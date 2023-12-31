Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола

Королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, после 52 лет правления. 83-летняя монархиня объяснила это недавно перенесенной операцией. Она передаст трон наследному принцу Фредерику.

Королева Дании Маргрете II в своей новогодней речи в воскресенье, 31 декабря, объявила, что намерена отречься от престола. По словам монархини, это произойдет 14 января, в день 52-летия ее восшествия на престол. Трон она намерена передать своему сыну, наследному принцу Фредерику. Датские СМИ уже назвали это заявление "абсолютно историческим".

Королева сказала, что поводом для этого решения стала операция на спине, которую она перенесла в феврале 2023 года. Операция прошла успешно, однако, как указала Маргрете, заставила ее задуматься о ее перспективах на троне. Когда королева Дании объявила о намерении отречься, толпа, собравшаяся послушать ее речь перед дворцом Амалиенборг в Копенгагене, разразилась спонтанными аплодисментами.

В своей новогодней речи Маргрете, кроме того, упомянула войны в Украине и в секторе Газа, глобальное изменение климата и искусственный интеллект.

Маргрете II вступила на престол в 1972 году и после смерти британской королевы Елизаветы II - которая приходилась ей двоюродной сестрой - стала самым долгоправящим монархом в Европе.

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