Премьер Венгрии пригрозил выходом ФИДЕС из Европейской народной партии

Виктор Орбан заявил, что предпочел бы реформировать ЕНП, ужесточив ее курс в отношении мигрантов. В то же время венгерский премьер не исключил, его партия ФИДЕС может выйти из ЕНП.