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Китай и Россия разрабатывают аналог дронов Shahed

Жан Рофе
3 июля 2024 г.

В Китае начата разработка и тестирование беспилотника, похожего на иранский Shahed, пишет Bloomberg. Дроны готовятся отправить в Россию.

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Иранский дрон-камикадзе Shahed 136
Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (фото из архива)Фото: Middle East Images/picture alliance

Китайские и российские компании разрабатывают беспилотник, похожий по характеристикам на иранские дроны-камикадзе Shahed, которые РФ активно использует в войне против Украины. Об этом во вторник, 2 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников агентства, в 2023 году компании двух стран провели переговоры о сотрудничестве, а в 2024 году приступили к разработке и тестированию дронов в рамках подготовки к отправке в Россию. В Украине, как отмечается, новые беспилотники еще не использовались.

Источники Bloomberg не называют конкретную модель дрона. Китайские оборонные сайты и некоторые СМИ сообщили, что в стране конструируется ударный беспилотник Sunflower 200, который как по внешнему виду, так и по заявленным характеристикам очень похож на Shahed 136.

При этом европейские чиновники обеспокоены тем, что Китай может производить дроны, подобные Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или сама Россия.

Китай отрицает поставки оружия России и Украине

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй сообщил, что китайская сторона не поставляет оружие ни России, ни Украине, а также тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg, заявил, что Россия и Китай имеют "развитые торгово-экономические отношения". "Мы осуществляем сотрудничество с Китаем во всех областях, в том числе в чувствительных", - сказал Песков.

 

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