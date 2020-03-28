Сеанс в автомобильном кинотеатре - эксклюзивно для олдтаймеров (фото)

Худе • Обычными автомобильными кинотеатрами в нынешние коронавирусные времена в Германии никого не удивишь. После начала пандемии и введения карантинных правил, они стали открываться повсюду во всех более-менее подходящих местах. Однако фотографии такого сеанса, организованного специально для владельцев классических автомобилей - олдтаймеров, агентства публикуют впервые.
Они были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе около города Ольденбурга. Всего на этот сеанс, организованный местным клубом любителей автомобильной экзотики, съехалось около двухсот машин - одна другой старее и краше. Фильм, конечно же, был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari" (прокатное название в некоторых странах - "Le Mans '66").
Следующий необычный сеанс в этом кинотеатре под открытым небом состоится 7 июня - для тракторов, трактористов и друзей. Впрочем, такие представления в Германии в сельских регионах сейчас уже - не редкость.
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10 самых культовых олдтаймеров
Ford Model T (1908)
Генри Форд "посадил Америку на колеса", сделав легендарную модель T доступной по цене для американцев среднего класса. Автомобиль, известный также как "Жестяная Лиззи", выпускался с 1908 по 1927 годы миллионными сериями и сегодня считается прабабушкой олдтаймеров.
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10 самых культовых олдтаймеров
Rolls Royce Phantom (1925)
В золотые двадцатые годы английский автостроитель Rolls Royce выпустил свою первую модель класса люкс, получившую название Phantom. Автомобили этой марки новых модификаций производятся и по сей день, но олдтаймер с мотором мощностью в 40 лошадиных сил - уникальный коллекционный объект: у "Фантомов" первого поколения при сборке машин учитывались индивидуальные пожелания покупателя.
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10 самых культовых олдтаймеров
Alfa Romeo 8C (1938)
8С означает компоновку двигателя из 8 цилиндров в ряд. Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo обозначила так люксовый гоночный автомобиль, который был ее основным представителем в автоспорте с момента создания в 1931 году и до закрытия проекта в 1939 году. Несколько гоночных аппаратов были проданы с другими кузовами как дорожные автомобили.
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10 самых культовых олдтаймеров
Mercedes Benz 300 SL (1957)
Первый спортивный автомобиль Mercedes-Benz послевоенного периода был оснащен уникальными дверями типа "Крыло чайки" и первой в мире системой центрального механического впрыска топлива. Машина была представлена в 1954 году как дорожная версия гоночного автомобиля W194. Высоко ценятся 29 моделей с алюминиевым кузовом. Легковес среди автомобилей своего времени, 300 SL был создан для быстрой езды.
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10 самых культовых олдтаймеров
Cadillac Eldorado (1959)
Получив свое название от концепт-кара, разработанного к золотому юбилею корпорации GM в 1952 году, флагман модельного ряда двухдверных автомобилей Cadillac назывался "Eldorado Seville" и "Eldorado Biarritz", чтобы различать между хардопом и кабриолетом. Самые дорогие модели 50-х и 60-х годов этого производителя и по сей день не потеряли своего культового статуса.
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10 самых культовых олдтаймеров
Jaguar E-Type (1961)
Оригинальный внешний вид, высокая скорость, хорошие ходовые данные и относительно доступная цена - спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы, считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. Даже Энцо Феррари считал Jaguar E Type самым красивым автомобилем.
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10 самых культовых олдтаймеров
MG MGB Roadster (1962)
Классик среди олдтаймеров - двухместный спортивный автомобиль выпускался подразделением MG в составе британского производителя British Motor Corporation с 1962 по 1980 годы. Родстер был не только стильным, но и надежным автомобилем – одним из первых в мире, оборудованных зонами деформации, защищающими пассажиров от резкого воздействия силы удара при аварии.
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10 самых культовых олдтаймеров
Aston Martin DB5 (1964)
Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".
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10 самых культовых олдтаймеров
Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)
Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.
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10 самых культовых олдтаймеров
Chevrolet Camaro RS/SS (1967)
Американская корпорация GM решила ответить на успех "Мустанга", который продавали быстрее, чем производили, автомобилем, превосходящим конкурента по скорости, комфорту и по внешнему виду. Как и все автомобили Chevrolet название машины должно было начинаться с буквы "C" - так в последнюю минуту Panther стал Camaro и любимцем публики - его система безопасности по тем временам была роскошью.
Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина