Главу Чечни Рамзана Кадырова правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, а до того он был премьер-министром республики. В 2011 по его инициативе в Чечне была упразднена должность президента, а титул ее лидера стал официально называться "глава Чеченской Республики". Одной из черт правления Кадырова стала исламизация Чечни. Он постоянно заявляет о полной преданности президенту России Владимиру Путину. Некоторые аналитики считают, что в Чечне развился культ личности Кадырова, правозащитники обвиняют его в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах. В начале 2016 года оппозиционер Илья Яшин представил доклад о Кадырове под названием "Угроза национальной безопасности".