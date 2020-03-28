Сеанс в автомобильном кинотеатре - эксклюзивно для олдтаймеров (фото)

Худе • Обычными автомобильными кинотеатрами в нынешние коронавирусные времена в Германии никого не удивишь. После начала пандемии и введения карантинных правил, они стали открываться повсюду во всех более-менее подходящих местах. Однако фотографии такого сеанса, организованного специально для владельцев классических автомобилей - олдтаймеров, агентства публикуют впервые.

Они были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе около города Ольденбурга. Всего на этот сеанс, организованный местным клубом любителей автомобильной экзотики, съехалось около двухсот машин - одна другой старее и краше. Фильм, конечно же, был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari" (прокатное название в некоторых странах - "Le Mans '66").

Следующий необычный сеанс в этом кинотеатре под открытым небом состоится 7 июня - для тракторов, трактористов и друзей. Впрочем, такие представления в Германии в сельских регионах сейчас уже - не редкость.

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