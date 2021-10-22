Завершена ли укладка первой нитки "Северного потока - 2", как утверждает Путин? (08.06.2021)

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил о том, что прокладка первой нитки трубопровода полностью завершена. Действительно ли это так? И будут ли США еще мешать проекту?