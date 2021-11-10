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СДПГ, Социал-демократическая партия Германии

Социал-демократическая партия Германии - старейшая демократическая партия в мире.

Социал-демократическая партия Германии - старейшая политическая партия страны и самая старая демократическая партия в мире. Ее история начинается с 1863 года, когда в Лейпциге был создан Всеобщий германский рабочий союз. Сегодня в СДПГ почти 440 тысяч членов, это одна из важнейших политических сил ФРГ. После парламентских выборов 2013 года социал-демократы вошли в большую коалицию вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
Norbert Walter-Borjans, Bundesvorsitzender der SPD, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus in Berlin, 27.09.2021. Bei der Bundestagswahl wurde die SPD staerkste Kraft vor der CDU und den Gruenen. Copyright: Florian Gaertner/photothek.de

Глава немецких социал-демократов выступил за "Северный поток - 2" 23.10.2021

Скорейший ввод в эксплуатацию спорного газопровода поможет Германии в переходе к климатической нейтральности, заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс.
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии переговоры о создании новой коалиции начнутся 21 октября 19.10.2021

Как заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, переговоры о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ будут проводиться в 22 рабочих группах.
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.
Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen zum Ergebnis der Sondierungsgespräche sowie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

В Германии "зеленые" проголосовали за коалиционные переговоры с СДПГ и СвДП 17.10.2021

Из обладающих правом голоса 70 делегатов так называемого малого партсъезда лишь двое проголосовали против, еще один воздержался.
Annalena Baerbock (l-r), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам 15.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" прозондируют возможность коалиции 06.10.2021

Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.
Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ 29.09.2021

Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг 27.09.2021

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

Главные кандидаты в канцлеры ФРГ заявили о намерении сформировать правительство 26.09.2021

Социал-демократ Олаф Шольц уверен, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ получила мандат от избирателей. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет говорит о "коалиции будущего".
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв 26.09.2021

На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
Hand mit Stift, Wahlzettel, Wahlschein, Stimmzettel, Bundestagswahl 2009, Briefwahl || Modellfreigabe vorhanden

Явка на выборах в Германии может составить 76% 26.09.2021

Доля проголосовавших избирателей на выборах в бундестаг может составить 76%. Подсчеты осложняет большое количество тех, кто голосовал, отправляя бюллетени по почте.
Lea und Henning, beiden verbliebenen Teilnehmer des «Hungerstreiks der letzten Generation», geben auf einer Pressekonferenz bekannt, dass sie ab sofort in einen trockenen Hungerstreik treten. Sie fordern, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz den Klimanotstand ausruft. +++ dpa-Bildfunk +++

В Берлине экоактивисты прекратили голодовку в защиту климата 25.09.2021

Хеннинг Йешке согласился выйти из голодовки после звонка кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, пообещавшего в течение четырех недель организовать публичное обсуждение немедленных мер по защите климата.

Выборы в Германии: сможет ли Олаф Шольц стать преемником Ангелы Меркель? (21.09.2021) 21.09.2021

Олаф Шольц претендует на пост канцлера ФРГ. Социал-демократа считают прагматиком и эффективным кризисным менеджером. Внешняя политика не является специализацией Шольца, но в интервью DW он призвал ЕС выработать новую восточную политику. Он был министром в кабинете Герхарда Шрёдера, однако эксперты уверены, что в сауну с Путиным он не пойдет.
13.08.21 *** Olaf Scholz und Annalena Baerbock bei der Veranstaltung Frauen Stimmen Gewinnen im Hans Otto Theater. Potsdam, 13.08.2021 *** Olaf Scholz and Annalena Baerbock at the event Women Voices Win at the Hans Otto Theater Potsdam, 13 08 2021 Foto:xT.xBartillax/xFuturexImage

Кандидаты в канцлеры ФРГ от СДПГ и "зеленых" - за минимальную зарплату в 12 евро 19.09.2021

Олаф Шольц и Анналена Бербок в ходе предвыборных дебатов поддержали установление минимальной заработной платы на уровне в 12 евро в час. Консерватор Лашет - против подобных госгарантий.
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