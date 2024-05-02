Какие российские компании повысили выпуск дронов за два года

Российские власти стимулируют производство беспилотников, которые предназначены для войны в Украине. DW изучала бенефициаров этого сектора экономики и их финансовые показатели.

Прибыль ряда производителей дронов в России с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно выросла. Финансовое благополучие таких компаний крепнет, несмотря на санкции, а некоторые из них открыли собственные представительства в странах СНГ и продолжают использовать лицензии западных компаний. Этот вывод можно сделать из отчетности производителей дронов в федеральные органы власти РФ.

Многие из производителей заявляют о гражданском назначении дронов, хотя периодически получают публичную благодарность от российской власти за поставку дронов в военных целях. Используя данные аналитической системы СПАРК и информацию из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), DW изучила бенефициаров этого сектора экономики и их финансовые показатели.

План производства российских дронов - до 1 млн к 2035 году

В 2023 году правительство РФ утвердило "Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года". Как следует из документа, производством дронов в России занимаются около 200 предприятий. К 2026 году ежегодное производство дронов должно составлять более 18 тысяч единиц, а к 2035 году его хотят нарастить до 1 млн единиц. Бюджетное финансирование пока утверждено лишь до 2030 года - на эти цели направят почти 700 млрд рублей, говорится в нацпроекте "Беспилотные авиационные системы".

После удара российскими дронами по Одессе. Фото: Serhii Smolientsev/REUTERS

Для массового производства дронов планируется наладить выпуск материалов и комплектующих, настроить сертификацию, создать центры по подготовке специалистов по обслуживанию беспилотников (около 1 млн человек к 2030 году) и другие мероприятия. Применять БПЛА, как утверждается в документе, должны в гражданском секторе. О военном предназначении дронов в "Стратегии" практически ничего не сказано - за исключением упоминания наработок в выпуске БПЛА военного и двойного назначения. При этом в период с 2018 до 2022 года российские оборонные предприятия, правоохранительные структуры и МЧС заключили с российскими производителями около 600 контрактов, говорится в "Стратегии".

В числе владельцев предприятия по выпуску БПЛА - дочь Путина

О гражданском применении дронов заявляет на своем сайте компания "Геоскан", зарегистрированная в Петербурге с 2011 года. Первоначально, как следует из данных ЕГРЮЛ, владельцами предприятия были российские предприниматели Анатолий Титиевский и Дмитрий Семенов, а также производитель военных и гражданских дронов АО "Кронштадт". В 2023 году состав бенецифиаров "Геоскана" изменился: 10% акций приобрел фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), возглавляемый дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой. Остальные бенефициары - председатель правления и основатель ГК "Геоскан" Алексей Семенов, которому принадлежит 85% предприятия, еще по 5% делят между собой топ-менеджеры "Геоскана" Павел Степанов и Алексей Юрецкий.

Катерина Тихонова Фото: Eastnews/imago

Бюджет "Геоскана" за последние три года увеличился в разы: в 2021 году чистая прибыль составляла 4,7 млн рублей, в 2022-м, после полномасштабного вторжения России в Украину, показатель увеличился до 35,7 млн рублей, в 2023 - до 206 млн рублей. Аналогичным образом выросло количество госконтрактов: до 410 млн рублей в 2023 году. Впрочем, открытая часть показателей, по данным из системы СПАРК, составляет только 31% от всей выручки, оставшаяся может приходиться на заказы от военных и силовых структур. Численность персонала на предприятии с 2021 по 2024 годы выросла более чем в два раза: на сегодняшний день в "Геоскане" работают до 144 человек.

С 2023 года компания находится под санкциями Украины из-за участия в цепочке производства продукции "военного и/или двойного назначения". Издание "Верстка" предположило, что это может быть связано с производством боевых дронов для войны в Украине на базе дочернего предприятия "Геоскан-Уфа", которое анонсировал в соцсетях глава правительства Башкирии Андрей Назаров.

Дроны - российские, комплектующие - зарубежные

У "Геоскана", как следует из открытых источников, действуют лицензии на использование продукции международных компаний: литий-полимерные аккумуляторы китайской Lipol Battery Co., цифровые камеры американской MicaSense и видеоаппаратура промышленного назначения японской компании SONY.

В одном из интервью, выложенных в открытый доступ на YouTube, руководитель образовательных программ "Геоскан" Михаил Луцкий признал проблемы с поставками микрочипов зарубежного производства. По его словам, сбой логистических цепочек произошел во время пандемии COVID-19, а санкции за вторжение России в Украину усугубили ситуацию. Стоимость микроконтроллера, по словам Луцкого, выросла в четыре раза до 200 долларов. Последние 4 года компания пытается заместить комплектующие, с которыми возникли проблемы, на продукцию российского производства, уточнил Луцкий.

За последние четыре года "Геоскан" получил 270 млн рублей господдержки, в том числе, на подготовку специалистов для обслуживания дронов. В 2024 году компания планирует открыть в России пять центров по обучению операторов БПЛА. Планируется, что конца 2024 года подготовку там пройдут 1000 человек.

У компаний-производителей БПЛА есть филиалы в странах СНГ

Концерн радиостроения "Вега", входящий в госкорпорацию "Ростех" - одно из предприятий, которое вышло на рынок СНГ после полномасштабного вторжения России в Украину. Ведущее предприятие России в области создания авиационных радиолокационных комплексов ("Вега", в числе прочего, разрабатывает ударные беспилотные комплексы для российской армии) в январе 2024 года открыло собственное представительство в столице Кыргызстана, следует из данных СПАРКа.

Российский дрон "Форпост", изготовленный по израильской лицензии Фото: DanielexFaccioli/Stocktrek Images/IMAGO

Финансовая история концерна "Вега" обрывается в 2018 году - с этого момента информация о предприятии становится закрытой. До 2108 года чистая прибыль не опускалась ниже 390 млн рублей. В 2023 году концерн получил иск о признании банкротом - один из кредиторов, компания "А-Лизинг" заявила о несостоятельности "Веги", которая должна была выплатить задолженность в 218 млн рублей. Однако Арбитражный суд Москвы в июле 2023 года решил, что "Вега" не обладает признаками банкротства и производство по этому делу было прекращено.

Представительство в Казахстане есть и у компании ZALA Aero Group (ООО "ЦСТ"), которая, как следует из информации на сайте предприятия, занимается выпуском боевых дронов "Ланцет". Чуть менее 50 процентов акций компании принадлежат концерну "Калашников", остальная часть - главному конструктору и создателю "Ланцета" Александру Захарову. Его дети также владеют предприятиями по производству дронов: сын Никита - компанией "Аэроскан", дочь Мария - НТЦ "Орион". Обе фирмы, по данным издания "Важные истории", поставляют материнской компании комплектующие в обход санкций.

Производство дронов размещают в зданиях торговых центров

В 2021 году чистая прибыль "Аэроскана" составляла 1,6 млн рублей, но уже в 2022 году она взлетела до 224 млн рублей. Производство компании размещается в двух бывших торговых центрах в Ижевске, из которых принудительно выселили всех арендаторов. В 2023 году одно из производств в Ижевске, где выпускают "Ланцеты" и дроны-разведчики, посетил Путин.

Финансовые показатели НТЦ "Орион", занимающегося созданием технических и программных средств, наоборот, ухудшились. Если в 2021 году у предприятия была чистая прибыль в 53 млн рублей, то в 2022 году были зафиксированы 5 млн убытка.

Выпуск грузовых дронов начал производитель продуктов

Еще один фаворит в производстве дронов - компания "Транспорт будущего", владеющая несколькими дочерними фирмами. Это юрлицо зарегистрировали в 2021 году в Белгородской области. Изначально оно принадлежало компании "Эфко", занимающейся выпуском продуктов под брендом "Слобода". В 2022 году в "Транспорте будущего" прошли испытания первого грузового беспилотника, способного летать на расстояние до 20 км со скоростью до 100 км/ч и перевозить груз весом до 170 кг. Тогда же компания юридически отделилась от производителя продуктов питания: владельцами стали бывшие топ-менеджеры "Эфко" Юрий Козаренко, а также Илья Пронин и Ольга Гудкова - через ООО "Тольятти Инвест".

В 2023 году компания "Тольятти Инвест" приобрела недостроенный завод "Джей Ви Системз" в ОЭЗ "Тольятти" по выпуску кузовов для Chevrolet Niva нового поколения. Проект производства этой марки автомобиля свернули после ухода из РФ американского General Motors. В том же году Козаренко в комментариях российским СМИ заявил, что "Транспорт будущего" запускает серийное производство в Тольятти комплектующих для агродронов и дронов "других применений".

Речь, в частности, шла о корпусах, винтах, двигателях, драйверах, полетных контроллерах. На ПМЭФ-2023 компания "Эфко" сообщила об инвестициях в 40 млрд рублей на развитие беспилотников в Белгородской области, где находится ее основное производство. Реализовывать этот проект, согласно договору с правительством Белгородской области, должна компания "Транспорт будущего"

План по запуску совместного российско-индийского предприятия

Если верить финансовым отчетам "Транспорта будущего", компания пока что не приносит дохода своим бенефициарам: в 2022 году у нее был 131 млн рублей убытков, в 2023 - 470 млн рублей убытков. За тот же период компания вдвое увеличила количество сотрудников - с 76 до 157 человек.

В 2023 году этот производитель дронов попал в санкционный список Украины. Из публичных источников известно, что дочерняя фирма "Транспорта будущего" - "Агримакс Аэро" - является резидентом экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотников в Башкирии. Как заявлял вице-премьер Башкортостана Александр Шельдяев, в 2023 году на этой площадке выпустили более 1000 дронов для войны в Украине.

На своем сайте "Транспорт будущего" заявляет о производстве исключительно гражданской продукции и планирует выйти на международный рынок. В прошлом году компания подписала меморандум с индийским производителем микроэлектроники Sasaa Electronics Private Limited о запуске производства дронов в Индии. Беспилотники для доставки грузов и сельскохозяйственного мониторинга планируют поставлять для индийского рынка. Начало крупноузловой сборки БПЛА в рамках СП с Sasaa Electronics намечено на 2024 год. К 2030 году совместное предприятие рассчитывает на ежегодную выручку до 1,3 млрд долларов.