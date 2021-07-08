Партия ФИДЕС

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ФИДЕС".
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В Венгрии принят новый закон, вызвавший бурные дискуссии. Изначально он должен был защитить детей от педофилов, но в итоге оказался направленным против представителей ЛГБТ. Почему так произошло?
Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
Если Венгрия не соблюдает ценности ЕС, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС в день принятия парламентом в Будапеште закона о гей-пропаганде.
Венгерские депутаты, представляющие правящую партию ФИДЕС, покидают христианско-демократическую фракцию в Европарламенте. Европейские правые готовы видеть ФИДЕС в своих рядах.
Ранее консервативная фракция Европейской народной партии собиралась провести голосование о возможной приостановке членства в ней венгерских депутатов от партии ФИДЕС.
Лишь 22% молодых венгров голосуют за правящую правоконсервативную партию ФИДЕС. Она пытается изменить ситуацию и "достучаться" до молодежи в соцсетях с помощью своих "бойцов Facebook".
Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.
Депутаты правящей "ФИДЕС" поддержали позицию правительства, согласно которой конвенция якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии".
Оппозиция выиграла местные выборы в десятке городов Венгрии, включая Будапешт. В столице поражение потерпел ставленник премьера Виктора Орбана.
В Польше с небольшим отрывом побеждает правоконсервативная партия Ярослава Качиньского, в Венгрии уверенно лидирует партия Виктора Орбана, свидетельствуют экзитполы.
190 членов крупнейшей политической партии Европарламента поддержали приостановку членства венгерской ФИДЕС. Ее исключение по-прежнему возможно, заявил кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер.
ФИДЕС останется в составе крупнейшей политической партии Европарламента, пока ЕНП не станет полностью поддерживать сторонников миграции в ЕС, заявил глава канцелярии Виктора Орбана.
Глава венгерской партии ФИДЕС Виктор Орбан принес извинения европейским консерваторам, которых он ранее назвал "полезными идиотами".
Виктор Орбан заявил, что предпочел бы реформировать ЕНП, ужесточив ее курс в отношении мигрантов. В то же время венгерский премьер не исключил, его партия ФИДЕС может выйти из ЕНП.
Правящий в Венгрии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьера Виктора Орбана намерен участвовать в выборах в Европарламент в составе Европейской народной партии.
Чтобы предотвратить исключение ФИДЕС из ЕНП, Виктор Орбан должен выполнить три условия, в частности прекратить антиевропейские кампании.
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