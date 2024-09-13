Решение об исключении Федерации шахмат РФ из ФИДЕ отменено

Решение об исключении Федерации шахмат РФ из ФИДЕ отменено14 сентября 2024 г.
Апелляционная палата Комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в четверг, 12 сентября, отменила принятое в июне решение исключить из рядов этой организации Федерацию шахмат РФ (ФШР) на два года.
Вместо этого ФШР оштрафуют на 45 тысяч евро. Если российская шахматная федерация не уплатит этот штраф в течение 21 дня, Россию могут исключить из Международной федерации шахмат на один год.
Решение Апелляционной палаты Комиссии по этике ФИДЕ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).
Исключения РФ из ФИДЕ добивалась Украина
Временно лишить ФШР членства постановила в июне та же Комиссия по этике ФИДЕ после жалобы, поданной Федерацией шахмат Украины. В ней говорилось, что российская структура включила в свой состав клубы из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также из аннексированного Крыма.
Кроме того ФШР связана с лицами, находящимися под международными санкциями за их причастность к полномасштабному вторжению РФ в Украину, отмечали авторы жалобы - украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и тренер гроссмейстера Магнуса Карлсена Хейне Нильсен.
Президент ФИДЕ, бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович тогда получил выговор за свое участие в попечительском совете ФШР. Комиссия по этике при этом отметила его "многолетнюю" тесную связь с российским президентом Владимиром Путиным. Теперь Аппеляционная палата отменила также и выговор Дворковичу.
Команды РФ и Беларуси восстановят в правах?
После начала войны России против Украины в 2022 году сборные РФ и РБ были временно отстранены от участия в международных соревнованиях. Однако СМИ сообщают, что в сентябре Генеральная ассамблея ФИДЕ на заседании в Будапеште обсудит вопрос о восстановлении российской и белорусской команд в правах.