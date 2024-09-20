Бакальчук отпущен домой после задержания по делу о стрельбе

Владислав Бакальчук заявил, что вернулся домой после перестрелки у офиса маркетплейса Wildberries в Москве и задержания. 30 человек отправили в СИЗО.

Муж владелицы компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук отпущен домой после перестрелки у офиса маркетплейса в Москве и последующего задержания. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в пятницу, 20 сентября.

"Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне", - сказал бизнесмен.

Как пишет газета "Коммерсант", Бакальчуку предъявили обвинения по четырем статьям УК РФ: убийство (ч. 2 ст. 105), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105), покушение на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и самоуправство (ст. 330). Журналисты отмечают, что по этим статьям мужчине грозило заключение вплоть до пожизненного. Однако в суд Бакальчука, пишет "Коммерсант", так и не доставили. По словам представителей бизнесмена, "следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях".

Накануне меру пресечения в виде заключения под стражу избрали для шести фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries. В пятницу, 20 сентября, в СИЗО отправили еще 24 человека. Однако, как отмечает издание "Медиазона", пресс-служба московских судов сообщила об аресте лишь восьмерых из них.

Два человека погибли из-за стрельбы в офисе Wildberries

Два человека погибли в результате перестрелки в офисе маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Москве в среду, 18 сентября. Еще семеро, включая двух полицейских, получили ранения. Ранее в тот же день компания Wildberries сообщила агентству РБК, что в ее офис "была осуществлена попытка незаконного проникновения". Ее пытался осуществить муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук с охраной. В своем Telegram-канале владелица компании назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата".

В свою очередь представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, он прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries. которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

Споры о владении компанией Wildberries между Татьяной и Владиславом Бакальчуками

Между Владиславом и Татьяной Бакальчуками уже несколько месяцев происходит бракоразводный процесс. На его фоне Wildberries объединяется с рекламной компанией Russ "с целью создания цифровой торговой платформы". Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо "РВБ", 65% в котором принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн", владеющему Russ.

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024-го он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Кадыров же сказал, что Татьяну Бакальчук "рейдеры оградили от мужа и семерых детей", и пообещал помочь Бакальчуку. По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.

Тем временем издание Forbes еще в июне сообщало, что слияние двух компаний поддержал президент РФ Владимир Путин и поручил курировать сделку бывшему министру экономического развития России Максиму Орешкину.