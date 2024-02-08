На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка

По данным СМИ, в потасовке принимали участие от 100 до 200 человек. Полиция опрашивает 13 человек, задержанных после конфликта.

В подмосковной Электростали на складе электронной торговой площадки Wildberries в ночь на четверг, 8 февраля, произошла массовая драка, заявило управление МВД по Московской области. Число участников стычки оценивается разными СМИ от 100 до 200 человек.

По данным полиции, потасовка завязалась между работниками организации и сотрудниками охраны: "В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", - говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы: На склад приехал ОМОН

Telegram-канал "Осторожно, Москва" приводит слова очевидца: "Началось все с того, что чеченцы подрались с ГБР (группа быстрого реагирования. - Ред.), потом приехал ОМОН , искал тех, кто натворил дела". Всего, по данным канала, были задержаны около 30 человек. МВД указало, что "опрашивает" 13 из них.

Сообщается, что прибывшая на место полиция начала массово проверять документы у работников склада в поисках уклонистов от армии и нелегальных иммигрантов. Всех, кого подозревали в нарушении миграционного законодательства и уклонении от срочной службы в армии, силовики также задерживали, указывает "Осторожно, Москва".

Как пояснило руководство Wildberries в комментарии ТАСС, сейчас склад в Электростали работает штатно. Компания пообещала провести внутреннее расследование инцидента.

Рейды полиции и пожар на складах Wildberries

В ноябре 2023 года полицейские устраивали антимигрантский рейд на том же подмосковном складе Wildberries. Тогда, по данным Telegram-каналов, силовики вручали сотрудникам повестки в военкомат и протоколы о нарушении режима пребывания в стране.

В январе на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел пожар. Площадь возгорания составила 70 000 квадратных метров. Общий ущерб оценивался экспертами в 10-11 млрд рублей. Позже агентство РБК со ссылкой на источники писало, что склад компании в Шушарах не был застрахован .

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