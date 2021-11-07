Протесты в России

Наиболее крупными протестными акциями в постъельцинское время стали митинг на Болотной площади (2011), демонстрации перед выборами в Мосгордуму (2019), хабаровские протесты (2020) и акции солидарности с Навальным (2021).
К крупнейшим протестным акциям в России, после того как президентом страны стал Владимир Путин, можно отнести: "Русские марши", "Марши миллионов" в 2012 году, "Марши мира" против агрессии РФ в Украине (2014 - 2015), "Марши памяти Немцова" (с 2015 года), массовые выступления в в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в июле 2019 года, многотысячные и многодневные марши протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала (осень 2020 года) и акции солидарности в поддержку арестованого оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. Последние прошли более чем в 120 городах России.
Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.
Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.
В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.
В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?