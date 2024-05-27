Путину предложили исключить "Талибан" из списка запрещенных

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" готовятся исключить из списка организаций, запрещенных в России. Позицию согласовали МИД и Минюст, она доложена Владимиру Путину.

Министерство иностранных дел России и министерство юстиции РФ доложили президенту Владимиру Путину, что радикальное исламистское движение "Талибан" можно исключить из списка запрещенных в стране организаций. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 мая, со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

В комментарии агентству Кабулов отметил, что признание Россией правительства талибов, которые в 2021 году пришли к власти в Афганистане, стало гораздо ближе, чем три года назад. Однако, по его словам, без исключения "Талибана" из списка террористических организаций говорить о признании "будет преждевременно". "Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - добавил чиновник.

Замир Кабулов также сообщил, что Россия направила представителям "Талибана" приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня.

Комментируя эту инициативу, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций "отражает объективную реальность". По его словам, движение представляет собой реальную власть на территории Афганистана, а "России это небезразлично".

Движение "Талибан" и его статус в РФ

Движение "Талибан" было признано в России террористической организацией, а его деятельность запрещена в РФ в 2003 году - после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата правительства Афганистана, после того как власть в этой центральноазиатской стране перешла под контроль "Талибана".

Замир Кабулов, который является спецпредставителем Путина по Афганистану, ранее заявлял, что исключение талибов из списка террористов в России возможно только после того, как это произойдет на уровне СБ ООН. А для этого, по его словам, талибы должны показать, что ведут себя "цивилизованно".