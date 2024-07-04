Путин считает талибов "союзниками в борьбе с терроризмом"

"Талибан" заинтересован в стабильности в Афганистане, поэтому ведет борьбу с терроризмом и является в этом смысле союзником России, заявил президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин рассматривает радикальное исламистское движение "Талибан" как союзника в борьбе против терроризма. Талибы контролируют власть в Афганистане, и в этом смысле они, "безусловно", являются союзниками РФ в борьбе с терроризмом, заявил он журналистам на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 4 июля, в Астане.

Путин выразил уверенность, что любая власть заинтересована в стабильности своего государства, поэтому и "Талибан" стремится к тому, чтобы в Афганистане "все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам". "И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - добавил российский президент.

Россия поддерживает отношения с талибами

"Талибан" уже много лет противостоит афганской ячейке террористической организации "Исламское государство" - ИГ "Вилаят Хорасан", которая взяла на себя ответственность за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте. Согласно официальным данным, жертвами этого теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

После вывода войск США из Афганистана в 2021 году Россия начала вновь укреплять связи с этой центральноазиатской страной. Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, признано в России террористической организацией, а его деятельность запрещена в РФ в 2003 году - после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата правительства Афганистана.