 Суд в Мюнхене: кто и как готовил покушение в ФРГ на критика Кадырова | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.06.2022

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Германия

Суд в Мюнхене: кто и как готовил покушение в ФРГ на критика Кадырова

В Мюнхене начинается процесс по делу о готовившемся заказном убийстве чеченского оппозиционера - одного из братьев Абдурахмановых. Кто стоит за случившимся и что известно об обвиняемом?

Резиденция Рамзана Кадырова в Грозном

Резиденция Рамзана Кадырова в Грозном

15 июня 2022 года в Высшем земельном суде Мюнхена начинается судебный процесс по делу об организации заказного убийства чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова - критика Рамзана Кадырова и брата известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Кого судят? 

Главным обвиняемым по этому делу проходит чеченец Валид. Д., которому, по данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в 2020 году спецслужбами Чечни было поручено организовать в Германии убийство Мохмада Абдурахманова. Совершить преступление обвиняемый не успел. Его задержали. При обыске у него обнаружили пистолет Макарова с глушителем, из которого планировалось застрелить чеченского оппозиционера.

Здание Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ

Здание Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ

Судить Валида Д. будут за подготовку и организацию тяжкого преступления, а также за нарушение закона об оружии. Главным свидетелем по делу выступает другой чеченец - Тамерлан А. По данным следствия, он должен был стать исполнителем этого преступления. Следствие полагает, что Валид. Д. обратился с предложением убить Мохмада Абдурахманова к потенциальному киллеру Тамерлану А., но тот 17 декабря 2020 года рассказал о готовящемся покушении самому Абдурахманову.

По данным следствия, адрес проживания Абдурахманова в Германии Валиду Д., вероятно, сообщил один из сотрудников Ведомства по охране конституции ФРГ (BfV) федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. В отношении него в 2020 году Федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в разглашении секретных сведений.

"Приказ убить меня и брата отдало высшее руководство Чечни"

Мохмад Абдурахманов, на которого, по данным следствия, готовилось покушение, выступает на судебном процессе в качестве соистца. Его интересы в суде защищает его адвокат Йоханна Кюнне (Johanna Kühne).

Мохмад Абдурахманов

Мохмад Абдурахманов

"Мой брат Тумсо Абдурахманов и я публично критикуем пророссийский режим в Чечне ставленника Кремля Рамзана Кадырова. Российский оккупационный режим уничтожает чеченский народ и подавляет любой протест. Путин дал Кадырову абсолютную власть в Чечне, и для того, чтобы ему понравиться, Кадыров делает все возможное. Причиной для подготовки моего убийства стала активная позиция моего брата Тумсо и моя позиция против пророссийского режима в Чечне. Я уверен, что приказ убить меня был отдан высшим руководством Чечни и одобрен Кадыровым.   

С момента, как я узнал о том, что пророссийский режим в Чечне хочет убить меня в Германии, я не чувствую себя в безопасности, но я не удивлен. Российское правительство уже попыталось убить моего брата Тумсо, находящегося в Швеции. Были совершены убийства критиков Кадырова во Франции, Австрии, Германии. Я опасаюсь последующих возможных покушений на меня и моего брата. Но мы не дадим нас запугать. Я ожидаю, что в ходе процесса суд учтет политическую подоплеку этого дела", - обратился с письменным заявлением к суду Мохмад Абдурахманов в преддверии начала процесса. 

Покушение на Тумсо и попытка получить убежище в Европе

В апреле 2021 года суд в Швеции приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, признанного виновным в покушении на Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года. Преступник проник в квартиру блогера, пока тот спал, и начал бить его молотком по голове. Абдурахманов сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию. Братья Абдурахмановы вынужденно покинули Чечню в 2015 году. Тумсо утверждает, что это произошло после давления на него со стороны дальнего родственника Рамзана Кадырова - Ислама Кадырова, занимавшего тогда пост руководителя администрации главы Чечни. 

Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов

Тумсо оказался в Польше, Мохмад - в Германии. Но затем Тумсо переехал в Швецию, где уже получил убежище. Мохмад еще борется за то, чтобы легально остаться в Европе. Ранее ему и его семье дважды отказывали в предоставлении убежища в ФРГ. 

19 августа 2019 года Мохмад Абдурахманов был оштрафован на 1350 евро за два поста в соцсети Facebook. Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие. В феврале 2020 года этот приговор был отменен Высшим земельным судом Баварии, дело было отправлено на новое рассмотрение с новым составом суда.

Высший земельный суд нашел наложение штрафа "ошибочным", в частности, в силу того, что действия Абдурахманова защищены его правом на свободу слова. 11 августа 2020 года суд в Аугсбурге полностью оправдал Мохмада Абдурахманова по делу о репосте и распространении видео, не обнаружив в в его действиях состава преступления. 

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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