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Убьют ли санкции ЕС белорусские секонд-хенды?

Татьяна Гаргалык
12 сентября 2024 г.

С 1 октября ЕС вводит запрет на ввоз в Беларусь одежды секонд-хенд. Значит ли это, что для Беллегпрома наступят золотые времена, выясняла DW.

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Женщины выбирают одежду секонд-хенд в Минске
С 1 октября 2024 года начнет действовать запрет на экспорт товаров секонд-хенд из ЕС в БеларусьФото: VIKTOR DRACHEV/AFP/Getty Images

В июне ЕС распространил на Беларусь некоторые санкции, принятые ранее против России. В частности введен запрет на ввоз в РБ более 400 категорий товаров, в том числе "одежды и прочих изделий, бывших в употреблении". Запрет на экспорт секонд-хенда начнет действовать с 1 октября.

Европейские санкции прокомментировали в белорусском МИД. Там обвинили европейских чиновников в цинизме, потому что секонд-хенд пользуется спросом "прежде всего у малообеспеченных граждан". В то же время в ведомстве заверили, что "белорусский легпром предлагает сегодня широчайший ассортимент качественных товаров - на любой вкус и кошелек". "Кроме того, импорт из дружественных стран тоже никто не отменял", - говорится в заявлении. 

Приведут ли европейские санкции в закрытию секондов в РБ? Станут ли белорусы чаще покупать отечественное? И ждать ли расцвета Беллегпрома? Об этом и не только - в материале DW.

35% продаж одежды и обуви в Беларуси приходится на секонд-хенд

"Пока все работает. Люди, как обычно, приходят, пока ничего не поменялось", - рассказывает DW минчанка Ольга. Девушка сейчас находится в декретном отпуске и в свободное время часто бывает в магазинах секонд-хенд. "Хочется что-то интересное найти. Ребенку покупаю много всего, даже не с целью экономии, мне качество больше нравится, чем в обычных магазинах", - говорит Ольга.

Собеседница признается, что редко покупает вещи белорусского производства. Ее часто не устраивает ни качество, ни цена товаров: "За такие деньги я не готова покупать белорусское".

Многие белорусы, как и Ольга, покупают товары в магазинах секонд-хенд. По данным Белстата, 35% продаж одежды и обуви в Беларуси приходится на секонд-хенд.

"В маленьких поселках иногда это единственный магазин одежды", - отмечает представитель "Рабочага руха" Александр Соколов. Он также обращает внимание, что на 2022 год в Беларуси было более 1,5 тысячи магазинов секонд-хенд. Сегодня, по неподтвержденной информации, с учетом интернет-магазинов - около 2,5 тысяч.

В то же время, отмечает Соколов, белорусская легкая промышленность представлена всего лишь 738 магазинами. Собеседник DW считает, что даже если Беллегпром заявляет о высоком качестве своей продукции, то проигрывает товарам секонд-хенд в цене. По словам Соколова, из-за устаревших промышленных технологических подходов себестоимость белорусской продукции выходит слишком высокой.

Соколов считает, что властям в РБ хотелось бы, чтобы секонды исчезли, но полностью закрыть такие магазины они не могут, потому что покупательская способность населения невысокая - белорусы "не могут позволить себе одеваться в Беллегпроме".

Средний чек повысится?

По его мнению, даже если товаров секонд-хенд из-за санкций в Беларуси станет меньше, люди скорее предпочтут более дешевую и модную китайскую или турецкую одежду.

Также он не исключает, что теперь секонд-хенд будет поступать с параллельным импортом через "дружественные" Беларуси страны.

Анастасия Лузгина
Анастасия ЛузгинаФото: Privat

Такого же мнения придерживается и cтарший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина. Она также прогнозирует рост поставок европейского секонд-хенда из третьих стан. "Основной эффект, который, скорее всего, мы увидим, - средний чек повысится за счет того, что логистика усложнится. Плюс к этому сложнее будет работать мелким магазинам. Количество самих секонд-магазинов в Беларуси, предположительно, может снизиться в связи с этими ограничениями", - говорит Лузгина.

Экономист также сомневается, что европейские санкции помогут Беллегпрому. "Если бы секонды полностью были бы закрыты, то это, возможно, возымело бы положительный эффект для легкой промышленности Беларуси. Но в текущей ситуации это вряд ли возможно", - говорит Лузгина.

Волнуют ли санкции ЕС владельцев секондов?

Самих владельцев магазинов санкции ЕС тоже не особо волнуют. DW  поговорила с Андреем (имя изменено. - Ред.), владельцем стока, "закамуфлированного под секонд-хенд". По словам мужчины, из-за того, что в Беларуси введена обязательная сертификация товаров, поступающих из-за границы, большинство стоковых магазинов по документам числятся секонд-хендами. Одежду секонд-хенд ввозят по другим нормам, каждую вещь сертифицировать не надо. Исключительно б/у одеждой, по словам Андрея, в Беларуси занимаются только крупные сети магазинов секонд-хенд.

Собеседник подчеркивает, что санкции предпринимателей не беспокоят. Все работают через поставщиков, которые "объедут через Казахстан, Узбекистан, Турцию".  Цены в магазинах, по его словам, если и вырастут, то незначительно, потому что вещи везут десятками тонн, что сокращает расходы на транспортировку. 

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