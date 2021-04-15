Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Рубль

Байден ослабил рубль: после его звонка Путину США ввели новые жесткие санкции. DW Новости (15.04.21) 15.04.2021

США ввели новые санкции против РФ. Еще до их официального объявления курс рубля в начале торгов обвалился, хотя потом и отыграл позиции. Стоит отметить, что о санкциях объявили после разговора Байдена с Путиным.
Russische Rubel, Währung, Russland Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. © DW/E.Samedowa

Рубль обвалился на фоне сообщений о новых санкциях против РФ 15.04.2021

Согласно американским СМИ, новые санкции должны коснуться и суверенного долга России. Штрафные меры могут быть введены уже 15 апреля.
Russische Rubel, Währung, Russland Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. © DW/E.Samedowa

Курс евро превысил 91 рубль, доллар торгуется за 75,02 22.02.2021

Валюты дорожают на фоне обсуждения в Брюсселе на уровне министров иностранных дел возможных санкций в отношении России.
People wearing face masks and gloves to protect against the coronavirus disease walk along Red Square in central Moscow on October 10, 2020. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

Немецкий бизнес в России: могло бы быть хуже, но лучше пока тоже не станет 10.12.2020

Фирмы из Германии страдают от слабого рубля, считают, что власти РФ мало поддерживают бизнес в условиях пандемии, и отмечают резкое ухудшение отношений между Берлином и Москвой.
(c) Korrespondentin in Moskau Eulalia Samedova. Einfluss des fallenden Rubels auf den Alltag der Russen.

Рубль падает, инфляция разгоняется. Чего еще ждать россиянам 12.11.2020

Российская национальная валюта с начала года подешевела на четверть по отношению к доллару. Растут и цены на продукты. Какими последствиями это обернется для россиян? DW обратилась к экспертам.
Karikatur von Sergey Elkin | Putin über Rubelkurs. via Andreas Brenner Rechte: Sergey Elkin

Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность 30.10.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.

Рубль устремился вниз (02.10.2020) 02.10.2020

Последний раз национальная валюта так сильно дешевела в марте, накануне пандемии коронавируса. Среди причин нынешнего обвала - отток капитала и отравление Навального.
10.03.2020, Russland: REPUBLIC OF TATARSTAN, RUSSIA - MARCH 10, 2020: Pumpjacks near the Yamashinskoye rural settlement in the Almetyevsk District. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Экономика России в 2030-м: бум, стагнация, спад? Три сценария 26.09.2020

Какой будет экономика России через 10 лет? Немецкий эксперт проанализировал три вероятных варианта развития событий - оптимистичный, нейтральный и пессимистичный. DW - с подробностями.
Karikatur von Sergey Elkin - Euro stellt sich auf die Waage und wird durch 90 Rubel-Marke überrascht.

Евро по 90 рублей? Прогноз карикатуриста 24.09.2020

Курс евро по отношению к российской валюте в сентябре грозит остаться за отметкой в 90 рублей. Если рубль сдаст свои позиции, то карикатурист Сергей Елкин не будет удивлен.
http://de.fotolia.com/id/47879024

Рубль рухнул на фоне новостей об отравлении Навального 07.09.2020

Впервые за четыре с половиной года курс евро превысил отметку в 90 рублей.

Нефть в минусе: как это отразится на рубле (21.04.2020) 21.04.2020

Повредит ли крушение цен на нефть всем странам-экспортерам? И как оно отразится на экономике России?

Катастрофические цены на нефть для России: как американская WTI ушла в минус. DW Новости (22.04.20) 21.04.2020

На фоне глобального кризиса из-за коронавируса цены на нефть рухнули на дно, а потом и пробили его. На фоне обвала стоимости североамериканской нефти WTI снизились котировки Brent и Urals. С чем связано такое падение цен, для кого это опасно и что ждать России, чей бюджет зависит от экспорта нефти?

Как уронили рубль. "Дурь" в Конституции. Конференция по коронавирусу – "Заповедник", выпуск 114, 15.03.20 15.03.2020

Путин, Сечин, Песков, Меркель, Макрон, Трамп, Помпео и принц Саудовской Аравии обсуждают добычу нефти в нашей новой сценке про Незнайку в Безраскачечном городе. Песков, Путин, Володин и Матвиенко готовят и продают россиянам поправки к Конституции. Нетаньяху организовывает скайп-конференцию по коронавирусу. Участники: Трамп, Путин, Эрдоган и Зеленский. Смотрите в 114-м выпуске "Заповедника"!
Packets of five thousand Russian rubles banknotes isolated on white +++ (C) Imago/Russian Look

На фоне обвала цен на нефть обрушились курс рубля и котировки российских компаний 09.03.2020

Курс рубля по отношению к доллару упал до четырехлетнего минимума. На фоне обвала цен на нефть резко потеряли в цене и акции российских энергетических концернов.
26.06.2015, Russland, Moskau: Alexei Miller , Vorstandsvorsitzender von Gazprom bei jährlichen Hauptversammlung des Unternehmens. (zu dpa:Schwerfälliger Gas-Riese? - Russlands Gazprom wird 25 vom 12.02.2018) Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немцам советуют инвестировать в акции "Газпрома" и в рубль 14.01.2020

Фондовый рынок России даже после бурного роста в 2019 году остается недооцененным, считают биржевые эксперты в ФРГ. Их впечатляют высокие дивиденды и твердость российской валюты.
2683961 06/05/2015 Construction of Vostochny space center near Uglegorsk village in the Amur Region. Sergey Mamontov/RIA Novosti |

Кремль признал многомиллиардные хищения при строительстве "Восточного" 11.11.2019

Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Показать еще