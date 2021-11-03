Главу Чечни Рамзана Кадырова правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, а до того он был премьер-министром республики. В 2011 по его инициативе в Чечне была упразднена должность президента, а титул ее лидера стал официально называться "глава Чеченской Республики". Одной из черт правления Кадырова стала исламизация Чечни. Он постоянно заявляет о полной преданности президенту России Владимиру Путину. Некоторые аналитики считают, что в Чечне развился культ личности Кадырова, правозащитники обвиняют его в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах. В начале 2016 года оппозиционер Илья Яшин представил доклад о Кадырове под названием "Угроза национальной безопасности".
В программе #вТРЕНДde режиссер Виталий Манский рассказал о срыве показа фильма о гее из Чечни на "Артдокфесте" в Москве, своем восприятии документального кино и отношении к Путину, Навальному и политике в России в целом.
По данным The Guardian, правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования геев и бисексуалов".
В Ницце в результате теракта в местной базилике погибли не менее трех человек. Еще один инцидент произошел сегодня в предместье Авиньона. Нападения связывают с недавними заявлениями президента Франции Макрона.