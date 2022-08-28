  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Трубы для продления "Турецкого потока" в Болгарии
Трубы для продления "Турецкого потока" в Болгарии (фото из архива)Фото: Stoyan Nenov/REUTERS
ПолитикаБолгария

Болгария не будет заключать новый контракт с "Газпромом"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Технический кабинет Болгарии запустит международный тендер на закупки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер при общении с представителями Еврокомиссии.

https://www.dw.com/ru/bolgaria-ne-budet-dogovarivatsa-o-novom-kontrakte-s-gazpromom/a-62954932

Болгария не будет вести переговоры о новом соглашении с российской корпорацией "Газпром". Об этом заявил в субботу, 27 августа, вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время видеоконференции с генеральным директором энергетического директората Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юль-Йоргенсен.

Как указали в пресс-службе правительства Болгарии, долгосрочный план предусматривает запуск международного тендера на поставки сжиженного природного газа. Предполагается, что "техническое правительство даст старт процедуре", а решение о заключении контракта будет принято новым кабмином.

"Болгария также подтвердила свою заинтересованность в участии в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", - указали в правительстве.

Нынешние контакты с "Газпромом" будут касаться только действующего контракта, указали в Софии.

Меры по преодолению возможного энергетического кризиса

Христо Алексиев также уведомил представителей Еврокомиссии о действиях, предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса. Речь идет о завершении строительства интерконнектора между Болгарией и Грецией и вводе его в эксплуатацию к 1 октября, о финансовой поддержке болгарского оператора "Булгаргаз", а также о поиске экономических механизмов для установления оптимальной цены на природный газ для предприятий и домохозяйств.

Болгария покрывала более 90 процентов своих потребностей за счет российского газа, пока "Газпром" в апреле не прекратил поставки в эту страну. Это произошло потому, что бывшее правительство в Софии из-за европейских санкций за вторжение России в Украину отказалось оплачивать газ в рублях, как того требовала Москва. Долгосрочный контракт с "Газпромом" был заключен до конца 2022 года.

Болгарская сторона попросит продлить период получения оставшихся объемов газа - около 2,4 млрд кубометров, чтобы топливо продолжило поступать до окончания отопительного сезона или до лета 2023 года. Кроме того, в Софии намерены предоставить банковскую гарантию и оплачивать газ по факту его поступления на территорию страны, а не прибегать к предоплате.

В настоящее время Болгария, которой требуется около 3 млрд кубометров газа в год, одну треть этого объема получает от Азербайджана, а остальную часть покупает на мировом рынке.

Акция протеста против закупок газа у РФ

Сотни болгар 2 августа вышли на акцию протеста против временного правительства, опасаясь, что оно будет добиваться возобновления поставок российского газа, что усилит влияния Кремля на болгарскую экономику. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила 21 августа, что поставки газа могут быть возобновлены, если на то будет политическая воля властей в Софии. Но при условии, что оплата будет производиться в рублях.

Президент Болгарии Румен Радев распустил правительство и назначил досрочные парламентские выборы на 2 октября.

Смотрите также:

Немцы нашли замену российскому газу?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ

Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.
Политика
13 октября 2021 г.
01:57 мин.
external

Скачок цен на газ - виновата ли Россия?

Скачок цен на газ - виновата ли Россия?

Цены на газ на рынке энергоносителей выросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Россия поставляет около трети природного газа, потребляемого Европой. Но эксперты считают, что у газового кризиса есть много причин.
Политика
13 октября 2021 г.
03:03 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Буксируемая гаубица M777

США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
26 августа 2022 г.
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу