Фигурантов перестрелки в офисе Wildberries отправили в СИЗО

Суд постановил заключить под стражу до 18 ноября шестерых фигурантов дела о стрельбе в офисе маркетплейса.

Басманный районный суд города Москвы в четверг, 19 сентября, избрал меру пресечения в отношении шести фигурантов перестрелки в офисе Wildberries в московском бизнес-центре "Романов двор". Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. заключили под стражу до 18 ноября 2024 года.

В свою очередь, следствие требовало арестовать 27 человек по делу о стрельбе в офисе Wildberries, пишет РБК. По данным издания, журналистов не пустили на заседание суда, здание было оцеплено полицией.

Также 19 сентября стало известно о задержании сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство, в покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве. Мера пресечения в его отношении пока не избрана.

Перестрелка в офисе Wildberries в Москве

Бизнес-центр "Романов двор" расположен в центре Москвы, недалеко от Кремля. В ходе перестрелки, произошедшей 18 сентября, погибли два охранника. Российские новостные агентства после инцидента сообщили также о трех пострадавших, среди которых - два сотрудника полиции.

Супруга Владислава Бакальчука, совладелица Wildberries Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата". В свою очередь представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, бизнесмен прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries, которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

Конфликт между Бакальчуками из-за владения Wildberries

Между Владиславом и Татьяной Бакальчуками уже несколько месяцев идет бракоразводный процесс. Параллельно проходит процесс слияния Wildberries с рекламной компанией Russ "с целью создания цифровой торговой платформы". Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо "РВБ", 65% в котором принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн", владеющему Russ.

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024 года он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сообщил ему, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Кадыров же сказал, что Татьяну "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.