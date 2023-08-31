Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ

В Германии завершился процесс по делу о покушении на чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова. И хотя виновные найдены и приговор вынесен, вопросы остаются. Подробности - у DW.

К 10 годам тюрьмы приговорил Высший земельный суд в Мюнхене Валида Дадакаева, признав его виновным в организации покушения в Германии на чеченского оппозиционера Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова, брата известного блогера Тумсо Абдурахманова. Вынесение приговора по уголовному делу, слушания которого начались более года назад, 15 июня 2022 года, состоялось в четверг, 31 августа, при соблюдении усиленных мер безопасности. Убийство было подготовлено "с ведома, одобрения и в интересах" главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил председательствовший на процессе судья Кристоф Виснер (Christoph Wiesner), передает dpa.

Адвокаты подсудимого после оглашения приговора заявили, что намерены его обжаловать. Йоханна Кюнне (Johanna Künne), адвокат Мохмада Абдурахманова, сообщила DW, что приветствует решение суда. Абдурахманов, который в качестве потерпевшего присоединился к обвинению, выдвинутому прокурором, также приветствовал решение суда. "Меня должны были убить за то, что я и мой брат Тумсо Абдурахманова публично критикуем российский режим в Чечне", - указал он после оглашения приговора.

Киллер, который отказался от заказа

В Европе в последние годы были совершены несколько успешных покушений на чеченских беженцев, открыто выступавших против президента Чечни Рамзана Кадырова. Нынешнее руководство республики объявило еще в 2019 году "кровную месть" Тумсо Абдурахманову, критикующему политику Кадырова и имеющему около 475 тысяч подписчиков на своем Youtube-канале. Успеху операции по устранению брата Тумсо Мохмада, как оказалось, помешал сам киллер.

Мохмад Абдурахманов Фото: privat

Уроженец Чеченской республики Тамерлан А. приехал осенью 2020 года в Германию и подал заявление с просьбой о предоставлении ему убежища. На самом же деле, как выяснил суд, Тамерлан оказался в Германии, чтобы совершить убийство Мохмада Абдурахманова. Здесь его уже ждал организатор преступления - Валид Дадакаев.

Как установил суд, между мартом и июнем 2020 года он получил от двоюродного брата Кадырова задание физически устранить Мохмада Абдурахманова и приобрел необходимое стрелковое оружие. Вместе с Тамерланом А. они изучали место проживания Мохмада на юге Германии, в Баварии. Тамерлан А., как установил суд, выполнять задание отказался, сославшись на то, что путь к отступлению, который лежал через кукурузное поле, слишком небезопасный.

Тем временем он связался через интернет с тем, кто должен был стать его жертвой, и посвятил его в планы убийства. Следствие уверено, что Тамерлан А. и не собирался выполнять заказ на убийство. Позже он сотрудничал со следствием, ему удалось вывезти семью из Чечни, сегодня он яляется участником программы немецких властей по защите свидетелей.

Информатор спецслужб ФРГ, но не только

Признаный виновным Высшим земельным судом в Мюнхене Валид Дадакаев - 49-летний торговец автомобилями, который регулярно перемещался между Германией и Россией, а точнее - Чечней. Суд установил, что Валида, который живет уже более двадцати лет в ФРГ, нанял для убийства двоюродный брат Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров Фото: AP/dpa/picture alliance

На поступившие для операции из Чечни деньги Валид приобрел у своего родственника пистолет Макарова, глушитель и патроны. Как оружие попало в Германию, следствию выяснить не удалось: сам Дадакаев утверждает, что вообще не знает, как у него в доме оказался пистолет, хотя спецслужбы ФРГ уверены, что у Валида есть где-то тайник с огнестрельным оружием.

Далее история неудачного покушения включает скандальный для Германии эпизод. Валид Дадакаев был информатором Ведомства по охране конституции (VfS) земли Мекленбург - Передняя Померания, благодаря чему спецслужбы ФРГ знали, что у последнего есть "доступ к Кадырову". Не исключено, что Дадакаев был двойным агентом, хотя это суд установить не смог. Но удалось установить точно, что его куратор, уже отстраненный от своей должности сотрудник VfS земли Мекленбург - Передняя Померания, выдал Валиду точный адрес проживания Мохмада.

Дело против сотрудника немецких спецслужб

Подозрение в пособничестве со стороны сотрудника VfS сделало уголовный процесс по делу о покушении на Мохмада Абдурахманова непохожим на другие: повышенные меры безопасности, двойной контроль на входе, закрытый режим большинства судебных заседаний. Имя сотрудника, слившего адрес Мохмада, не было названо на суде: он проходил под псевдонимом "Петер Граф" или "свидетель Петер". То же самое касалось и четверых его коллег, приглашенных на судебные заседания.

Старший брат Мохмада Абдурахманова Тумсо, уже переживший одно покушение Фото: DW

"Сотрудничество" между Валидом Дадакаевым и спецслужбами ФРГ не ограничилось делом о покушении на Мохмада Абдурахманова. Оказывается, еще в 2020 году прокуроры в течение двух дней проводили обыски в штаб-квартире Ведомства по охране конституции федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Против подозреваемого сотрудника VfS заведено уголовное дело по подозрению в коррупции и выдаче служебных тайн.

На одном из заседаний выяснились подробности, которые должны вызывать большую тревогу, написала газета Süddeutsche Zeitung: в мобильном телефоне Валида Дадакаева нашли фото паспорта и отпечатки пальцев Вадима Красикова. Они появились в смартфоне спустя всего лишь две недели после того, как Красиков застрелил в самом центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Высший земельный суд в Берлине в октябре 2020 года признал Красикова виновным в политическом убийстве, совершенном по заданию властей РФ, и приговорил к пожизненному заключению. На момент обнаружения фото паспорта и отпечатков пальцев Красикова такие сведения из оперативного следствия могли быть доступны только немецким службам безопасности.

Пострадавший Мохмад Абдурахманов, комментируя после оглашения приговора роль спецслужб ФРГ, сказал, что "шокирован той ролью, которую сыграло в этом деле ведомство по охране конституции земли Мекленбург - Передняя Померания. Но так как сбор доказательств по этой теме проходил в закрытом режиме без допуска общественности, я не могу высказываться на эту тему".

Мохмад Абдурахманов надеется, что наконец получит статус беженца

Как и его брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов еще в 2015 году вынужденно покинул территорию Чечни. С тех пор он безуспешно просит власти ФРГ предоставить ему убежище. Дважды прошение было отклонено. Вместо этого Мохмад столкнулся с административным наказанием за репост статьи DW, которое смог успешно оспорить через суд.

Только в 2021 году Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) по решению суда начало заново рассматривать повторное прошение о предоставлении убежища Мохмаду Абдурахманову и его семье. Но после открывшихся планов по покушению на него и начала уголовного процесса принятие решения было отложено до объявления приговора. Теперь Мохмад и его адвокат надеются, что решение о предоставлении убежища будет принято в ближайшее время.

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