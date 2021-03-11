Румыния частично приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 119 млн жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 марта (время московское).

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Вслед за Данией и Норвегией использование шведско-британской вакцины AstraZeneca частично приостанавливает Румыния. Как заявили в Бухаресте, временное прекращение применения препарата из определенной партии рассматривается как крайняя мера предосторожности. Дозы из других партий будут по-прежнему использоваться при вакцинации. Ожидается, что приостановка продолжится до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не завершит расследования по инцидентам, связанным с использованием препарата, в частности, в Италии и Австрии.

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В Бразилии за сутки выявлено 75 412 новых случаев заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2233 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране второй день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,27 млн. Выздоровевшими считаются более 9,9 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

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Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты. "Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, комментируя ситуацию с поставками вакцины AstraZeneca в Европу.

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами. Ранее Reuters сообщило, что якобы Вашингтон информировал Брюссель о том, что поставок вакцины компании AstraZeneca американского производства в ЕС пока не будет.

Министр иностранных дел Франции ушел на карантин

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ушел на 7-дневный карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Министр отменил все мероприятия со своим участием, в том числе интервью для радио France Info, намеченное на пятницу.

В четверг Ле Дриан встречался с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas), Египта - Самехом Шукри, Иордании - Айманом Сафади, с которыми глава французского МИДа обсуждал ближневосточный мирный процесс.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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