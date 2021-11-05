Права человека в Беларуси

Защита прав человека предусматривается конституцией страны. Однако, по мнению местных и международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека в стране постоянно ухудшается.

Среди регулярно применяемых властями республики репрессивных мер отмечаются произвольные задержания и аресты участников мирных собраний и правозащитников, препятствование работе журналистов, политически мотивированное уголовное преследование и исключение студентов из университетов по политическим мотивам.Кроме того, в Беларуси сохраняется смертная казнь. В стране даже нет должности омбудсмена.