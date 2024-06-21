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Хакеры взломали базу данных британских врачей

Сергей Куприков
22 июня 2024 г.

Хакерская группировка "Цилинь" заблокировала доступ к сотням миллионов файлов и требует выкуп в 50 млн долларов.

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Перчатка с российским флагом на фоне компьютера
Гпуппировку "Цилинь" связывают с РоссиейФото: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde

Хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали базу данных Национальной службы здравоохранения Великобритании. Как сообщает в пятницу, 21 июня, издание The Guardian, они закрыли для врачей доступ к примерно 300 миллионам файлов и требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов. В заявлении взломщиков говорится, что они мстят Великобритании за поддержку Украины.

Хакеры проникли в IT-систему компании Synnovis, которая оказывает лабораторные и диагностические услуги множеству больниц, включая государственные, и частным врачебным практикам. В их руки попали данные об обращениях к врачам и результаты анализов - в том числе на ВИЧ и онкологию.

Кибервымогатели перекрыли врачам доступ к документам пациентов, из-за этого затронутые атакой больницы Национальной службы здравоохранения были вынуждены отложить почти 1600 срочных приемов и операций, в том числе переливания крови и трансплантации органов.

Как сообщает The Guardian, Synnovis отказалась платить выкуп. В ответ хакерская группировка "Цилинь" (Qilin) выложила в открытый доступ 104 файла с данными пациентов.

Считается, что "Цилинь" связана с Россией. На протяжении ряда лет она взламывает базы данных компаний и организаций в разных странах и блокирует их, требуя выкупа. Однако ранее "Цилинь" не связывала свои действия с политикой. Теперь же хакеры заявили, что выражают протест против "участия Великобритании в военном конфликте". Ранее группировка публиковала в даркнете на русском языке приглашения другим хакерам присоединиться к ней.

 

 

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