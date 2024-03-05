В ФРГ бизнесмена обвинили в продаже РФ деталей для дронов

С января 2020 по март 2023 года предприниматель из Саара осуществил 54 поставки комплектующих военному предприятию в РФ, производящему беспилотники для войны в Украине.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в поставке электронных комплектующих для дронов в Россию немецкому бизнесмену российского происхождения из Саара. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила прокуратура в Карлсруэ.

Подсудимый, который упоминается в документе как Вальдемар В., обвиняется в совершении многочисленных коммерческих преступлений в рамках закона о внешней торговле и платежах. Еще одна фигурантка дела - Натали С. - обвинена в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений.

Нарушение эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения

Согласно обвинительному заключению, мужчина в период с января 2020-го по март 2023 года в нарушение эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения осуществил 54 поставки комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование. В том числе речь идет о беспилотниках "Орлан-10", применяемых армией РФ в войне против Украины.

Для обхода санкций ЕС в отношении Москвы бизнесмен сначала импортировал продукцию в ФРГ, а затем поставлял ее на территорию России через одну из фирм в земле Баден-Вюртемберг, которой руководила Наталья С. После начала войны в Украине Вальдемар В. начал перенаправлять товары в РФ через третьи страны, в том числе Кыргызстан и Гонконг. Общая стоимость экспортированных компонентов, по данным следствия, составила около 875 тысяч евро.

Бизнесмен находится под стражей с марта 2023 года на основании ордера, выданного судом в Мангейме. В связи с особой важностью его дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа 2023 года приняла решение о продлении ареста. Пособница предпринимателя Натали С. находилась под стражей с 9 марта 2023 года, но в конце мая действие ордера на ее арест было приостановлено. Женщине вменяют участие в 14 эпизодах дела, обвинительный приговор в ее отношении вынесет Высший земельный суд Штутгарта.

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