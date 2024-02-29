Продавец деталей для дронов в РФ останется под стражей в ФРГ

Гражданин Германии российского происхождения продавал в Россию комплектующие для БПЛА "Орлан-10". Его обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Арест немецкого предпринимателя российского происхождения, которого обвиняют в Германии в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, будет продлен. Об этом решении Федеральной судебной палаты Германии от 6 февраля немецкие СМИ сообщают в четверг, 29 февраля.

Предпринимателю, управляющему двумя компаниями в федеральной земле Саар, вменяют в вину поставки электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники "Орлан-10", применяемые российской армией в войне против Украины.

Нарушение эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения

По данным Федеральной прокуратуры Германии, в период с января 2020 по март 2023 года мужчина совершил в РФ поставки комплектующих на сумму более 700 000 евро в нарушение эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения.

Как утверждает следствие, для обхода санкций, введенных против России из-за ее нападения на Украину, бизнесмен сначала импортировал продукцию в ФРГ, а затем поставлял ее в Россию через одну из фирм в земле Баден-Вюртемберг. В решении Федеральной судебной палаты указывается, что в отправке части комплектующих в Россию принимал участие курьер из Литвы.

Изначально речь шла о 26 случаях нарушения эмбарго. Однако в ходе расследования выяснилось, что таких случаев было 54, следует из сообщения агентства dpa от 29 февраля.

Бизнесмен находится под стражей с марта 2023 года на основании ордера, выданного судом в Мангейме. В связи с особой важностью дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа 2023 года также выдала ордер на арест обвиняемого.

На данный момент расследование завершено, федеральная прокуратура занимается подготовкой обвинительного заключения. Указывается, что пересмотр решения о необходимости нового продления ареста предпринимателя состоится в Федеральной судебной палате через три месяца.

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