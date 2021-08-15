Россия обещала не спешить с признанием "Талибана"

Россия заявила, что не будет спешить с признанием новых властей Афганистана в лице исламского радикального движения "Талибан", принятие решение на этот счет будет зависеть от поведения талибов. "С этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал директор второго департамента Азии МИД РФ и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в понедельник, 16 августа.

Кабулов предупредил, что талибы столкнутся с большими сложностями в отношениях с мировым сообществом, если они "не выучили уроков прошлого" и вернутся к терроризму. "Террористической организацией они были названы совершенно заслуженно 20 лет назад за то поведение, которое им было присуще в те времена, талибы прекрасно этот урок выучили. Если же они его недоучили, тогда им придется столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но и со всем мировым сообществом", - пояснил российский дипломат.

Замир Кабулов признал, что захват Кабула талибами стал неожиданностью и для России. "Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он.

Китай готов к дружественным отношениям с талибами

Китай уже выразил готовность к установлению дружественных отношений с "Талибаном". "Китай уважает право афганского народа независимо решать свою собственную судьбу и готов поддерживать с Афганистаном дружественные и конструктивные отношения", - заявила представитель МИД КНР 16 августа в Пекине. Китай и Афганистан имеют совместную границу, протяженностью в 76 километров.

Между тем представитель талибов Альханафи Вардак заявил, что будущее правительство Афганистана заинтересовано в строительстве нормальных отношений с мировым сообществом и гарантирует безопасность всем находящимся в Кабуле дипломатам.

"Мы заверяем все иностранные посольства и дипломатов, что угрозы их безопасности нет", - подчеркнул он. Вардак также поблагодарил Россию, Турцию и Китай за то, что они не стали эвакуировать всех своих дипломатов из столицы Афганистана.

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