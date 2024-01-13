В Дании - новый король. Где еще в мире сохранились монархии?

У Дании с 14 января новый король - кронпринц Фредерик. Где еще, кроме Дании, в мире сохранились монархии и что известно о членах королевских семей в Европе?

Смена поколений грядет в одной из семи правящих в Европе королевских семей: после Нидерландов и Бельгии, где это произошло в 2013 году, в Испании в 2014 и Великобритании в 2022 году, на очереди Дания. 83-летнюю датскую королеву Маргрете II после 52 лет на троне 14 января сменит ее сын кронпринц Фредерик. Он станет королем Фредериком X.

Датская королевская семья следует тренду европейских монархов. Кроме Великобритании, короли и королевы в других странах Европы больше не занимают трон до самой смерти, а еще при жизни передают скипетр своим наследникам. Сыну датской королевы Фредерику - 55 лет, всю жизнь его готовили к тому, чтобы он взошел на датский престол, чего кронпринц долгое время не хотел, как пишет его биограф. "Я не хочу быть королем", - так он еще будучи ребенком говорил своей няне.

Впрочем, времена, когда наследный принц Дании был бунтарем и "королем вечеринок", давно прошли. Сын Фредерика и его австралийской супруги Мэри - Кристиан в свое время тоже унаследует датский престол, что гарантирует дальнейшее существование старейшей монархической династии в Европе. Всего у кронпринца Фредерика и его супруги четверо детей. Согласно опросам, 80 процентов датчан довольны своими монархами.

Королева Маргрете II с кронпринцем Фредериком и членами королевской семьи Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Смена правителя на престоле в скором времени ожидается и в Швеции, где трон вместо своего отца короля Карла Густава XVI после 50 лет его правления займет кронпринцесса Виктория. В Норвегии в скором времени сменит на престоле своего 86-летнего отца короля Харальда V, который по состоянию здоровья уже почти не появляется на публике, кронпринц Хокон.

У европейских монархов лишь представительские функции

Все европейские короли и королевы выполняют только репрезентативные функции и почти не имеют политической власти в демократических странах, чьими правителями они являются. Это касается также княжеств Люксембурга и Лихтенштейна. Правда, несколько иную, достаточно сильную позицию, занимает правящий князь Альберт в карликовом государстве Монако, расположенном на берегу Средиземного моря, рядом с Францией. В Андорре, другом карликовом государстве, находящемся между Францией и Испанией, парламентская демократия. Главами государства там являются князья-соправители. Один из них - всегда испанский епископ. А другой - всегда президент Франции.

Члены испанской королевской семьи: король с супругой и дочерью Фото: Archie Andrews/abaca/picture alliance

И лишь единственный правитель в Европе не наследует трон, а избирается. Речь идет о главе государства-города Ватикан. Им является папа римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок. Он не только возглавляет Римско-католическую церковь, но и является абсолютным правителем самого маленького государства в мире.

Жизнь монархов как мыльная опера

"Я думаю, что жители большей части стран, где все еще существует монархия, довольны этим", - считает историк и эксперт Моника Винфорт (Monika Wienfort). В Европе семь королевских домов и пять княжеств. И ни в одной из этих стран нет серьезных намерений отказаться от такой формы правления. Даже отречение от престола и смена правителей на троне не приводила к кризисам, за исключением небольших протестов групп граждан с республиканским взглядами, говорит Моника Винфорт, имея в виду смену наследника трона в Нидерландах.

Монархии в основном сохранились в тех странах Европы, где не было революций или гражданских войн. Поскольку фактически все королевские дома так или иначе по-родственному связаны друг с другом и прежде всего с немецкими аристократами, в случае чего у них всегда есть возможность переехать к родственникам, считает Моника Винфорт.

Во время церемонии коронации Карла III Фото: PHIL NOBLE/AFP

Европейские королевские дома живут своей жизнью, согласно традициям, окруженные вниманием, блеском и роскошью: подробности их семейных драм, скандалов, свадеб, рождения детей становятся известны общественности. "Наша жизнь - это мыльная опера", - сказал однажды о своей семье король Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Его отец Филипп называл семью Виндзоров - фирмой, которая за деньги налогоплательщиков должна производить хорошие картинки и подавать примеры.

Где в мире сохранилась монархия

Монархическая модель правления все еще существует в 22 процентах стран мира. В 43 из 194 признанных государств во главе стоят монархи. Королей и королев можно найти по всему миру от Европы до Азии. Многие королевские дома связаны с Британской империей. В 14 странах за пределами Европы английский король все еще является главой государства, например, в Канаде или Австралии. В пяти государствах мира монархи, эмиры или шейхи являются абсолютными правителями, на которых не распространяется парламентский или юридический контроль: в Брунее, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Эсватини и в государстве Ватикан. В некоторых странах, таких как Иордания или Марокко, король имеет, согласно конституции, политическую власть.

Государственный прием во Франции в честь визита короля Великобритании Карла III Фото: Daniel Leal/empics/picture alliance

В отличие от Европы, на Ближнем Востоке нет бульварной прессы, которая делает достоянием гласности драмы и скандалы в королевских семьях или может их критиковать. В Европе же напротив общественный интерес к жизни монархов велик. Лидером в этом смысле по-прежнему является британский королевский дом, даже после смерти королевы в 2022 году, которая была у власти 70 лет. Интерес к семейной жизни членов королевской семьи не утихает никогда. Хотя монархи живут обычной жизнью, создают семьи, воспитывают детей, умирают. Но все это происходит в атмосфере роскоши: кареты, дворцы, роскошные наряды. Именно это и подогревает интерес обычных граждан. Ведь быть монархом - для многих означает жить словно в сказке: в роскоши и богатстве.

Самый богатый король в мире, Рама X - король Таиланда имеет состояние от 30 до 43 млрд долларов. Самый богатый князь Европы - Адам II, правитель Лихтенштейна. Его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов. Король Великобритании Карл III имеет 1,8 млрд долларов частного капитала. Королева Дании Маргрет ll передаст своему сыну примерно 30 млн долларов королевской казны. У испанского короля всего лишь 10 млн долларов. Таким образом, он занимает последнее место в Европе, являясь самым бедным монархом.

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