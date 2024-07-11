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В Татарстане рекрутерам на войну обещают по 100 тысяч рублей

Жан Рофе
11 июля 2024 г.

Жителям Татарстана заплатят по 100 тысяч рублей за любого человека, которого они уговорят пойти воевать. Двумя днями ранее сумма вознаграждения была вдвое меньше.

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Плачущая женщина на улице смотрит на мобилизованного сына, сидящего в автобусе в одном из городов России (фото из архива)
Претендовать на выплату может кто угодно, за исключением осужденных, подследственных и добровольцевФото: AP Photo/picture alliance/dpa

Власти Татарстана обещают заплатить жителям республики по 100 тысяч рублей за каждого родственника, знакомого или любого другого человека, которого те уговорят заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на войну в Украине. Объявление о денежном вознаграждении было размещено еще 9 июля на специальном сайте, созданном для вербовки жителей Татарстана на военную службу по контракту. Тогда в нем говорилось, что "за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата на контрактную службу" будут платить по 50 тысяч рублей. Спустя два дня, как пишет Telegram-канал "Говорит НеМосква" в четверг, 11 июля, публикацию отредактировали, вдвое увеличив обещанную сумму.

Деньги заплатят после отъезда новобранца в часть

Претендовать на выплату могут друзья, родственники, сотрудники военкоматов, администраций и территориальных структур, а также любые физические лица, которые привлекли кандидата, указано на сайте. Единственным условием получения денег является то, что завербованный должен подписать контракт именно в Татарстане и отправиться в воинскую часть. В вербовке не могут участвовать осужденные, подследственные и военнослужащие добровольческих отрядов.

"Говорит НеМосква" отмечает, что информацию об "акции" распространяют через госСМИ, татарстанские паблики, сайты районных газет и администраций.

Ранее в Татарстане увеличили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны. Вместе с муниципальными доплатами она составит 1,5 млн рублей - это один из самых высоких показателей в стране.

 

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