Правозащитники: Пропал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

В базирующейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации VAYFOND сообщили о пропаже чеченского блогера Тумсо Абдурахманова и его брата - Мохмада. Официального подтверждения информации пока нет.

Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции, и его брат - чеченский оппозиционер Мохмад Абдурахманов - не выходят на связь. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщается в Telegram-канале базирующейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации VAYFOND, представителем которой является Мохмад Абдурахманов. DW направила организации запрос с просьбой уточнить, заведено ли уже дело о пропаже и с какого числа братья не выходят на связь. На момент публикации материала ответа не поступило.

В VAYFOND отметили, что Тумсо "внезапно пропал" и что в ассоциации "очень обеспокоены ситуацией". Там также добавили, что Мохмад "неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам".

Вынужденно покинули Чечню

Тумсо Абдурахманов - чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывал о нарушениях прав человека в Чечне и злоупотреблениях местных властей.

Братья Абдурахмановы вынужденно покинули Чечню в 2015 году. Тумсо утверждал, что это произошло после давления на него со стороны дальнего родственника Рамзана Кадырова - Ислама Кадырова, занимавшего на тот момент пост руководителя администрации главы Чечни.

После отъезда с родины Мохмад оказался в Германии, а Тумсо - в Польше, затем он переехал в Швецию, где получил убежище.

Покушение на Тумсо Абдурахманова в Швеции

В апреле 2021 года суд в Швеции приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, признанного виновным в покушении на Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года.

Второй осужденной по этому делу, гражданке России, наказание было снижено с восьми до полутора лет тюрьмы. Суд не нашел доказательств того, что она намеревалась убить блогера. Она признана виновной лишь в пособничестве покушению на убийство, поскольку вступила с Абдурахмановым в контакт, делала фотографии его дома и впустила в его дом преступника, совершившего покушение.

Тот проник в квартиру, пока блогер спал, и ударил его молотком по голове. Абдурахманов сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию.

Подготовка заказного убийства Мохмада Абдурахманова в ФРГ

В отношении Мохмада Абдурахманова также готовилось заказное убийство. Слушания по этому делу проходили в Высшем земельном суде Мюнхена.

Главным обвиняемым по этому делу проходил чеченец Валид. Д., которому, по данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в 2020 году спецслужбами Чечни было поручено организовать в Германии убийство Мохмада Абдурахманова. Совершить преступление обвиняемый не успел, так как был задержан. При обыске у него обнаружили пистолет Макарова с глушителем, из которого планировалось застрелить чеченского оппозиционера.

В августе 2019 года Мохмад Абдурахманов был оштрафован на 1350 евро за два поста в соцсети Facebook. Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие. В феврале 2020 года этот приговор был отменен Высшим земельным судом Баварии, дело было отправлено на новое рассмотрение с новым составом суда.

Высший земельный суд нашел наложение штрафа "ошибочным", в частности, в силу того, что действия Абдурахманова защищены его правом на свободу слова. В августе 2020 года суд в Аугсбурге полностью оправдал Мохмада Абдурахманова по делу о репосте и распространении видео, не обнаружив в его действиях состава преступления.

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