Монарх в опале: за что Хуана Карлоса "попросили" из Испании

Поспешный отъезд в понедельник, 3 августа, бывшего короля Испании 82-летнего Хуана Карлоса I в Доминиканскую Республику удивил как сторонников монархии, так и ее противников. А официальное сообщение, согласно которому речь идет о добровольном отъезде, вызвало лишь раздражение общественности. Ведь еще несколько месяцев назад пресса писала, что на выдворении экс-монарха настаивает левое коалиционное правительство Испании - якобы для того, чтобы обеспечить "нормальную деятельность" короля Филиппа VI, сына и преемника Хуана Карлоса. Поводом же для подобного требования были предполагаемые финансовые нарушения отставного короля в период его правления с 1975 по 2014 год, бросающие, по мнению официального Мадрида, "тень на институт монархии".

Высылкой недовольны популисты и сепаратисты

Вице-премьер правительства, лидер левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесияс выступил с критикой премьер-министра, социалиста Педро Санчеса, который считается инициатором изгнания Хуана Карлоса. Иглесиас заявил журналистам, что экс-монарха не следовало отпускать за границу, поскольку он "подлежит суду за совершенные преступления". По мнению политика, устарела и сама монархия, она "подлежит замене на республику".

Королевский дворец в Мадриде

Аналогичного мнения придерживаются и каталонские сепаратисты, для которых монархия, стоящая на защите единства государства, всегда была объектом нападок - депутат парламента от Левых республиканцев Каталонии Габриэль Руфиан, отбывающий наказание за попытку отделить Каталонию от Испании бывший заместитель руководителя каталонской администрации Ориол Жункерас и ее нынешний глава Ким Торра. По данным печати, сепаратисты, обеспечивающие правительству парламентское большинство, давно "давили" на премьера Санчеса, требуя "наказать" экс-монарха.

В защиту бывшего короля

Противоположного мнения придерживается бывший премьер-министр, социалист Фелипе Гонсалес, возглавлявший правительство с 1982 по 1996 год. Он считает, что король, как и все граждане, имеет право на презумпцию невиновности. А против Хуана Карлоса еще даже ни одного официального обвинения не выдвинуто. Гонсалес напомнил и о заслугах бывшего короля перед Испанией. Ведь именно он, придя к власти после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году, "по собственной инициативе обеспечил стране переход к демократии, а в 1981 году спас Испанию от мятежа военных".

Хуан Карлос в гостях в канцлера Гельмута Коля в июле 1997 года

По словам сотрудника Мадридского центра социологических исследований Карлоса Варгаса Креспо, "большинство рядовых испанцев, особенно старшего и среднего возраста, по-прежнему относятся к Хуану Карлосу с сочувствием и уважением, помятуя его заслуги перед демократией". Многим, сказал социолог в интервью DW, запомнилась колоритная фигура экс-монарха - "весельчака, любителя поесть и выпить, умевшего запросто на равных общаться с подданными из всех социальных слоев".

Не все могут короли

Поводом для отъезда бывшего испанского монарха в Доминиканскую Республику послужило дело, которое вели следователи Швейцарии в отношении немецкой принцессы Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), на банковских счетах которой было обнаружено 65 млн. долларов. Принцесса пояснила, что речь идет о "подарке", сделанном ей "бывшим в прошлом другом" Хуаном Карлосом. Швейцарцы выяснили, что эти деньги поступили ей из оффшорной фирмы, зарегистрированной на имя бывшего короля. А туда - из казны Саудовской Аравии.

Хорошие друзья: Хуан Карлос и король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд на встрече в Мадриде в июле 2008 года

По словам другого собеседника DW - профессора права Мадридского университета Рауля Миранда, в информации о саудовских связях Хуана Карлоса нет ничего нового. О его дружбе с монархами Персидского залива известно давно. Король не раз лоббировал их интересы как в самой Испании, так и в других европейских странах, содействовал заключению выгодных сделок. Примером может служить хотя бы строительство скоростной железной дороги между Мединой и Меккой, участие в котором принесло Испании многомиллионные доходы.

Ни для кого не секрет, продолжил юрист, что король в течение многих лет получал комиссионные и подарки от арабских друзей - деньгами, автомобилями и недвижимостью. С точки зрения испанского права к нему за это претензий быть не может. "Правонарушением может считаться разве что неуплата налога с полученных подарков". Однако все это относится к периоду до 2014 года, когда "Хуан Карлос ввиду своего положения был неподсуден". Неподсудным по делам того времени он остается и сейчас.

Дальнейшая судьба монархии

Что касается дальнейшей судьбы монархии, то независимый политический аналитик Висенте Майораль настроен скептически. В беседе с DW он заявил, что нынешний король Филипп, согласившись на ссылку отца, не только поставил под угрозу свое собственное будущее, но и ухудшил положение монархии в целом.

Король Филипп с супругой Летисией на траурной церемонии в память об умерших от коронавируса

Во-первых, он настроил против себя часть населения, считающего изгнание из страны престарелого Хуана Карлоса "аморальным". Во-вторых, его поступок окрылил сторонников республики, которые, по мнению политолога, теперь лишь усилят атаки на монархию.

Что же касается Хуана Карлоса, то он, по мнению политолога, уже давно обеспечил себе место в истории. "Все эти дела с подарками скоро забудутся, - убежден Висенте Майораль. - А король останется для испанцев не только отцом демократии, но и политиком, сумевшим обеспечить стране в период своего 39-летнего царствования стабильное политическое и социально-экономическое развитие, которое после его ухода, к сожалению, сменилось на постоянный застой и кризис".

Смотрите также:

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания между прошлым и будущим Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Тюрьма как символ диктатуры Франко Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Путь к свободе Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испанцы получили право на свободу собраний При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Легализация партий Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Восстановление испанского парламентаризма Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Автономия как форма сосуществования народов Испании Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Конституция Испании - достижение демократии Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Под радужным флагом При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Монархия - гарант демократических преобразований После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Танки против демократии Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Знания - это свобода Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии К вершинам прогресса Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Главная отрасль испанской экономики Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания открыта для России При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе. Автор: Виктор Черецкий, Мадрид

