"Булгаргаз" требует от "Газпрома" через суд более €400 млн

Болгарская компания хочет получить компенсацию за прекращение поставок газа из России после отказа платить в рублях.

Болгарский газовый дистрибутор "Булгаргаз" подал в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже иск к российскому концерну "Газпром" в связи с прекращением поставок природного газа в республику, сообщает пресс-служба болгарской компании во вторник, 9 июля.

Болгарская компания требует возместить ей ущерб на сумму более 400 млн евро, причиненный односторонней приостановкой поставок газа более двух лет назад. "Газпром экспорт" приостановил поставки по контракту с "Булгаргазом" с апреля 2022 года.

По сообщению пресс-службы, сначала "Булгаргаз" обратился к "Газпрому" с предложением добровольно урегулировать претензии, но "российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса", в связи с чем болгарская компания решила пойти в суд.

"Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставлять газ в Болгарию

В конце марта 2022 года после начала войны России против Украины президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за российский газ для "недружественных стран". Cхема начала действовать с 1 апреля того же года.

В Минэнерго Болгарии тогда заявили, что страна не будет платить за газ в рублях, поскольку это не соответствует действующему контракту. В ответ "Газпром" в одностороннем порядке остановил поставки газа в Болгарию.