Афганистан: на каких условиях Россия протянет руку талибам

"Мы не переживаем". Слова спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова описывают реакцию Москвы на смену власти в Афганистане. Выступая на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 15 августа, дипломат объяснил это тем, что у Москвы "хорошие отношения" как с уже бывшими афганскими властями, так и с талибами, чья организация признана в РФ террористической и запрещена.

Открытое посольство РФ в Кабуле и учения в Таджикистане

Афганцы, бегущие от талибов, у самолета ВВС США в Кабуле, 16 августа 2021

В то время, когда Запад шокирован темпом продвижения "Талибана" и пытается в спешке эвакуировать тысячи своих граждан и афганских помощников из аэропорта Кабула, Россия ведет себя подчеркнуто сдержанно. Посольство РФ в афганской столице - одно из немногих, которые продолжают работать. Посол РФ Дмитрий Жирнов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 16 августа, положительно отзывался о талибах. Говоря о переговорах о безопасности посольства, дипломат назвал их подход "хорошим, позитивным, деловым".

Москва оказалась лучше Запада подготовлена к захвату власти талибами? "Россия действительно лучше других подготовилась", - сказал в беседе с DW специалист по Афганистану, профессор Высшей школы экономики и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

По его словам, на военно-политическом уровне Москва дала понять, что, учитывая советский опыт, не собирается вводить войска в Афганистан. В то же время РФ готовится защищать границы стран Центральной Азии, некоторые из которых, в частности - Таджикистан, связаны с ней по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Для этого проводились учения, отработано много разных сценариев того, как не допустить просачивания отдельных террористических групп через границы", - говорит Казанцев. Во вторник, 17 августа, Россия начала новые учения в Таджикистане - стране, в которой расположена военная база РФ. Это уже третьи учения российских военных в регионе за последние недели. Таджикистан имеет самую длинную границу с Афганистаном среди постсоветских стран - более 1300 километров.

"Двойная стратегия" Москвы

В свою очередь российский МИД, по словам Казанцева, работает над тем, чтобы "ситуация не дошла до применения оружия для защиты стран Центральной Азии", а также занимается согласованием с "важными региональными игроками - Китаем, Ираном, Пакистаном и Индией". По его словам, дипломатические контакты важны и в связи с риском "новой гражданской войны" в Афганистане, в которую могут быть вовлечены и страны Центральной Азии, а с ними - Россия.

Российские танки на учениях в Таджикистане, июль 2021

Полковник бундесвера в отставке, эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в интервью DW объяснил внешнее спокойствие России тем, что она "никогда не разделяла иллюзию" Запада о том, что в Афганистане возможно построение государства, частью которого были демократия и права женщин. По его словам, на Западе сложилось впечатление, что Москва искала контактов с "Талибаном" и пыталась добиться его расположения. Контакты были на разных уровнях, включая прием талибов в Москве в июле.

Тем не менее Рихтер не верит, что Москва "может расслабиться". Эксперт считает, что Россия будет придерживаться "двойной стратегии" в отношении новой ситуации в Афганистане - пытаться договориться с талибами о неподдержке террористической организации "Аль-Каида" в Центральной Азии и одновременно оказывать поддержку Таджикистану и другим республикам региона, если будут столкновения на границе. По словам Рихтера, ключевым вопросом для России будет, ограничатся ли талибы созданием "национального проекта исламского халифата" или будут сотрудничать с "исламистско-джихадисткими силами, которые преследуют цели за пределами региона, как это было 20 лет назад".

При каких условиях Россия может признать "Талибан"

Договориться с "Талибаном" России будет непросто, сказал в беседе с DW Андрей Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики. Он считает завышенными надежды российских дипломатов на то, что "Талибан" будет бороться со структурами "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды" на территории Афганистана. "Грань между талибами и ИГИЛ в Афганистане расплывчата", - считает Серенко.

Вторая сложность, как считает эксперт, заключается в том, что "Талибан" является запрещенной на территории РФ организацией. "Для Москвы будет непросто объяснить, почему, когда талибы бегали по горам, они были страшные, а теперь их можно не бояться", - говорит Серенко. Эксперт оценивает положительные высказывания российских дипломатов о талибах "подготовкой к признанию, принятию политического решения". Он предполагает, что такое решение Москва может принять в согласовании и совместно с Китаем.

Представители талибов в Москве, 9 июля 2021

Андрей Казанцев называет нынешний статус "Талибана" в России "анахронизмом", напоминает, что их уже принимали в Москве, и говорит, что "давно пора технически отменить это решение, исключить "Талибан" из списка террористических организаций". В то же время эксперт считает, что это возможно только в связке с признанием правительства талибов. Казанцев полагает, что для этого Россия может выдвинуть условия: "Официальные гарантии ненападения "Талибана" на страны Центральной Азии, и, возможно, неподдержки каких-то террористических структур, связанных с Россией".

Берлинский эксперт Вольфганг Рихтер считает, что Россия не будет спешить с признанием талибов и решение будет зависеть от того, не вернется ли "Талибан" к методам "средневекового жестокого правления". Рихтер ожидает, что Москва скорее пойдет на более низкий уровень дипломатического сотрудничества, чем полноценное признание. Спецпредставитель президента Кабулов сказал в эфире канала "Россия-24", что исключение талибов из списка террористов в России возможно только после того, как это произойдет на уровне Совета безопасности ООН. А для этого, по его словам, талибы должны показать, что ведут себя "цивилизованно".

Смешанные чувства в Москве на фоне поражения Запада

Наконец, говоря о реакции в Москве на события в Афганистане, нельзя не упомянуть и о репутационном аспекте в России, у которой своя афганская травма. Победа талибов, которую западные СМИ описывают как историческое поражение Запада, вызвала в Москве смешанную реакцию, говорит Андрей Казанцев. По его словам, к ощущению того, что для Запада это "второй Вьетнам", примешивается "тревога, потому что это может стать вдохновляющим примером для исламистских групп по всему миру" и вызвать волну миграции.

На это указывает и Андрей Серенко: "Появление таджикского или русского "Талибана" как модели очень реально". По его словам, зарождается новый миф, бороться с которым пока никто не готов.

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