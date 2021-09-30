Международная парламентская организация, один из главных уставных органов Совета Европы (СЕ).

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) создана в 1949 году, и вплоть до 1974 года этот орган назывался Консультативная ассамблея Совета Европы. ПАСЕ является одним из главных уставных органов Совета Европы (вторым таким органом является Комитет министров Совета Европы).



ПАСЕ состоит из представителей парламентов государств-членов Совета Европы. Парламентская ассамблея имеет консультативные функции, ее деятельность направлена на объединение Европы, защиту индивидуальных прав и парламентской демократии. ПАСЕ развивает общеевропейские соглашения для стандартизации социальной и правовой политики государств-членов СЕ, а также для осознания европейской общности, выходящей за рамки различных культур.