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Права человека в Беларуси

Защита прав человека предусматривается конституцией страны. Однако, по мнению местных и международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека в стране постоянно ухудшается.

Среди регулярно применяемых властями республики репрессивных мер отмечаются произвольные задержания и аресты участников мирных собраний и правозащитников, препятствование работе журналистов, политически мотивированное уголовное преследование и исключение студентов из университетов по политическим мотивам.Кроме того, в Беларуси сохраняется смертная казнь. В стране даже нет должности омбудсмена.

25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368034 25.10.2020 Riot police detain protesters during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации с правами человека 05.11.2021

Страны ОБСЕ задействовали в отношении Минска Венский механизм, в рамках которого запросили информацию по вопросам прав человека. В совместном письме 35 стран констатируется, что за год ситуация в республике ухудшилась.
Dirk Schuebel, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Belarus

Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций 26.10.2021

Пятый пакет санкций Евросоюза против Лукашенко сосредоточится на организаторах миграции в ЕС, сообщил посол в Беларуси Дирк Шюбель. Но главная для Брюсселя тема - права человека в Беларуси.
#58702863 - Judge Holding Documents © apops

Верховный суд в Минске ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет 01.10.2021

Минюст Беларуси обвинил БХК в оплате работы двух наблюдателей на президентских выборах 2020 года в нарушение закона. Верховный суд постановил ликвидировать правозащитную организацию.
Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
Belarusian police block a street during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Oct. 25, 2020. The demonstrations were triggered by official results giving President Alexander Lukashenko 80% of the vote in an Aug. 9 election that the opposition insists was rigged. Lukashenko, who has ruled Belarus with an iron fist since 1994, has accused the United States and its allies of fomenting unrest in the ex-Soviet country. (AP Photo)

В ООН фиксируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси 25.09.2021

Поведение белорусских властей позволяет предположить, что ограничения прав человека и свобод в стране нацелены на подавление критики, заявила комиссар ООН Мишель Бачелет.
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 07: Supporters of Reporters Without Borders (RSF) protest in front of the The Brandenburg Gate to demand both U.S. presidential candidates state publicly to guarantee freedom of the press in the U.S. on October 07, 2020 in Berlin, Germany. RSF charges journalists face unwarranted difficulties in the U.S., including baiting by President Trump, restrictions on independent media, harassment and violence. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Правозащитники призвали поддерживать белорусских журналистов в изгнании 09.09.2021

Режим Лукашенко заставил многих журналистов и правозащитников покинуть страну, говорит глава германского филиала RSF Кристиан Мир. Он призвал мировое сообщество активнее помогать представителям СМИ.
Belarusian opposition politician Svetlana Tsikhanouskaya is photographed prior to a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod in Copenhagen, Friday, Oct. 23, 2020. Tikhanovskaja is in Denmark to receive the Politiken's Freedom Prize. (Emil Helms /Ritzau Scanpix 2020 via AP)

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига 11.08.2021

Создатели премии имени германского правозащитника подчеркнули отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, а также вклад Тихановской в защиту демократии и прав человека в Беларуси.
Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya (L) speaks with Britain's Prime Minister Boris Johnson during a meeting in 10 Downing street in central London on August 3, 2021. (Photo by Dan Kitwood / POOL / AFP)

Джонсон на встрече с Тихановской заявил о поддержке гражданского общества Беларуси 03.08.2021

В ходе беседы с лидером белорусской оппозиции британский премьер заявил, что Великобритания на ее стороне, выразил приверженность поддержке прав человека и гражданского общества в Беларуси.
Relatives and friends of detained participants of recent opposition rallies gather outside a detention centre in Minsk on August 12, 2020. - Police in Belarus said on August 12 they had detained hundreds more people and used firearms against protesters in a third night of violence over a disputed presidential election. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Правозащитники: За июнь в Беларуси осудили 125 участников протестов 01.07.2021

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" опубликовал доклад "Ситуация с правами человека в Беларуси. Июнь 2021", в котором говорится о преследовании граждан страны по политическим мотивам.
UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet looks on prior to a press conference on December 9, 2020 in Geneva. - The UN human rights chief warned that the coronavirus crisis had zeroed in on the fissures and fragilities in our societies, including a failure to respect basic rights. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Комиссар ООН констатировала ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и РФ 21.06.2021

Мишель Бачелет раскритиковала решение Минска ограничить в Беларуси работу высокопоставленных экспертов ООН по правам человека, а также сокращение демократических свобод в РФ в преддверии выборов в Госдуму.

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee works at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

"Репортеры без границ" осудили преследования Tut.by в Беларуси 20.05.2021

"Режим Лукашенко видит в свободной прессе препятствие, которое необходимо устранить", - заявил глава "Репортеров без границ" в Германии. Обвинения в отношении Tut.by он назвал сфабрикованными.
November 8, 2020*** Unidentified people, who are presumably Belarusian law enforcement officers, restrain a man during a rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 8, 2020. REUTERS/Stringer

Венецианская комиссия обеспокоена преследованием протестующих в Беларуси 22.03.2021

Расплывчатые формулировки нормативных актов и свобода действий властей привели к фактическому запрету мирных демонстраций в Беларуси, считает Венецианская комиссия.
European Union foreign policy chief Josep Borrell speaks during a media conference after a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Monday, Feb 22, 2021. (Johanna Geron, Pool via AP)

Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал протестующих в Беларуси 22.03.2021

Режим Лукашенко не принимает во внимание верховенство закона и права человека, заявил Жозеп Боррель. Евросоюз поддерживает белорусов в их стремлении к демократии, заверил глава дипломатии ЕС.
Igor Borisov von der sozial-demokratischen Partei Gramada, Weißrussland, September 2020. via Daniela Posdnjakova Foto: Pawljuk Bykowsky / DW im September 2020

В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов 21.03.2021

Председателя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Глава МИД Швеции призвала освободить политика, напомнив о правах человека.
A Belarus policeman carries an opposition flag as other detain a protester during an opposition rally in Minsk, Belarus, Saturday, March 25, 2017. A cordon of club-wielding police blocked the demonstrators' movement along Minsk's main avenue near the Academy of Science. Hulking police detention trucks were deployed in the city center. ﻿﻿(AP Photo/Sergei Grits) |

Репрессии в Беларуси: помощь пострадавшим - тоже преступление 23.02.2021

Вслед за участниками акций протеста давлению со стороны белорусских силовиков стали подвергаться организации волонтеров и гражданские инициативы, помогавшие тем, кто был репрессирован.
Postkarten-Aktion von Libereco zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Belarus Copyright: Libereco

Письма, деньги, шефство: правозащитник о помощи политзаключенным Беларуси 20.02.2021

Шефство депутатов над политзаключенными, письма белорусским чиновникам, сбор средств для жертв репрессий - организация Libereco активно помогает белорусам. Почему? Рассказал DW ее глава в ФРГ.
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