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Президент России

Thema: Der russische Präsident Wladimir Putin meint, dass Kapitalismus nun veraltet sei. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Putin, Russland, Kapitalismus Jahr/Ort: Moskau, 22.10.2021 Via Ilya Koval Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? 22.10.2021

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
September 2021 Wahlen in Russland.

Не Фургал: Хабаровский край выбрал ставленника Кремля 20.09.2021

"Единая Россия" на выборах губернатора Хабаровского края не выдвинула конкурента кандидату от ЛДПР Дегтяреву, которого поддержал президент России Владимир Путин.
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путин заплатит за свои геополитические успехи 15.09.2021

Президент России Путин использует ситуацию в разных странах - от Венесуэлы до Мьянмы и Сирии - чтобы извлечь выгоду из стратегического перенапряжения США, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
ARCHIV 2014 ***** dpatopbilder Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht am 02.05.2014 auf dem Flughafen Washington Dulles International die Gangway zum Airbus 340 der Luftwaffe Konrad Adenauer hinauf. Merkel war zu einem Kurzbesuch in die USA gereist. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Визит Меркель к Путину: "Северный поток - 2" не станет главной темой 20.08.2021

Газопровод фактически готов, но его вводу в строй канцлер ФРГ и президент России, вопреки ожиданиям российских СМИ, не уделят большого внимания на переговорах в Москве 20 августа.
ARCHIV 2019 ** FILE- In this file photo taken on Friday, Feb. 15, 2019, Russian President Vladimir Putin, left, and Belarusian President Alexander Lukashenko meet in the Black sea resort of Sochi, Russia. Alexander Lukashenko's talks with Russian President Vladimir Putin on Monday Sept. 14, 2020, in the Black Sea resort of Sochi come a day after an estimated 150,000 people flooded the streets of the Belarusian capital, demanding Lukashenko's resignation. (Sergei Chirikov/Pool Photo via AP, File)

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободы прессы" 05.07.2021

Организация "Репортеры без границ" обнародовала новый перечень "врагов свободы прессы". В список вошли Путин, Лукашенко и впервые - премьер одной из стран ЕС.
European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude Juncker hold a joint news conference at the end of the European Union leaders summit dominated by Brexit, in Brussels, Belgium October 18, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Экс-премьер Польши Туск обвинил власти в содействии повестке Путина 05.07.2021

Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Путин предложил Кадырову вновь баллотироваться на выборах главы Чечни 23.06.2021

"Полагаю, что вам нужно идти на выборы", заявил Путин, после того как Кадыров назвал себя его "преданным пехотинцем". Рамзан Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет.
July 27, 2019*** Riot police officers block an area outside the mayor's offices during an unauthorised rally demanding independent and opposition candidates be allowed to run for office in local election in September, in Moscow on July 27, 2019. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Путин ужесточил уголовную ответственность за раскрытие данных силовиков 11.06.2021

Срок принудительных работ за разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны в ряде случаев вырос с 3 до 4 лет. Данные силовиков из ФСБ фигурировали в громких расследованиях.

Завершена ли укладка первой нитки "Северного потока - 2", как утверждает Путин? (08.06.2021) 08.06.2021

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил о том, что прокладка первой нитки трубопровода полностью завершена. Действительно ли это так? И будут ли США еще мешать проекту?
Russian President Vladimir Putin delivers his annual address to the Federal Assembly in Moscow, Russia April 21, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии 07.06.2021

"Северный поток - 2" еще не достроен, а Путин уже пытается использовать его против Украины. Это вызов правительству ФРГ, которое лояльно поддержало спорный проект, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Friday, June 4, 2021. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Pool)

Путин - о Протасевиче: Знать его не знаю и знать не хочу 04.06.2021

Президент России прокомментировал принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич.
Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Friday, June 4, 2021. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Pool)

Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока - 2" 04.06.2021

"Газпром" готов к заполнению "Северного потока - 2" газом, сообщил президент России на Петербургском международном экономическом форуме.
Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet eine Sitzung des Sicherheitsrates in der Residenz Nowo-Ogarjowo. Nach dem Vorgehen der ukrainischen Justiz gegen russlandfreundliche Politiker hat Kremlchef Putin dem Nachbarstaat «politische Säuberungen» vorgeworfen. +++ dpa-Bildfunk +++

Владимир Путин подписал "закон против ФБК" 04.06.2021

Согласно закону, сторонники Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального могут лишиться пассивного избирательного права, если эти организации признают экстремистскими.
3013753 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Генпрокуратуру хотят наделить правом защищать РФ в ЕСПЧ 01.06.2021

Путин внес в Госдуму поправки, которые дадут Генпрокуратуре право обжаловать решения международных органов в Конституционном суде России и представлять РФ в ЕСПЧ.

10.03.2011 epa02625257 U.S. Vice President Joe Biden (L) speaks with Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV ++

Кремль сообщил о встрече Путина и Байдена 16 июня 25.05.2021

Президенты России и США обсудят в Женеве развитие двусторонних отношений и "актуальные вопросы международной повестки дня", сообщила пресс-служба Кремля.
(COMBO) This combination of pictures created on March 17, 2021 shows US President Joe Biden(L) during remarks on the implementation of the American Rescue Plan in the State Dining room of the White House in Washington, DC on March 15, 2021, and Russian President Vladimir Putin as he and his Turkish counterpart hold a joint press statement following their talks at the Kremlin in Moscow on March 5, 2020. - US President Joe Biden said he agrees with the assessment that his Russian counterpart Vladimir Putin is a killer. In an interview with ABC News broadcast on March 17, 2021, Biden said Putin would pay a price for trying to undermine his candidacy in the US 2020 election as alleged in a new US intelligence report.Asked if he thought Putin, who is accused of being ruthless with his opponents, is a killer, Biden said, I do. (Photos by Eric BARADAT and Pavel Golovkin / various sources / AFP)

Кремль допускает встречу Путина и Байдена в онлайн-формате 13.05.2021

К решению о формате саммита президентов РФ и США на фоне кризиса отношений Москвы и Запада привлекут эпидемиологов, сообщил пресс-секретарь Путина, объяснив это предосторожностью во время COVID-19.
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