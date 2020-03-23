Монархи тоже плачут, или Почему Хуан Карлос остается в ссылке

Экс-монарх Хуан Карлос де Бурбон, которому 5 января исполнится 84 года, еще осенью изъявил желание вернуться в Испанию, чтобы встретить Рождество и Новый год в кругу семьи. Однако ему, скорее всего, придется по-прежнему оставаться в ссылке в Абу-Даби: в одиночестве или в компании старшей дочери - инфанты Елены, часто навещающей отца. Противники монархии не прекращают нападки на бывшего короля, грозят судом и тюрьмой, хотя прокурорское расследование о предполагаемой коррупции уже прекращено за отсутствием состава преступления.

Глава государства, политик и бизнесмен

"Понять ситуацию вокруг бывшего короля невозможно, не обратившись к особенностям его личности", - рассказал DW профессор политологии Мадридского университета Мигель Морено Прадо. По словам политолога, Хуан Карлос, в отличие от большинства европейских монархов и своего сына - короля Фелипе VI, "никогда не ограничивал свою деятельность парадными речами, вручением премий и позированием для глянцевых журналов". В годы своего правления с 1975 по 2014 год он активно участвовал в жизни страны.

Обращение Хуана Карлоса к народу 24 февраля 1981 года с призывом отстоять демократию

Общеизвестна, продолжил эксперт, "решающая роль монарха в переходе Испании от диктатуры генерала Франсиско Франко к демократии. Известна и его роль в подавлении с риском для жизни путча военных в 1981 году". Менее известно, что он, к примеру, "уберег соотечественников от нефтяного кризиса 1990 года, обеспечил стране миллиардные экспортные сделки и вывел Испанию из международной изоляции периода франкизма".

"Рубаха-парень"

Хуана Карлоса в народе зовут el campechano (эль-кампечано), что означает "простецкий", "свой в доску", "рубаха-парень". И действительно, отметил профессор Морено Прадо, монарх всегда был "приветливым, доброжелательным и жизнелюбивым человеком". Он занимался спортом - горнолыжным и парусным, был отчаянным мотоциклистом, заядлым охотником, "до сих пор любит женщин, поесть и выпить в веселой компании".

Некоторые исследователи полагают, что активность монарха объяснялась желанием заработать на посреднических услугах. Другие, в том числе профессор Прадо, утверждают, что деньги были не особо важны для Хуана Карлоса: его "одолевала страсть деятельности, общения, поиска друзей". Именно благодаря его связям испанскому бизнесу удалось внедриться, к примеру, в Казахстан, не говоря уже о Саудовской Аравии, куда испанцы сегодня поставляют все подряд: от оружия до овец - на миллиарды долларов.

Прокурорское расследование

Начало неприятностей, завершившихся отъездом Хуана Карлоса в ссылку в августе 2020 года, напомнил DW юрист Анхель Ибаньес, связано с его счетом в 100 млн долларов в женевском банке Mirabaud. Швейцарский прокурор Ив Бертосса заподозрил, что речь шла о коррупционных деньгах. Однако, в середине декабря 2021 года он прекратил следствие за отсутствием состава преступления.

Саудовский король Абдалла и Хуан Карлос. Двух монархов связывала давняя дружба

После длительного разбирательства, продолжил мадридский эксперт, прокурор пришел к выводу, что указанная сумма - подарок саудовского короля Абдаллы к 70-летию Хуана Карлоса. Двух монархов связывала давняя дружба. При этом Бертосса отверг как "абсурдную" версию о взятке за строительство испанцами железнодорожной линии Мекка-Медина. Ведь в подобных случаях взятку за возможность реализовать проект подрядчик дает заказчику, а не наоборот.

Под лозунгом "Долой монархию!"

Версия о взятке активно раскручивалась левопопулистской партией "Подемос" ("Мы можем") и коммунистами. Именно они, являясь членами правящей в Испании коалиции, настояли на открытии, вслед за Швейцарией, дела против короля и в испанской генпрокуратуре. При этом обе партии не скрывали, что их цель - "не только наказать Хуана Карлоса, но и ликвидировать монархию".

Королевский дворец в Мадриде

Генпрокуратура, не имея никаких доказательств, обличающих бывшего главу государства, лишь дожидалась решения швейцарцев, а теперь тоже намерена закрыть дело. Ну, а "Подемос" и компартия продолжают настаивать на суде, поскольку Хуан Карлос якобы "создал питательную среду для коррупции" в стране. Об этом, в частности, заявил на днях спикер популистов Пабло Фернандес. А его коллега из компартии Сира Рего даже пригрозила обратиться в Европейских суд по правам человека, если испанская Фемида откажется судить бывшего короля.

В чем вина Хуана Карлоса

Единственное, в чем можно упрекнуть экс-монарха - в "несвоевременной уплате налогов с некоторых из своих активов", прокомментировал ситуацию Анхель Ибаньес, добавив, что в конце концов он "сполна расплатился с налоговиками". Кроме того, обладая до 2014 года, до своего отречения в пользу сына, иммунитетом главы государства, Хуан Карлос "вообще неподсуден за прошлые финансовые нарушения, да и срок давности этих нарушений истек".

Тем не менее, указывает политолог Морено Прадо, бывший король "предпочел уехать в добровольную ссылку", рассчитывая, что шум вокруг него поутихнет, прокуратура со всем разберется, и монархии, как институту власти, не будет нанесен урон. Эти соображения он изложил перед отъездом в письме к сыну.

Однако, судя по всему, "рассчитывать на скорое окончание шумихи нельзя". Кстати, как показывают опросы общественного мнения, нападки "не повлияли на чувства уважения к отставному монарху большинства испанцев", резюмировал профессор.

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