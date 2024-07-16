В Commerzbank закрывают счета белорусов. Из-за санкций?

Commerzbank разослал некоторым клиентам с белорусскими паспортами уведомление о закрытии их счетов в одностороннем порядке и без объяснения причин.

Истории о закрытии счетов, которые обсуждают живущие в Германии граждане Беларуси, очень похожи: приходят письма от Commerzbank с сообщением, что их счета будет закрыты финансовым учреждением в одностороннем порядке, поскольку банк имеет на это право.

Даты отправления в письмах, в основном, за апрель, май и июнь 2024 года. Сроки полного закрытия счетов - в августе-октябре. Никаких объяснений или предложений решить ситуацию по-другому в письмах нет.

DW узнала истории клиентов и обратилась в банк и в Федеральное антидискриминационное агентство.

"Чтобы с таким не сталкиваться, я уехал из Беларуси"

"Мне пришло письмо из Commerzbank от 26 мая 2024 года о том, что мой счет будет закрыт в одностороннем порядке. Упоминаний того, что это из-за моего гражданства, не было, просто факт - у нас есть возможность его закрыть, и мы это делаем. Дедлайн - до октября 2024 года", - рассказывает белорус Павел Батуев.

У Павла - особая ситуация, у него вид на жительство в ФРГ, полученный на гуманитарных основаниях, из-за преследований в Беларусипосле протестов 2020 года. Солигорский активист отсидел 33 суток, против него было возбуждено уголовное дело. В 2022 году он покинул Беларусь. "Я получил немецкую гуманитарную визу, на ее основании я и моя семья приехали в Германию, - говорит Павел. - Мы здесь, из РБ ничего не получаем. По моему мнению, такое закрытие счета является дискриминацией. Получается, что мы были дискриминированы дома, приехали - и сталкиваемся с новой проблемой. И смешно, и не смешно, когда из-за белорусского паспорта тебя ущемляют в таких вещах".

"Банк пользуется своим правом закрыть мой счет"

Под постом белоруски о том, что "меня коснулись санкции. Commerzbank закрывает мой счет. Куда теперь податься" в группе белорусов в Германии - почти 80 комментариев, во многих - та же история: в апреле-июне им пришли письма о закрытии счетов. У белорусов при этом разные виды на жительство, есть временные, есть постоянные, многие получают на счета зарплату или "детские" выплаты.

Чаще всего высказывается предположение, что закрытие счетов связано с гражданством Беларуси. "У меня и у супруги тоже просто взяли и закрыли счета в Commerzbank”, - пишет пользователь. "Думал, что причина в алиментах, что отправляю в РБ. Но, судя по комментам, отказывают по паспорту", - предполагает другой.

Белорусы подозревают, что их счета закрыты из-за паспорта РБ Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

"У меня было то же самое две недели назад, - пишет пользовательница в конце июня. У нее постоянный ВНЖ в Германии. - Я им позвонила и сказала, что несмотря на то, что они причину не указывают, ясно, что это из-за паспорта РБ".

Некоторые белорусы написали обращения в банк с вопросом о причинах. В ответах сказано, что банк может прекратить отношения с клиентом, не объясняя причин, что предусмотрено разделом 19 (1) их Общих положений и условий. И этот ответ банк просит принять как окончательный.

"Бесполезно с ними бороться, - ответила на вопрос DW, как разрешилась ситуация, автор поста с десятками комментариев о закрытии счета. По ее словам, она была клиентом банка около 10 лет. - Открываю счет в Sparkasse".

"Возможно, имеет смысл сменить банк"

DW отправила запрос в сам банк. Там ответили, что "Commerzbank работает в рамках требований законодательства". "Мы принципиально не комментируем отношения с клиентами", - уточнили в банке.

Запрос DW направила также в Федеральное антидискриминационное агентство (ФАА), попросив уточнить, известны ли им случаи закрытия счетов на основании гражданства и является ли это нарушением антидискриминационного законодательства. В ФАА ответили, что знают только о случаях, когда банки связывались с российскими или белорусскими клиентами, чтобы проинформировать их о возможных санкционных рисках и о том, что их можно предотвратить, подтвердив статус проживания в ФРГ.

О таких случаях белорусы также рассказывали: и в этом году ранее, и в 2023-м многих просили принести в разные банки подтверждение легального пребывания в стране (например, вид на жительство) или указать источники дохода. Все эти уточнения были связаны с санкциями против Беларуси и России из-за войны в Украине.

Раньше у белорусов уже просили подтвердить свой статус в ЕС и указать источники дохода. Это было связано с санкциями Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

"Основанием для этого является положение о санкциях, согласно которому они не затрагивают физических лиц, имеющих вид на жительство", - пояснили в ФАА. Там указали, что гражданство не является защищаемой характеристикой в Общем законе о равном обращении, и такая практика не представляет собой прямую дискриминацию, кроме того, она может быть оправдана - например, если банки связываются с клиентами, чтобы облегчить проведение банковских операций или избежать возможных требований о возмещении ущерба.

"Из нашей консультационной практики мы знаем, что банки по-разному интерпретируют положения о санкциях, - уточнили в ФАА. - Поэтому, возможно, имеет смысл сменить банк".

Виноваты санкции ЕС против РБ и РФ?

В ФАА упомянули санкциикак возможное основание для закрытия счетов. Неофициально у банковских сотрудников DW также удалось подтвердить, что закрытие счетов гражданам Беларуси может быть связано с санкциями, принятыми ЕС после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Часть их касается Беларуси напрямую, как соагрессора, а часть направлена на предотвращение обхода санкций против России.

Под любые из них могли попасть и банковские операции. Конкретнее понять сложно. ЕС начал применять различные меры против Беларуси с начала 2000-х, а за последние годы было несколько "волн" санкций, в 2020-м - в ответ на фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими, в 2021-м - после принудительной посадки в мае самолета Ryanair в Минске ради задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс. С февраля 2022 года - в ответ на участие белорусского режима в военной агрессии РФ против Украины.

Интересно, что банк Santander, который в середине 2024 года начал требовать у белорусов в Польше годовой ВНЖ в ЕС, также ссылается на санкции, в частности, на два документа. Первый, регламент Совета ЕС от 18 мая 2006 года, изначально - о санкциях против Лукашенко и должностных лиц, после дополнений в нем говорится о санкциях в связи с "ситуацией в Беларуси" и с ее участием в российской агрессии. В нем есть, например, указание не принимать вклады от граждан РБ и физлиц, проживающих в РБ, на сумму больше 100 тысяч евро. Второй документ ЕС, от 31 июля 2014 года, был об ограничительных мерах в связи с действиями России в Украине.

Счета закрывали и гражданам других стран

Закрытие счетов в банках негражданам ФРГ имеет некоторую историю. Так, еще в 2012 году газета Die Tageszeitung писала о том, что немецкие банки закрывают счета клиентов иранского происхождения, назывались, в частности Commerzbank, Dresdener Bank и Deutsche Bank, а число затронутых лиц превысило 500 человек. Меру связывали с санкциями США против Ирана. В газете полагали, что отслеживать движения по счетам клиентов было сложно, и банки предпочли отказаться от них.

Информация о закрытии счетов гражданам Ирана, живущим в Германии, встречаются на протяжении и следующих лет. А в 2020 году Die Tageszeitung сообщала о внезапном закрытии счетов людям с гражданством Египта и некоторых других, живущим в Германии, упоминались Deutsche Bank и Commerzbank.

Официально сейчас немецкие банки в основном могут закрывать счета клиентов, не объясняя причин, это чаще всего прописывается в их Общих положениях, с которыми клиент соглашается при открытии счета. Главное правило - предупреждение не менее, чем за два месяца.