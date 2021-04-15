США ввели новые санкции против РФ. Еще до их официального объявления курс рубля в начале торгов обвалился, хотя потом и отыграл позиции. Стоит отметить, что о санкциях объявили после разговора Байдена с Путиным.
На фоне глобального кризиса из-за коронавируса цены на нефть рухнули на дно, а потом и пробили его. На фоне обвала стоимости североамериканской нефти WTI снизились котировки Brent и Urals. С чем связано такое падение цен, для кого это опасно и что ждать России, чей бюджет зависит от экспорта нефти?
Путин, Сечин, Песков, Меркель, Макрон, Трамп, Помпео и принц Саудовской Аравии обсуждают добычу нефти в нашей новой сценке про Незнайку в Безраскачечном городе. Песков, Путин, Володин и Матвиенко готовят и продают россиянам поправки к Конституции. Нетаньяху организовывает скайп-конференцию по коронавирусу. Участники: Трамп, Путин, Эрдоган и Зеленский. Смотрите в 114-м выпуске "Заповедника"!