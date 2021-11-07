Протесты в России

Наиболее крупными протестными акциями в постъельцинское время стали митинг на Болотной площади (2011), демонстрации перед выборами в Мосгордуму (2019), хабаровские протесты (2020) и акции солидарности с Навальным (2021).

К крупнейшим протестным акциям в России, после того как президентом страны стал Владимир Путин, можно отнести: "Русские марши", "Марши миллионов" в 2012 году, "Марши мира" против агрессии РФ в Украине (2014 - 2015), "Марши памяти Немцова" (с 2015 года), массовые выступления в в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в июле 2019 года, многотысячные и многодневные марши протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала (осень 2020 года) и акции солидарности в поддержку арестованого оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. Последние прошли более чем в 120 городах России.