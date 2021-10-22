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Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
"Единая Россия" на выборах губернатора Хабаровского края не выдвинула конкурента кандидату от ЛДПР Дегтяреву, которого поддержал президент России Владимир Путин.
Президент России Путин использует ситуацию в разных странах - от Венесуэлы до Мьянмы и Сирии - чтобы извлечь выгоду из стратегического перенапряжения США, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
Газопровод фактически готов, но его вводу в строй канцлер ФРГ и президент России, вопреки ожиданиям российских СМИ, не уделят большого внимания на переговорах в Москве 20 августа.
Организация "Репортеры без границ" обнародовала новый перечень "врагов свободы прессы". В список вошли Путин, Лукашенко и впервые - премьер одной из стран ЕС.
Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
"Полагаю, что вам нужно идти на выборы", заявил Путин, после того как Кадыров назвал себя его "преданным пехотинцем". Рамзан Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет.
Срок принудительных работ за разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны в ряде случаев вырос с 3 до 4 лет. Данные силовиков из ФСБ фигурировали в громких расследованиях.
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил о том, что прокладка первой нитки трубопровода полностью завершена. Действительно ли это так? И будут ли США еще мешать проекту?
"Северный поток - 2" еще не достроен, а Путин уже пытается использовать его против Украины. Это вызов правительству ФРГ, которое лояльно поддержало спорный проект, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Президент России прокомментировал принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич.
"Газпром" готов к заполнению "Северного потока - 2" газом, сообщил президент России на Петербургском международном экономическом форуме.
Согласно закону, сторонники Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального могут лишиться пассивного избирательного права, если эти организации признают экстремистскими.
Путин внес в Госдуму поправки, которые дадут Генпрокуратуре право обжаловать решения международных органов в Конституционном суде России и представлять РФ в ЕСПЧ.
Президенты России и США обсудят в Женеве развитие двусторонних отношений и "актуальные вопросы международной повестки дня", сообщила пресс-служба Кремля.
К решению о формате саммита президентов РФ и США на фоне кризиса отношений Москвы и Запада привлекут эпидемиологов, сообщил пресс-секретарь Путина, объяснив это предосторожностью во время COVID-19.
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