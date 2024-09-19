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Сооснователя Wildberries Бакальчука обвиняют в убийстве

Александра Иванова
19 сентября 2024 г.

Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве, пишут СМИ.

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Реклама маркетплейса Wildberries в Москве
Реклама маркетплейса Wildberries в МосквеФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Владислава Бакальчука - сооснователя компании Wildberries - задержали в связи с перестрелкой в офисе маркетплейса в бизнес-центре "Романов двор" в Москве. Как сообщают в четверг, 19 сентября, "Радио Свобода" и издание Forbes со ссылкой на адвокатов предпринимателя, ему были предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство, в покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве.

"Накануне вечером Бакальчука вызвали на беседу в правоохранительные органы. Он задержан на 48 часов", - уточняет Forbes в Telegram. Указывается, что позже меру пресечения ему изберет суд.

Между тем газета "Известия" со ссылкой на близкий к расследованию источник пишет, что обвинения по делу о перестрелке в офисе Wildberries были предъявлены еще шести фигурантам. Их имена не сообщаются.

Текст заявления адвокатов Бакальчука опубликовало в Telegram онлайн-издание The Bell. Кроме прочего, там говорится, что "информация, распространяемая пресс-службой Wildberries, не соответствует действительности, и ни один из фактов, озвученных ими, не подтвержден документально".

"Обвинения в убийстве абсурдны, т.к. Владислав Сергеевич и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта", - подчеркивают также адвокаты Бакальчука.

Перестрелка в офисе Wildberries в Москве

Бизнес-центр "Романов двор" расположен в центре Москвы, недалеко от Кремля. В ходе перестрелки, произошедшей 18 сентября, погибли два охранника. Российские новостные агентства после инцидента сообщили также о трех пострадавших, среди которых - два сотрудника полиции. 

Супруга Владислава Бакальчука, совладелица Wildberries Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата". В свою очередь представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, бизнесмен прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries, которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

Конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками из-за владения Wildberries

Между Владиславом и Татьяной Бакальчуками уже несколько месяцев идет бракоразводный процесс. Параллельно проходит процесс слияния Wildberries с рекламной компанией Russ "с целью создания цифровой торговой платформы". Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо "РВБ", 65% в котором принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн", владеющему Russ.

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024 года он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сообщил ему, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Кадыров же сказал, что Татьяну Бакальчук "рейдеры оградили от мужа и семерых детей".

"Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее", - написал он в своем Telegram-канале и пообещал помочь Бакальчуку. По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.

Тем временем издание Forbes еще в июне сообщало, что слияние двух компаний поддержал президент РФ Владимир Путин и поручил курировать сделку бывшему министру экономического развития России Максиму Орешкину.

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