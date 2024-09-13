Решение об исключении Федерации шахмат РФ из ФИДЕ отменено

Международная шахматная федерация отменила июньское решение исключить из своих рядов на два года Федерацию шахмат России. Вместо этого ФШР оштрафуют на 45 000 евро. Исключить РФ из ФИДЕ требовала Украина.

Апелляционная палата Комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в четверг, 12 сентября, отменила принятое в июне решение исключить из рядов этой организации Федерацию шахмат РФ (ФШР) на два года.

Вместо этого ФШР оштрафуют на 45 тысяч евро . Если российская шахматная федерация не уплатит этот штраф в течение 21 дня, Россию могут исключить из Международной федерации шахмат на один год.

Решение Апелляционной палаты Комиссии по этике ФИДЕ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).

Исключения РФ из ФИДЕ добивалась Украина

Временно лишить ФШР членства постановила в июне та же Комиссия по этике ФИДЕ после жалобы, поданной Федерацией шахмат Украины. В ней говорилось, что российская структура включила в свой состав клубы из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также из аннексированного Крыма.

Кроме того ФШР связана с лицами, находящимися под международными санкциями за их причастность к полномасштабному вторжению РФ в Украину, отмечали авторы жалобы - украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и тренер гроссмейстера Магнуса Карлсена Хейне Нильсен.

Президент ФИДЕ, бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович тогда получил выговор за свое участие в попечительском совете ФШР. Комиссия по этике при этом отметила его "многолетнюю" тесную связь с российским президентом Владимиром Путиным. Теперь Аппеляционная палата отменила также и выговор Дворковичу.

Команды РФ и Беларуси восстановят в правах?

После начала войны России против Украины в 2022 году сборные РФ и РБ были временно отстранены от участия в международных соревнованиях. Однако СМИ сообщают, что в сентябре Генеральная ассамблея ФИДЕ на заседании в Будапеште обсудит вопрос о восстановлении российской и белорусской команд в правах.