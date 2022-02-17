К скандалу вокруг короля Таиланда подключились налоговики в Германии

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) много времени проводит в Баварии. По сообщениям немецких СМИ, местные власти проводят в отношении него расследование, чтобы выяснить, уплатил ли он в этой федеральной земле в полном объеме налоги на имущество и наследство.

У себя на родине Вачиралонгкорн считается противоречивой фигурой. Но и с немецкими властями у него возникают трения не впервые. Так, в октябре 2020 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) публично предупредил его, что "политикой, касающейся Таиланда, не надо заниматься с территории Германии". ФРГ "всегда будет противиться тому, чтобы принимать у себя гостей, которые, находясь здесь, ведут свои государственные дела", добавил тогда министр.

Позже, однако, правительство Германии заявило, что оно удовлетворено полученными им заверениями в том, что король Вачиралонгкорн не ведет официальных дел с территории ФРГ. А поскольку монарх не приезжал сюда на протяжении большей части 2021 года, страсти несколько поутихли. Однако деятельность короля снова оказалась в центре внимания после его приезда в Германию в ноябре прошлого года.

Недвижимость короля Таиланда в Германии

"Со стороны германского правительства просто наивно полагать, что король Вачиралонгкорн, который проводит большую часть года в ФРГ, не ведет отсюда политических дел", - считает Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), представитель Левой партии и член комитета по иностранным делам бундестага.

В этом роскошном отеле в Гармиш-Партенкирхене на длительное время останавливается король Таиланда

"Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) должна объявить тайского короля персоной нон грата, если она хочет помешать ему продолжать отдавать приказы о массовых нарушениях прав человека в Таиланде, находясь в Германии", - подчеркнула политик в интервью DW.

Предположительно, тайский король владеет домом стоимостью 10 млн евро в городке Тутцинг на берегу озера Штарнбергер-Зе в предгорьях Альп и проводит большую часть времени в шикарном отеле Sonnenbichl на немецком курорте Гармиш-Партенкирхен. Его длительное отсутствие на родине вызывает в Таиланде много споров.

Демократические протесты в Бангкоке

В начале 2020 года в Бангкоке произошли массовые выступления за демократию и против правительства страны, состоящего из военных, пришедших к власти в результате переворота 2014 года. Несмотря на то, что критика монархии карается в Таиланде длительными тюремными сроками, демонстранты призывали к ее реформированию, нарушая давнее табу. В результате сотни людей были арестованы, а Конституционный суд Таиланда заявил, что протестующие пытались свергнуть монархию, хотя большинство из них лишь призывали ограничить ее.

Демократические протесты в Таиланде, ноябрь 2020 года

После смерти в 2016 году своего отца, короля Пхумипона Адульядета Вадчиралонгкорн расширил свои полномочия как монарха, стал гораздо активнее участвовать в политике и с трудом находил общий язык с простыми тайцами. В социальных сетях появились фотографии, на которых он запечатлен в откровенном наряде в окружении огромного гарема, причем многие из этих фотографий были сделаны во время пребывания короля в Германии.

"Тайцы испытывают большое разочарование, однако королю на это наплевать. Ситуация в стране та же, что и до протестов", - констатирует Павин Чачавалпонгпун, доцент Центра изучения Юго-Восточной Азии при Киотском университете.

Между тем, по словам эксперта, немецкие СМИ в последнее время "ведут охоту" на короля Таиланда, регулярно сообщая о том, чем он занимается в Германии. Так, всего пару дней назад в прессе появились сообщения о том, что Вадчиралонгкорн приобрел новый роскошный самолет за 332 млн евро. Ранее немецкий таблоид Bild написал, что король Таиланда собирается перевезти в Германию на сохранение большую часть своих ценностей.

Политику в Таиланде вершат из Германии?

"Мы четко донесли нашу позицию до властей Таиланда", - заявил DW официальный источник в МИД ФРГ. "Мы предполагаем, что на территории Германии тайскими представителями не будут приниматься решения, противоречащие немецкой правовой системе, международному праву или гарантированным на международном уровне правам человека. Власти Таиланда заверили нас, что примут это требование и будут действовать соответственно", - добавил собеседник медиакомпании.

Другой источник в МИД ФРГ на условиях анонимности указал, что в ведомстве регулярно проводят оценку ситуации и могут изменить свою позицию, если появится какая-либо новая информация.

Между тем давление на правительство Германии со стороны гражданского общества растет. Живущая в Европе тайская активистка Джунья Йимпрасерт руководит организацией Act4Dem и уже много лет ведет кампанию за то, чтобы Берлин более последовательно действовал в отношении Вадчиралонгкорна. Во время протестов в Бангкоке в 2020 году Джунья и ее организация разместили лозунги с критикой в адрес монарха на нескольких зданиях в Германии, включая парламент страны и отель Sonnenbichl.

Депутат от Левой партии в бундестаге Севим Дагделен

"Мы были бы благодарны, если бы правительство ФРГ сняло иммунитет с короля Таиланда и открыло путь для уголовного разбирательства в отношении него по немецкому законодательству", - говорит активистка.

Налоговые дела монарха

Между тем, местные власти Баварии изучают сейчас налоговые дела монарха в связи с его домом в Тутцинге, который он, по сообщениям, приобрел несколько лет назад. Кроме того, изучается вопрос о том, должен ли был Вадчиралонгкорн уплатить немецкий налог на наследство после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета.

По имеющимся данным, король Вадчиралонгкорн получил в наследство от своего отца примерно 10,6 млрд долларов. В ФРГ налог на наследство в таких случаях составляет 30%. Это означает, что король может быть должен немецкому государству почти 3 млрд долларов. Из-за требований конфиденциальности в налоговой сфере налоговое управление Баварии отказалось от комментариев по этому вопросу.

Депутат от Левой партии Дагделен называет "скандалом" ситуацию, при которой мультимиллиардер, судя по всему, не платит в Баварии налог на наследство. Иммунитет по международному праву не предусматривает никакого освобождения от этого, подчеркивает политик и добавляет: " Привилегированное обращение с королем должно прекратиться".

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