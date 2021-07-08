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Партия ФИДЕС

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ФИДЕС".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Demonstrators hold placards during a protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

ЛГБТ в Венгрии - новый враг премьер-министра Орбана? 08.07.2021

В Венгрии принят новый закон, вызвавший бурные дискуссии. Изначально он должен был защитить детей от педофилов, но в итоге оказался направленным против представителей ЛГБТ. Почему так произошло?
European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude Juncker hold a joint news conference at the end of the European Union leaders summit dominated by Brexit, in Brussels, Belgium October 18, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Экс-премьер Польши Туск обвинил власти в содействии повестке Путина 05.07.2021

Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
A participant gestures and poses in front of the parliament building in Budapest on June 14, 2021, during a demonstration against the Hungarian government's draft bill seeking to ban the promotion of homosexuality and sex changes, which will be discussed by Hungarian MPs tomorrow. - The Hungarian ruling party of right-wing Prime Minister Viktor Orban on June 10, 2021 introduced legislative amendments seeking to ban the promotion of homosexuality and sex changes. The move was swiftly denounced by Amnesty International, Budapest Pride and three other rights groups who compared the Fidesz party proposals to a similar law in Russia which punished acts of homosexual propaganda aimed at young people. If the Hungarian move becomes law it would effectively ban educational programmes and publicity of LGBT groups, according to the 11-page document seen by AFP. (Photo by GERGELY BESENYEI / AFP)

ЕС грозит Венгрии сокращением выплат из-за нового закона против ЛГБТ 16.06.2021

Если Венгрия не соблюдает ценности ЕС, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС в день принятия парламентом в Будапеште закона о гей-пропаганде.
epa04782317 Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and EPP (European People's Party) group leader Manfred Weber give a statement following their talks in the Munkacsy Room of the Hungarian Parliament in Budapest, Hungary, 04 June 2015. EPA/SZILARD KOSZTICSAK HUNGARY OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Исключение из фракции Европарламента: куда направятся депутаты партии Орбана? 04.03.2021

Венгерские депутаты, представляющие правящую партию ФИДЕС, покидают христианско-демократическую фракцию в Европарламенте. Европейские правые готовы видеть ФИДЕС в своих рядах.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban leaves at the end of the two days face-to-face European Union (EU) summit at the European Council Building in Brussels, on October 16, 2020. (Photo by JOHANNA GERON / POOL / AFP) (Photo by JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images)

Партия Виктора Орбана покинула фракцию консерваторов в Европарламенте 03.03.2021

Ранее консервативная фракция Европейской народной партии собиралась провести голосование о возможной приостановке членства в ней венгерских депутатов от партии ФИДЕС.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban adresses the audience on stage after the local elections in Budapest, Hungary, on Oktober 13, 2019. - Hungary's opposition scored a shock win in the Budapest mayoralty election on October 13, 2019, the first electoral blow for nationalist Prime Minister Viktor Orban since he came to power in 2010. (Photo by FERENC ISZA / AFP)

"Бойцы Facebook" на службе власти: для чего они премьеру Венгрии Орбану 08.02.2021

Лишь 22% молодых венгров голосуют за правящую правоконсервативную партию ФИДЕС. Она пытается изменить ситуацию и "достучаться" до молодежи в соцсетях с помощью своих "бойцов Facebook".
Der ungarische Europaabgeordnete Jozsef Szajer stimmt während einer Sitzung im Europäischen Parlament ab. Nach dem überraschenden Verzicht auf sein Mandat als Europaabgeordneter hat am 12.12.2020 der ungarische Politiker Szajer die Teilnahme an einer illegalen Party in Brüssel eingeräumt.

Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии 02.12.2020

Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.

Europe by train, Interrail, Budapest, Hungarian Parliament

Парламент Венгрии не ратифицировал конвенцию о борьбе с насилием против женщин 05.05.2020

Депутаты правящей "ФИДЕС" поддержали позицию правительства, согласно которой конвенция якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии".

October 13, 2019*** Opposition parties' candidate Gergely Karacsony (C) is seen at a polling station in Budapest on October 13, 2019 during the local elections. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

На выборах мэра Будапешта победил оппозиционный кандидат 13.10.2019

Оппозиция выиграла местные выборы в десятке городов Венгрии, включая Будапешт. В столице поражение потерпел ставленник премьера Виктора Орбана.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban prepares to cast his ballot during the European Parliament Elections in Budapest, Hungary, May 26, 2019. REUTERS/Bernadett Szabo

Экзитполы: в Польше и Венгрии лидируют правящие правоконсерваторы 26.05.2019

В Польше с небольшим отрывом побеждает правоконсервативная партия Ярослава Качиньского, в Венгрии уверенно лидирует партия Виктора Орбана, свидетельствуют экзитполы.
Hungarian Prime Minister and Chairman of FIDESZ party Viktor Orban delivers his state of the nation speech in front of his party members and sympathizers at Varkert Bazar cultural center in Budapest on February 10, 2019. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

В ЕНП приостановили членство партии венгерского премьера Орбана 20.03.2019

190 членов крупнейшей политической партии Европарламента поддержали приостановку членства венгерской ФИДЕС. Ее исключение по-прежнему возможно, заявил кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban reacts during Hungary's National Day celebrations, which also commemorates the 1848 Hungarian Revolution against the Habsburg monarchy, in Budapest, Hungary, March 15, 2019. REUTERS/Lisi Niesner

Премьер Венгрии выдвинул условия для сохранения своей партии в ЕНП 17.03.2019

ФИДЕС останется в составе крупнейшей политической партии Европарламента, пока ЕНП не станет полностью поддерживать сторонников миграции в ЕС, заявил глава канцелярии Виктора Орбана.
ARCHIV - 14.12.2017, Belgien, Brüssel: Viktor Orban, ungarischer Ministerpräsident, fasst sich beim EU-Gipfel an den Kopf. (zu dpa Viktor Orban will es wissen - Vor Rauswurf aus der EVP?) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Орбан призвал не исключать его партию из ЕНП 14.03.2019

Глава венгерской партии ФИДЕС Виктор Орбан принес извинения европейским консерваторам, которых он ранее назвал "полезными идиотами".
Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives at the Mozarteum University to attend a plenary session part of the EU Informal Summit of Heads of State or Government in Salzburg, Austria, on September 20, 2018. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Премьер Венгрии пригрозил выходом ФИДЕС из Европейской народной партии 08.03.2019

Виктор Орбан заявил, что предпочел бы реформировать ЕНП, ужесточив ее курс в отношении мигрантов. В то же время венгерский премьер не исключил, его партия ФИДЕС может выйти из ЕНП.
Eine Flut von Plakatwänden und City Light Postern in Ungarn (hier: Pécs) zeigt den ungarischen Milliardär Soros hinter dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Junker mit dem Text ÖNNEK IS JOGA VAN TUDNI, MIRE KÉSZÜL BRÜSSZEL (Sie haben auch das Recht zu wissen, was Brüssel vorhat) | Verwendung weltweit

Партия Орбана обещает снять плакаты с критикой в адрес Евросоюза 07.03.2019

Правящий в Венгрии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьера Виктора Орбана намерен участвовать в выборах в Европарламент в составе Европейской народной партии.
Germany Christian Democratic Union Manfred Weber, member of the Christian Social Union party, CSU, and top candidate of the European People's Party (EPP) for the European elections, attend a debate on the future Europe at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, Tuesday Feb. 12, 2019. France recalled its ambassador to Italy last week in the two EU countries' biggest diplomatic dispute since World War II. (AP Photo/Jean-Francois Badias) |

Европейские консерваторы грозят исключить партию Орбана из ЕНП 05.03.2019

Чтобы предотвратить исключение ФИДЕС из ЕНП, Виктор Орбан должен выполнить три условия, в частности прекратить антиевропейские кампании.
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