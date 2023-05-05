За что немцы так любят британских монархов?

Британская монархия имеет своих поклонников и в Германии. За церемонией коронации Карла III в субботу, 6 мая, в прямом эфире будут следить многие немцы. Ведь это первая подобная церемония за последние 70 лет: в 1953 году коронация королевы Елизаветы II тоже транслировалась по телевидению. Ее тогда посмотрели миллионы и в Великобритании, и по всему миру.

Пристальное внимание СМИ к королевской семье

Немецкая бульварная пресса могла бы урезать свои тиражи примерно вдвое, если бы не постоянный источник новостей: королевское семейство, которое так интересуют общественность. И дело не только в скандалах и пикантных подробностях из жизни британских правителей и наследников трона, но и в искренней любви ко всему английскому.

"Британская монархия всегда была "золотым стандартом" среди монархий. Уже начиная с 19-го века она "хорошо продается" по всему миру. Это, конечно, связано и с прежним величием империи. Еще кайзер Вильгельм II с завистью смотрел на Великобританию. В Германии интерес - особенно большой. И он берет начало далеко не с принцессы Дианы. То, что и сегодня на каждой второй обложке журналов присутствует принцесса Кейт, принц Уильям или Камилла, королева-консорт Великобритании, совсем не типично для других европейских стран", - отмечает историк Томас Бискуп (Thomas Biskup) из британского Университета Халла в интервью Католическому агентству новостей KNA.

Исторический факт: родственные связи между королевскими домами Великобритании и Германии были тесными на протяжении веков. Первым немцем, взошедшим на английский трон, был немецкий курфюрст Георг Людвиг фон Ганновер (Georg Ludwig von Hannover). Произошло это в 1714 году. При этом сегодня "немецкое происхождение британской королевской семьи не играет большой роли в ее популярности в Германии", считает историк. Во время Второй мировой войны дела обстояли иначе. Жители Ганновера и Брауншвейга питали надежду, что из-за родственных связей им удастся избежать авиаударов.

Со времен холодной войны начали преобладать другие факторы. Британская монархия стала в Западной Германии символом антикоммунизма и олицетворяла собой долгую историю и традиции без прерывания. Это было яркой противоположностью того, что происходило в самой Германии. Поэтому, да, в чем-то немцы видят в Великобритании так называемый эрзац того, чего у них не было, объясняет историк Томас Бискуп.

Монархи - идеальные герои

Но чем же вызван интерес именно бульварной прессы. "Камилла не может больше спать. У Карла обнаружили рак?", "Кейт в смятении. Она собирается бросить Уильяма?", - под такими кричащими заголовками выходят истории о королевской семье. Историк объясняет феномен популярности так: "Монархии в целом больше подходят для освещения желтой прессой, чем, например, просто известные люди. Звезды приходят и уходят. А вот члены королевской семьи, и как раз британской, остаются в поле зрения СМИ от рождения до самой смерти. Они олицетворяют жизненный цикл самих читателей. Крестины, свадьбы, кризисы, разводы, - и все это происходит на фоне сказочных кулис. Некоторые находят в этом утешение: даже жизнь обитателей Букингемского дворца не лишена таких обыденных проблем, думают читатели. Так рождаются, подогреваются некоторые истории и подпитываются слухи". На немецких телеканалах выступают "эксперты королевской семьи", озвучивая свои гипотезы, инсайдерские знания, тем самым подогревая интерес к жизни британских правителей и их семье.

Отдельной главы заслуживает любовь немцев к британской поп-культуре. А тот факт, что The Beatles практически обязана своим успехом Гамбургу, то и дело всплывает на страницах СМИ. Север Германии, особенно Гамбург, всегда был сильно заточен на Великобританию - взять хотя бы любовь к чаю в этом регионе. Немецкие элиты охотно перенимали стиль британцев. Бунтарская молодежь тоже находила достаточно примеров для подражания.

Король Карл III выступил в бундестаге во время своего недавнего визита в Германию. Берлин, 30 марта 2023 года Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Вторая мировая война не изменила в корне отношения немцев к англичанам. "Даже разрушения немецких городов Королевскими военно-воздушными силами Великобритании, повлекшие за собой сотни тысяч смертей, не оставили глубоких следов ненависти. Люди знали, что войну начал Гитлер. Кроме того, в отличие от советских войск в Восточной Германии, британцы были довольно мягкими в своей оккупационной зоне, принеся с собой демократию и свободу печати. Да и такой кровной вражды как между немцами и французами между этими двумя европейскими нациями исторически не было", - рассуждает эксперт.

А что же новый король Великобритании? Томас Бискуп говорит: "Карл III много раз бывал в Германии, довольно регулярно - в частном порядке, когда вместе со своим отцом, принцем Филиппом, навещал родственников в Германии. Он знает страну гораздо лучше, чем Елизавета II, и немного говорит по-немецки. Но глубокой связи с Германией у него, конечно, нет".