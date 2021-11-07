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Протесты в России

Наиболее крупными протестными акциями в постъельцинское время стали митинг на Болотной площади (2011), демонстрации перед выборами в Мосгордуму (2019), хабаровские протесты (2020) и акции солидарности с Навальным (2021).

К крупнейшим протестным акциям в России, после того как президентом страны стал Владимир Путин, можно отнести: "Русские марши", "Марши миллионов" в 2012 году, "Марши мира" против агрессии РФ в Украине (2014 - 2015), "Марши памяти Немцова" (с 2015 года), массовые выступления в в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в июле 2019 года, многотысячные и многодневные марши протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала (осень 2020 года) и акции солидарности в поддержку арестованого оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. Последние прошли более чем в 120 городах России.

Communist party members on the streets in Moscow. Bild: DW/E. Burrows

В России прошли задержания из-за акций в годовщину Октябрьской революции 07.11.2021

Мероприятия, традиционно проводимые коммунистами и другими активистами в годовщину Октябрьской революции 7 ноября, в целом ряде городов России окончились задержаниями.
04/10/2019 *** Aktivisten Jan Sidorov (links) und Vladislav Mordasov im Gerichtssaal in Rostow am Don

В России освобождены фигуранты "ростовского дела" Сидоров и Мордасов 03.11.2021

Ян Сидоров и Владислав Мордасов были осуждены за акцию протеста в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они провели акцию с требованием отставки областного правительства.

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde 27.10.2021

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
Wasserwerfer im Stadtzentrum

"Хороводное дело" в Бресте: новые обвинения, суды и депортация в Россию 25.10.2021

Продолжаются суды по самому массовому уголовному преследованию участников протестов в Беларуси. Некоторых фигурантов этого дела могут обвинить еще и в "финансировании экстремистской деятельности".
A man receives a dose of the Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a carriage of the Academician Fyodor Uglov medical train, at a railway station in the town of Tulun in Irkutsk Region, Russia March 16, 2021. REUTERS/Evgeny Kozyrev

Ковид в Татарстане: новые ограничения, QR-коды и протест недовольных 25.10.2021

Власти Татарстана вводят новые ограничения из-за пандемии COVID-19, а жители республики подают на них в суд. Они считают принимаемые в борьбе с коронавирусом меры неконституционными.

24.10.2021 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau gegen die Ergebnisse von Parlamentswahlen in Russland Fotograf: S. Satanovskiy

Зачем коммунисты продолжают протестовать 24.10.2021

Депутаты Госдумы от КПРФ устроили уличную акцию в Москве. Чего они требуют - в репортаже DW.

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

The building of the State Duma of the Russian Federation in Moscow | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ 12.10.2021

Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?

Коммунисты пытаются оспорить итоги выборов в Думу, а власти давят в ответ (29.09.2021) 29.09.2021

Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

Суд в Москве зарегистрировал первый иск с требованием отменить итоги ДЭГ 27.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.
Karikatur - Baumstumpf sagt: Der Sache Putins treu. Ein Giftpilz mit kommunistischen Symbolen ruft dagegen auf: Nieder mit der Macht von Tschekisten! Thema: Kommunsten sind gespalten, wie sie auf Wahlmanipulationen reagieren sollen DW, Sergey Elkin

Коммунисты об электронном голосовании: левая дилемма или дилемма левых? 27.09.2021

В то время как одни коммунисты требуют отменить результаты ДЭГ, другие, в том числе лидер КПРФ Зюганов, критикуют итоги выборов в РФ, но идти против воли Путина не хотят. Сергей Елкин об этой дилемме.
Members and supporters of the Russian Communist Party attend a rally to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Власти Москвы пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму 24.09.2021

На фоне призывов КПРФ к проведению протестной акции в Москве 25 сентября столичная прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
+++04.07.2021+++Moskau, Russland+++ MOSCOW, RUSSIA - JULY 4, 2021: Human rights activist Marina Litvinovich speaks during a congress held by the Yabloko Russian United Democratic Party in the Moscow City's Mercury Tower. Yabloko is one of the 14 Russian parties allowed to stand in elections to the State Duma without having to collect voters' signatures. Sergei Fadeichev/TASS

Кандидаты в депутаты Госдумы РФ создали коалицию за отмену ДЭГ 23.09.2021

Комитет за отмену электронного голосования заявил, что у миллионов россиян украли их голоса. Активисты намерены организовать общероссийскую акцию протеста против итогов выборов в России.

"Нелегитимная Дума", "вечный Путин" и "голый король": как немецкие депутаты критикуют выборы в РФ (22.09.2021) 22.09.2021

В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
People gather to protest against the results of the Parliamentary election in Moscow, Russia, Monday, Sept. 20, 2021. The results in the other six regions that were allowed to vote online have been detailed. In Moscow, approval of the ruling party has always been particularly low and protest voting has been widespread. Candidates from the Communist Party called for demonstrations later in the day. (AP Photo/Pavel Golovkin)

В Москве состоялся митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму 20.09.2021

Сторонники партии КПРФ, не согласные с итогами выборов в Госдуму, вышли на митинг на Пушкинской площади в Москве. Он проходил в форме встречи депутатов с избирателями и собрал около 300 участников.
Russische Botschaft in Berlin, 19.9.2021.

Выборы в Госдуму в Берлине: протест одних и надежды других 19.09.2021

Не считая мелких перебранок между сторонниками и критиками "Единой России", голосование на выборах в Берлине прошло спокойно, а протестные акции напротив посольства оказались крайне малочисленными.
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