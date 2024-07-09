  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

"Булгаргаз" требует от "Газпрома" через суд более €400 млн

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Болгарская компания хочет получить компенсацию за прекращение поставок газа из России после отказа платить в рублях.

https://p.dw.com/p/4i4gP
Газопровод в Болгарии
Газопровод в БолгарииФото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Болгарский газовый дистрибутор "Булгаргаз" подал в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже иск к российскому концерну "Газпром" в связи с прекращением поставок природного газа в республику, сообщает пресс-служба болгарской компании во вторник, 9 июля.

Болгарская компания требует возместить ей ущерб на сумму более 400 млн евро, причиненный односторонней приостановкой поставок газа более двух лет назад. "Газпром экспорт" приостановил поставки по контракту с "Булгаргазом" с апреля 2022 года.

По сообщению пресс-службы, сначала "Булгаргаз" обратился к "Газпрому" с предложением добровольно урегулировать претензии, но "российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса", в связи с чем болгарская компания решила пойти в суд.

"Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставлять газ в Болгарию

В конце марта 2022 года после начала войны России против Украины президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за российский газ для "недружественных стран". Cхема начала действовать с 1 апреля того же года.

В Минэнерго Болгарии тогда заявили, что страна не будет платить за газ в рублях, поскольку это не соответствует действующему контракту. В ответ "Газпром" в одностороннем порядке остановил поставки газа в Болгарию.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ и, похоже, уже никогда к прежнему партнерству не вернется.
Экономика и бизнес1 июля 2023 г.12 фото
external

Путин про немецкое оружие Украине: готов ли Берлин к эскалации? | Хоффман, Преображенский, Магазова

Путин про немецкое оружие Украине: готов ли Берлин к эскалации? | Хоффман, Преображенский, Магазова

Германия вслед за США разрешила Киеву наносить удары немецким оружием по военным объектам России вблизи Харьковской области. За два года войны союзники Украины не решались на подобный шаг, опасаясь эскалации конфликта. Владимир Путин уже пригрозил асимметричным ответом. Готов ли Берлин к эскалации?
Политика7 июня 2024 г.44:05 мин.
Компрессорная станция Ихтиман

Болгария заменила газ из России азербайджанским

Болгария заменила газ из России азербайджанским

Газ из Азербайджана вскоре начнет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB, подтвердил в Софии глава азербайджанского МИДа.
Экономика и бизнес1 июня 2022 г.
Показать еще