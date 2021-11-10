СДПГ, Социал-демократическая партия Германии

Социал-демократическая партия Германии - старейшая демократическая партия в мире.
Социал-демократическая партия Германии - старейшая политическая партия страны и самая старая демократическая партия в мире. Ее история начинается с 1863 года, когда в Лейпциге был создан Всеобщий германский рабочий союз. Сегодня в СДПГ почти 440 тысяч членов, это одна из важнейших политических сил ФРГ. После парламентских выборов 2013 года социал-демократы вошли в большую коалицию вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС.
Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Олаф Шольц претендует на пост канцлера ФРГ. Социал-демократа считают прагматиком и эффективным кризисным менеджером. Внешняя политика не является специализацией Шольца, но в интервью DW он призвал ЕС выработать новую восточную политику. Он был министром в кабинете Герхарда Шрёдера, однако эксперты уверены, что в сауну с Путиным он не пойдет.