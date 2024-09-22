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Генассамблея ФИДЕ отказалась снять санкции с РФ и Беларуси

Евгений Жуков
22 сентября 2024 г.

Предложение Кыргызстана о полном снятии санкций с шахматистов из России и Беларуси не набрало достаточного числа голосов на генассамблее ФИДЕ. Вернуть к соревнованиям могут детей и игроков с ограниченными возможностями.

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Флаг ФИДЕ на шахматной доске
Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила предложение Кыргызстана о снятии санкций с шахматистов из России и Беларуси. В воскресенье, 22 сентября, оно не набрало достаточного количества голосов: за полную отмену санкций проголосовал 21 делегат, 41 страна проголосовала против, а 27 воздержались или отсутствовали, сообщает агентство Reuters.

В то же время проходящая в Будапеште генассамблея проголосовала за то, чтобы совет ФИДЕ изучил возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских игроков младше 12 лет или с ограниченными возможностями и провел консультации об этом с Международным олимпийским комитетом (МОК), передают агентства AFP и Reuters.

Россия и Беларусь были исключены из ФИДЕ в 2022 году после начала Москвой полномасштабной войны в Украине, что фактически лишило их возможности участвовать в международных соревнованиях.

В июне 2024 года Комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в международной федерации на два года. Такое решение было принято по жалобе Федерации шахмат Украины на "активную деятельность" российской структуры в аннексированном Крыму, а также в украинских регионах, оккупированных в ходе войны РФ против Украины. Спустя 2 месяца Апелляционная палата Комиссии по этике отменила июньское решение об исключении ФШР, вместо этого оштрафовав Россию на 45 тысяч евро.

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