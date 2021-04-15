Катастрофические цены на нефть для России: как американская WTI ушла в минус. DW Новости (22.04.20)

На фоне глобального кризиса из-за коронавируса цены на нефть рухнули на дно, а потом и пробили его. На фоне обвала стоимости североамериканской нефти WTI снизились котировки Brent и Urals. С чем связано такое падение цен, для кого это опасно и что ждать России, чей бюджет зависит от экспорта нефти?