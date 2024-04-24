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Фигурантами антивоенных уголовных дел в РФ стали 900 человек

Даниил Сотников
24 апреля 2024 г.

С начала войны стало известно о 902 фигурантах антивоенных дел России, из них более 260 уже находятся в местах лишения свободы.

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Здание Верховного суда в Москве
Здание Верховного суда в МосквеФото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

Число людей, преследуемых властями России за антивоенную позицию, превысило 900 человек. Как сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" в исследовании, опубликованном в среду, 24 апреля, в настоящее время насчитывается не менее 902 фигурантов антивоенных дел, из них 261 лишен свободы и уже находится в СИЗО, исправительных колониях или на принудительном лечении.

По данным проекта, чаще всего людей в контексте войны преследуют по статье о "фейках об армии" (207.3 УК РФ): по ней осудили или судят 285 человек. По статье о "дискредитации армии" (280.3 УК РФ) судят или осудили 172 человек. На третьем месте по частоте возбуждения дел - статья о подстрекательстве к терроризму (205.2 УК РФ), по которой в контексте войны в Украине преследуют 150 человек.

О пытках сообщали более 60 фигурантов антивоенных уголовных дел

Больше всего антивоенных дел возбуждено в Москве (159 человек), Петербурге (77) и Свердловской области (29). При этом судебные преследования за выступления против войны идут практически во всех регионах России. Известных дел за антивоенную позицию нет только в Чечне, Карачаево-Черкессии, Ненецком автономном округе и в Брянской области, пишет "ОВД-Инфо".

Как минимум в 67 случаях обвиняемые по антивоенным статьям сообщали о применении к ним пыток. 264 фигуранта известных уголовных дел, связанных с протестами против войны, покинули Россию, подсчитали правозащитники. Как минимум 21 человек за два с лишним года после начала войны уже успел выйти из тюрьмы. Не менее 448 человек - почти половина от общего числа - ждут приговоров.

Среди преследумых по антивоенным статьям - 122 активиста, 46 журналистов, 43 политика и 37 деятелей искусства. Также преследуют военнослужащих, блогеров и преподавателей.

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