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В ФРГ арестован бизнесмен, продававший РФ детали для дронов

Сергей Ромашенко
29 августа 2023 г.

Немец российского происхождения в нарушение санкций поставлял комплектующие для БПЛА "Орлан-10". Прокуратура обвиняет его в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

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Вывеска Федеральной прокуратуры
Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении немецкого бизнесмена российского происхождения, обвиняемого в поставке электронных комплектующих для дронов в Россию, сообщила прокуратура в Карлсруэ во вторник, 29 августа.

Бизнесмену, который управляет двумя компаниями в федеральной земле Саар, вменяют в вину 26 поставок электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники "Орлан-10", применяемые российской армией в войне против Украины.

Обход антироссийских санкций

В сообщении федеральной прокуратуры отмечается, что поставленные в период с января 2020-го по март 2023 года комплектующие на общую сумму в 700 с лишним тысяч евро нарушают эмбарго, введенное против России. Для обхода санкций бизнесмен сначала импортировал продукцию в Германии, а затем поставлял ее в Россию через одну из фирм в земле Баден-Вюртемберг.

С начала российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года электронные комплектующие для беспилотников поставлялись в Россию через Дубаи, а также Литву и ряд других стран, говорится в сообщении ведомства в Карлсруэ.

Бизнесмен находится под стражей еще с марта на основании ордера, выданного судом в Мангейме. В связи с особой важностью дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа также выдала ордер на арест обвиняемого.

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