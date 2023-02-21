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Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов
Тумсо АбдурахмановФото: picture-alliance/AP Photo/F. Ebel
ПолитикаРоссия

Чеченский блогер Абдурахманов сообщил, что он "жив и здоров"

Александра Иванова
58 мин. назад

Критик главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов опубликовал первое за два месяца после своего исчезновения видео.

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Чеченский блогер и критик главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов записал первое видео спустя более двух месяцев после своей пропажи. Ролик опубликован во вторник, 21 февраля, под названием "Возвращение".

В нем Абдурахманов рассказывает о смерти Абдула-Керима Эдилова, которого он называет "няней" сыновей Кадырова, и говорит, что соскучился по деятельности блогера. Подробности своего исчезновения он не раскрывает.

Комментируя смерть Эдилова, Абдурахманов говорит: "И когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдул-Керим на радостях (…) выложил мою фотографию и подписал словами "утилизирован". Представляете, какая ирония судьбы. Сейчас сам Абдул-Керим оказался "утилизирован". А я жив и здоров".

Накануне, 20 февраля, онлайн-издание "Новая газета. Европа" написала со ссылкой на чеченскую правозащитную ассоциацию Vayfond, что Абдурахманов связался с представителями диаспоры в Швеции и сообщил, что жив. Где он находится, правозащитники не указали.

Преследование чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов - критик главы Чечни Рамзана Кадырова, находящийся в конфликте также со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. В 2015 году после ссоры с одним из родственников Кадырова он был вынужден бежать из России. Позже в РФ завели на блогера уголовное дело, обвинив его в поддержке исламского терроризма.

В конце ноября 2022 года Абдурахманов перестал выходить на связь. В начале декабря в чеченской правозащитной ассоциации Vayfond сообщили DW, что исчезли, а точнее, не отвечают на телефонные звонки, не только Тумсо Абдурахманов и его брат Мохмад, но и ближайшие члены их семей.

После этого в СМИ появились слухи об убийстве Турсо Абдурахманова. 9 декабря шведская радиокомпания Sverigesradio сообщила со ссылкой на представителя Высшего земельного суда в Мюнхене Лорана Лафлёра (Laurent Lafleur), что Тумсо жив и готовится дать показания в баварском суде по делу о подготовке покушения на убийство его брата Мохмада.

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Сообщение шведской радиостации Sverigesradio, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив

Tysk domstol: Försvunne regimkritikern är vid liv
sverigesradio.se
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