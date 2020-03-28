 Сеанс в автомобильном кинотеатре - эксклюзивно для олдтаймеров (фото) | Кадр дня | DW | 02.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Сеанс в автомобильном кинотеатре - эксклюзивно для олдтаймеров (фото)

Посетители этого необычного мероприятия в Германии совместили приятное с полезным - и кино посмотрели, и свои раритетные автомобили показали.

BdT Oldtimer-Treffen Deutschland (picture-alliance/dpa/H.C. Dittrich)

Худе • Обычными автомобильными кинотеатрами в нынешние коронавирусные времена в Германии никого не удивишь. После начала пандемии и введения карантинных правил, они стали открываться повсюду во всех более-менее подходящих местах. Однако фотографии такого сеанса, организованного специально для владельцев классических автомобилей - олдтаймеров, агентства публикуют впервые.

Худе

Они были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе около города Ольденбурга. Всего на этот сеанс, организованный местным клубом любителей автомобильной экзотики, съехалось около двухсот машин - одна другой старее и краше. Фильм, конечно же, был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari" (прокатное название в некоторых странах - "Le Mans '66").

Худе

Следующий необычный сеанс в этом кинотеатре под открытым небом состоится 7 июня - для тракторов, трактористов и друзей. Впрочем, такие представления в Германии в сельских регионах сейчас уже - не редкость.

Смотрите также: 
От легендарного Ford Model T до Chevrolet Camaro 

  • Ford Model T (1908)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Model T (1908)

    Генри Форд "посадил Америку на колеса", сделав легендарную модель T доступной по цене для американцев среднего класса. Автомобиль, известный также как "Жестяная Лиззи", выпускался с 1908 по 1927 годы миллионными сериями и сегодня считается прабабушкой олдтаймеров.

  • Rolls Royce Phantom (1925)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Rolls Royce Phantom (1925)

    В золотые двадцатые годы английский автостроитель Rolls Royce выпустил свою первую модель класса люкс, получившую название Phantom. Автомобили этой марки новых модификаций производятся и по сей день, но олдтаймер с мотором мощностью в 40 лошадиных сил - уникальный коллекционный объект: у "Фантомов" первого поколения при сборке машин учитывались индивидуальные пожелания покупателя.

  • Alfa Romeo 8C (1938)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Alfa Romeo 8C (1938)

    8С означает компоновку двигателя из 8 цилиндров в ряд. Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo обозначила так люксовый гоночный автомобиль, который был ее основным представителем в автоспорте с момента создания в 1931 году и до закрытия проекта в 1939 году. Несколько гоночных аппаратов были проданы с другими кузовами как дорожные автомобили.

  • Mercedes Benz 300 SL (1957)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Mercedes Benz 300 SL (1957)

    Первый спортивный автомобиль Mercedes-Benz послевоенного периода был оснащен уникальными дверями типа "Крыло чайки" и первой в мире системой центрального механического впрыска топлива. Машина была представлена в 1954 году как дорожная версия гоночного автомобиля W194. Высоко ценятся 29 моделей с алюминиевым кузовом. Легковес среди автомобилей своего времени, 300 SL был создан для быстрой езды.

  • Cadillac Eldorado (1959)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Cadillac Eldorado (1959)

    Получив свое название от концепт-кара, разработанного к золотому юбилею корпорации GM в 1952 году, флагман модельного ряда двухдверных автомобилей Cadillac назывался "Eldorado Seville" и "Eldorado Biarritz", чтобы различать между хардопом и кабриолетом. Самые дорогие модели 50-х и 60-х годов этого производителя и по сей день не потеряли своего культового статуса.

  • Jaguar E-Type (1961)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Jaguar E-Type (1961)

    Оригинальный внешний вид, высокая скорость, хорошие ходовые данные и относительно доступная цена - спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы, считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. Даже Энцо Феррари считал Jaguar E Type самым красивым автомобилем.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    MG MGB Roadster (1962)

    Классик среди олдтаймеров - двухместный спортивный автомобиль выпускался подразделением MG в составе британского производителя British Motor Corporation с 1962 по 1980 годы. Родстер был не только стильным, но и надежным автомобилем – одним из первых в мире, оборудованных зонами деформации, защищающими пассажиров от резкого воздействия силы удара при аварии.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Aston Martin DB5 (1964)

    Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".

  • Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.

  • Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    Американская корпорация GM решила ответить на успех "Мустанга", который продавали быстрее, чем производили, автомобилем, превосходящим конкурента по скорости, комфорту и по внешнему виду. Как и все автомобили Chevrolet название машины должно было начинаться с буквы "C" - так в последнюю минуту Panther стал Camaro и любимцем публики - его система безопасности по тем временам была роскошью.

    Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина


Контекст

Лучшие изобретения периода пандемии COVID-19 (фотогалерея)

Ужины в "теплицах", разметка на станциях метро, свадьба в автокинотеатре и пластиковые бутылки на голове - масса новшеств и приспособлений, входящих в обиход, помогает нам пережить пандемию. (12.05.2020)  

Выживут ли кинотеатры в Германии после пандемии?

Немецкие кинотеатры представили список мер, как защитить зрителей и персонал от COVID-19 - и требуют скорейшего открытия. Но без дополнительной госпомощи они могут не выжить. (29.04.2020)  

Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками (фото)

Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства. (29.07.2019)  

Где можно увидеть историю "Мерседеса"

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте. (16.09.2019)  

"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии. (11.11.2014)  

Курьезный случай на автобане: что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере (фото)

Дорожная полиция сразу же запретила водителю дальнейшую поездку и составила протокол. (26.09.2019)  

На дорогах Германии стало больше олдтаймеров (фото)

Всего лишь за год число олдтаймеров, зарегистрированных в Германии, увеличилось более чем на 58 тысяч. (20.05.2019)  

На чем ездили в Германии до падения Берлинской стены (фото)

Новая автомобильная экспозиция открывается на острове Рюген. (30.03.2019)  

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото)

В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1, он же - VW Bulli. (08.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Парад олдтаймеров на автосалоне в Эссене  

Тест-драйв: Trabant - легендарный олдтаймер из ГДР  

BMW 1936 года: мечта любителей олдтаймеров  

Также по теме

Deutschland BdT Deutschland BdT Autokino in Essen

Коронавирус - не помеха автокинотеатрам (фото) 28.03.2020

Во время пандемии коронавируса в Германии закрыто (почти) все, куда немцы обычно ходят в свободное время. Однако для любителей кино есть альтернатива.

USA | Coronavirus: Krankenhaus in New York

Хроника пандемии: США обошли Италию по числу жертв 11.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,7 млн человек, скончались свыше 107 тысяч. DW следит за событиями 11 апреля.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW