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Санкции в отношении Беларуси

На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме санкций в отношении сотрудников госаппарата Беларуси, которые ЕС ввел в связи с ситуацией с правами человека в стране.

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Charles Michel (l), Präsident des Europäischen Rats, und Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, stehen für ein Foto während eines Treffens in Warschau, für Gespräche zu der angespannten Lage an der belarussisch-Polnischen Grenze. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября 10.11.2021

ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.

ЕС готовит для режима Лукашенко новую порцию санкций (09.11.2021) 09.11.2021

Кризис на границе Беларуси с Польшей обостряется. В ЕС считают его организатором режим Лукашенко, который, как полагают в Брюсселе, с помощью нового миграционного кризиса пытается дестабилизировать Евросоюз.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
10.3.2020, Brüssel, European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press statement at the Berlaymont building in Brussels on March 10, 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси 08.11.2021

Минск несет ответственность за "гибридную атаку" в виде потока мигрантов к границам Беларуси с ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. Польша ранее пресекла массовую попытку нелегально попасть на территорию страны.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
Thema: Neue Sanktionen des Westens gegen Lukaschenko. Karikatur - belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit einem Maschinengewehr fast zugemauert zwischen Kieselsteinen Sanktionen

Влияют ли санкции на ситуацию в Беларуси? Мнения экспертов 05.11.2021

После выборов 2020 года в Беларуси Запад принял уже четыре пакета санкций против режима Лукашенко. Ожидается пятый. Насколько эффективны ограничительные меры? DW - с оценками экспертов.
[10162477] Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube PARIS 07/06/19. Google launches YouTube France in Paris. As reported last week, Google has launched versions of its video sharing service YouTube in French and other languages. Google executives including CEO give further details of the new services at a news conference in Paris today. +++(c) dpa - Report+++

Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси 02.11.2021

Концерн Google сообщил, что аккаунт Следственного комитета Беларуси отключен и не может быть восстановлен согласно правилам применения санкций. Одновременно заблокирован привязанный к этому аккаунту YouTube-канал.
Dirk Schuebel, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Belarus

Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций 26.10.2021

Пятый пакет санкций Евросоюза против Лукашенко сосредоточится на организаторах миграции в ЕС, сообщил посол в Беларуси Дирк Шюбель. Но главная для Брюсселя тема - права человека в Беларуси.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, vorne l) begrüßt Stefan Lofven, Ministerpräsident von Schweden, während einer Gesprächsrunde auf dem EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union schließen am Freitag ein zweitägiges Gipfeltreffen ab, auf dem sie Themen wie den Klimawandel, die Energiekrise, die Entwicklung von Covid-19 und die Migration erörtern. +++ dpa-Bildfunk +++

Санкции ЕС против "Белавиа": в чем задержка? 22.10.2021

На саммите ЕС решили, что новые санкции против Лукашенко нужны безотлагательно. DW - о том, почему санкции против "Белавиа" такой сложный вопрос.
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