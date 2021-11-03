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Рамзан Кадыров

Главу Чечни Рамзана Кадырова правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, а до того он был премьер-министром республики. В 2011 по его инициативе в Чечне была упразднена должность президента, а титул ее лидера стал официально называться "глава Чеченской Республики". Одной из черт правления Кадырова стала исламизация Чечни. Он постоянно заявляет о полной преданности президенту России Владимиру Путину. Некоторые аналитики считают, что в Чечне развился культ личности Кадырова, правозащитники обвиняют его в нарушениях прав человека, в похищениях, пытках и убийствах. В начале 2016 года оппозиционер Илья Яшин представил доклад о Кадырове под названием "Угроза национальной безопасности".

+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
ABD0079_20200704 - GERASDORF - ÖSTERREICH: ZU APA0273 VOM 04.07.2020 - Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstag, 4. Juli 2020, ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen. - FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET - 20200704_PD10433 |

Чеченец получил в Австрии пожизненный срок за убийство чеченского диссидента 06.08.2021

Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Губернаторские выборы в России: каких сюрпризов можно ждать? 30.07.2021

В сентябре россияне напрямую изберут губернаторов в девяти регионах. Как проходит предвыборная кампания, и кто может стать главой в трех регионах, где "Единая Россия" не выставила кандидатов? Подробности - у DW.

17.06.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» steht auf einem Schild am Eingang zum Gebäude der Bundesanwaltschaft. Nach Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в подготовке покушения на чеченского оппозиционера 03.07.2021

Прокуратура ФРГ выясняет, разглашал ли сотрудник Ведомства по охране конституции секретные сведения, которые могли быть использованы для покушения на Мохмада Абдурахманова.
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Путин предложил Кадырову вновь баллотироваться на выборах главы Чечни 23.06.2021

"Полагаю, что вам нужно идти на выборы", заявил Путин, после того как Кадыров назвал себя его "преданным пехотинцем". Рамзан Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет.

"Россией руководит диктатор, а диктаторы сами власть не оставляют" - Виталий Манский #вТРЕНДde 02.06.2021

В программе #вТРЕНДde режиссер Виталий Манский рассказал о срыве показа фильма о гее из Чечни на "Артдокфесте" в Москве, своем восприятии документального кино и отношении к Путину, Навальному и политике в России в целом.
27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Нападения на геев в Чечне: рассмотрят ли в ФРГ иск на окружение Кадырова 19.04.2021

Правозащитники из Берлина обратились в федеральную прокуратуру Германии. Причина заявления - нападения на геев в Чечне. Возьмутся ли немецкие прокуроры расследовать эти преступления?
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

The Guardian: Против пяти соратников Кадырова подано заявление генпрокурору ФРГ 19.04.2021

По данным The Guardian, правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования геев и бисексуалов".
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Германия и Франция депортируют чеченцев - в Чечне они исчезают 16.04.2021

Как минимум трое недавно высланных из ЕС чеченцев исчезли - предположительно на территории Чечни. DW поговорила с теми, кто протестует против практики депортаций.
ARCHIV 2018 *** In this photo taken on Wednesday, Nov. 14, 2018, Tumso Abdurakhmanov, the 32-year-old Chechen video blogger, is photographed during an interview with The Associated Press somewhere in Poland. Abdurakhmanov, a critic of the Chechen ruler, faces deportation from Poland as European nations become increasingly wary of sheltering refugees from Chechnya. (AP Photo/Francesca Ebel) |

Суд в Швеции увеличил срок россиянину за покушение на чеченского блогера 02.04.2021

Приговор россиянину, осужденному за покушение на Тумсо Абдурахманова, увеличен до 12 лет. В то же время срок его подельницы - также россиянки - сокращен до полутора лет.

ARCHIV 2018 *** In this photo taken on Wednesday, Nov. 14, 2018, Tumso Abdurakhmanov, the 32-year-old Chechen video blogger, is photographed during an interview with The Associated Press somewhere in Poland. Abdurakhmanov, a critic of the Chechen ruler, faces deportation from Poland as European nations become increasingly wary of sheltering refugees from Chechnya. (AP Photo/Francesca Ebel) |

Чеченский блогер Абдурахманов: За покушением на меня стоит Кадыров 14.01.2021

Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов рассказал DW о связи напавших на него людей с режимом в Чечне и о том, почему Швеция не будет обсуждать это с Россией.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Грозном строят мечеть имени Рамзана Кадырова 11.01.2021

Решение назвать новую мечеть именем Рамзана Кадырова "принято по многочисленным просьбам жителей республики, вопреки его желанию", утверждают местные СМИ.
27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

США и Великобритания вводят санкции против окружения Кадырова 10.12.2020

В санкционных списках глава парламента Чечни, замруководителя "Росгвардии" по Чечне, вице-премьер чеченского правительства, а также тренер лошадей Кадырова в ОАЭ.

Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие (02.11.2020) 02.11.2020

Издание "Медиазона" и антикоррупционный Scanner Project провели проверку материалов дела об убийстве Бориса Немцова. Авторы проанализировали ошибки и недочеты следствия. Интервью DW с одним из авторов расследования.
TEHRAN, IRAN - OCTOBER 28: Demonstrators gather in front of Embassy of France in Tehran during a protest against the publication of cartoons of Prophet Muhammad in France and against President of France Emmanuel Macron over his anti-Islam remarks, on October 28, 2020 in Tehran, Iran. Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Путин и его союзники в атаке на западные ценности 30.10.2020

Ценности западной цивилизация и политика современной Европы кажутся Владимиру Путину и его окружению едва ли не большим злом, чем исламский терроризм, считает Федор Крашенинников.

Как Макрон разозлил Кадырова и Эрдогана из-за карикатур и ислама, или Убийство в Ницце. DW Новости (29.10.2020) 29.10.2020

В Ницце в результате теракта в местной базилике погибли не менее трех человек. Еще один инцидент произошел сегодня в предместье Авиньона. Нападения связывают с недавними заявлениями президента Франции Макрона.
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