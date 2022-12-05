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Тумсо Абдурахманов, фото из архива
Тумсо АбдурахмановФото: DW
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Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Михаил Бушуев
56 мин. назад

Критик чеченских властей, блогер Тумсо Абдурахманов и его брат исчезли несколько дней назад. Версии смерти одного или обоих не подтверждаются. DW вместе с другими искала их следы.

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Не прекращаясь, с 1 декабря в телеграм-каналах и СМИ поступают сообщения о смерти критика Рамзана Кадырова и чеченских властей, блогера Тумсо Абдурахманова, а также об исчезновении его брата Мохмада. При этом ни одно сообщение пока не подкрепляется фактами или свидетельствами смерти Тумсо. Сами братья не выходят на связь - по разным данным, с 1 или 2 декабря. На исходе 5 декабря история выглядит все более загадочной.

Полиция Швеции по запросу DW в понедельник 5 декабря не подтвердила смерть Тумсо Абдурахманова. "Мы в курсе сообщений в прессе об убийстве человека, проживающего в Швеции, но в настоящий момент не можем ни подтвердить эти сообщения, ни дать каких-либо других комментариев", - говорится в ответе шведской полиции. В Германии органы полиции до сих пор не ответили на запрос DW о местоположении или состоянии Мохмада Абдурахманова, который находится под охраной органов безопасности ФРГ. На момент публикации не ответила на запрос DW и адвокат Мохмада Йоханна Кюнне (Johanna Kühne).

Исчезли не только Абдурахмановы-братья, но и члены их семей

Никаких деталей также не смогли дать соратники братьев Абдурахмановых из базирующейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации Vayfond. Они лишь сообщили корреспонденту DW, что ожидают новостей, "как и все". Ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о смерти в Vayfond не смогли. Тем не менее, в ассоциации добавили, что исчезли, а точнее, не отвечают на телефонные звонки не только Тумсо и Мохмад Абдурахмановы, но и ближайшие члены их семей.

Мохмад Абдурахманов
Мохмад АбдурахмановФото: privat

До сих пор нет никаких сообщений о следах насилия или присутствия посторонних в местах проживания братьев - на вопрос, был ли кто-то из коллег Vayfond у них дома, там на момент публикации ответили, что "никто не знает, где они живут, чтобы пойти и проверить". Таким образом, факты, свидетельствующие о смерти Мохмада и Тумсо отсутствуют, кроме того, что с ними действительно пропала всякая связь.

Чеченцы (были) под охраной полиции ЕС

Оба брата, по информации DW, до своего исчезновения находились под охраной полиции - Швеции и Германии, соответственно - после совершенных на них ранее покушений. 

Тумсо Абдурахманов - известный под псевдонимом "Абу Саддам Шишани" чеченский блогер, сторонник независимости Чечни и открытый критик нынешнего руководства республики во главе с Рамзаном Кадыровым. Тумсо бежал из России в 2015 году после конфликта с одним из родственников Кадырова. Позже на Тумсо завели в России уголовное дело, обвинив в поддержке исламского терроризма. В марте 2019 года спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил Тумсо кровную месть, а Рамзан Кадыров чуть позже отозвался о нем как о "ничтожестве".

Угрозы чеченских лидеров в адрес братьев Абдурахмановых власти в Европе едва ли восприняли всерьез - об этом можно судить по тому, что ни Тумсо в Швеции, ни Мохмаду в Германии власти не хотели давать убежище. Тумсо получил его только после того, как феврале 2020 на него было совершено покушение, которое он, однако, пережил, одолев нападавшего. Киллер, напавший на Тумсо получил 12 лет тюрьмы в Швеции.

В конце 2020 года, по данным Федеральной прокуратуры ФРГ, спецслужбы Чечни поручили организовать в Германии убийство уже Мохмада Абдурахманова. Предполагаемый организатор, чеченец по имени Валид Д., не успел реализовать преступный замысел. При обыске у него обнаружили пистолет Макарова с глушителем, из которого планировалось застрелить чеченского оппозиционера. В настоящее время в Германии идет судебный процесс над обвиняемым. Тем временем Мохмад, по данным DW, все еще борется за то, чтобы легально оставаться в ФРГ. Ранее ему и его семье дважды отказывали в предоставлении убежища в Германии. Власти ФРГ также преследовали Мохмада за репост статьи DW, но он добился полного оправдания - суд после повторного рассмотрения дела не нашел состава преступления в его действиях.

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