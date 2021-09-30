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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Международная парламентская организация, один из главных уставных органов Совета Европы (СЕ).

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) создана в 1949 году, и вплоть до 1974 года этот орган назывался Консультативная ассамблея Совета Европы. ПАСЕ является одним из главных уставных органов Совета Европы (вторым таким органом является Комитет министров Совета Европы).

ПАСЕ состоит из представителей парламентов государств-членов Совета Европы. Парламентская ассамблея имеет консультативные функции, ее деятельность направлена на объединение Европы, защиту индивидуальных прав и парламентской демократии. ПАСЕ развивает общеевропейские соглашения для стандартизации социальной и правовой политики государств-членов СЕ, а также для осознания европейской общности, выходящей за рамки различных культур.

PODLASIE VOIVODESHIP, POLAND - AUGUST 20, 2021: Armed Polish soldiers and Afghan refugees who have fled the Taliban are seen near the village of Usnarz Gorny in eastern Poland on the border to Belarus. A group of 30 refugees have been stranded at the Polish-Belarusian border under the custody of Polish law enforcement officers for 12 days after illegally crossing the border. Armed members of Belarusian security forces do not let them return to Belarus while Polish border guards and army officers prevent them from continuing their journey across Poland. Irina Polina/TASS

Резолюция ПАСЕ: Миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС 30.09.2021

Белорусские власти должны прекратить использовать мигрантов в противостоянии с Западом. В свою очередь страны ЕС обязаны предоставить возможность получить убежище каждому желающему, говорится в резолюции ПАСЕ.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Мария Колесникова награждена премией Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.
ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

За выборами в РФ будет наблюдать миссия ПАСЕ из пяти человек 06.09.2021

ПАСЕ направит на выборы в Госдуму миссию из пяти наблюдателей. Они намерены встретиться с политиками, представителями СМИ, гражданского общества и ЦИК.
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Что говорится в резолюции ПАСЕ о нарушении прав крымских татар 23.06.2021

ПАСЕ призвала Москву не применять законы России на территории оккупированного Крыма, а вместо них использовать на полуострове законодательство Украины.
ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дебаты в ПАСЕ: режим санкций против Беларуси должен быть усилен 23.06.2021

Белорусские власти искусственно создают наплыв нелегальных мигрантов у границ Польши и Литвы - так режим Лукашенко мстит Евросоюзу, считают в ПАСЕ. И призывают усилить давление на Минск.
STRASBOURG, FRANCE - APRIL 25 : General view of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) during the PACE Spring session: the functioning of democratic institutions in Turkey in Strasbourg, France on April 25, 2017. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ПАСЕ закрыла дело о возможном нарушении регламента депутатом Гончаренко 22.06.2021

Регламентный комитет ПАСЕ решил не наказывать украинского депутата за инцидент с флагом и вопрос о Путине. Председатель ассамблеи отозвал свою жалобу.
2293855 France, Strasbourg. 09/30/2013 Building of Council of Europe in Strasbourg. Vladimir Fedorenko/RIA Novosti |

Россию могут исключить из Совета Европы? Из-за Навального и не только 11.06.2021

Совет Европы может наказать Россию за неисполнение решения ЕСПЧ освободить Навального. При каких условиях может быть запущена процедура приостановления членства РФ, рассказали эксперты.
STRASBOURG, FRANCE - APRIL 25 : General view of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) during the PACE Spring session: the functioning of democratic institutions in Turkey in Strasbourg, France on April 25, 2017. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кого и как оскорбил в ПАСЕ депутат из Украины Алексей Гончаренко 29.04.2021

ПАСЕ наложила санкции на украинского парламентария Алексея Гончаренко за то, что он "запятнал имидж ассамблеи" и "навредил репутации" главы российской делегации Петра Толстого.
26.06.2019, Frankreich, Straßburg: 5928017 26.06.2019 A general view of the hall during a session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in Strasbourg, France. The PACE has officially invited the Russian delegation to participate in the June session. In April 2014, Russia was stripped of its voting rights in PACE in the wake of the Ukrainian crisis and aftermath of the Crimea referendum. Since 2016, the Russian delegation has not been renewing its credentials ahead of the assembly's sessions in protest of the discrimination it faces within the organization. The country has also frozen its contributions to the Council of Europe, pledging to withhold future payments until such time as the Russian delegation’s rights are restored. Dominique Boutin / Sputnik Foto: Dominique Boutin/Sputnik/dpa |

Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию 22.04.2021

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".

ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Резолюция ПАСЕ: Виновные в репрессиях в Беларуси должны ответить 21.04.2021

Если власти в Минске не освободят всех политзаключенных и не прекратят репрессии в стране, Совет Европы остановит любое техническое сотрудничество с Беларусью, отмечается в принятой ПАСЕ резолюции.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a session of the Bundestag (lower house of parliament) on April 16, 2021 in Berlin. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Меркель в ПАСЕ призвала к диалогу с Россией 20.04.2021

Вопрос участия Германии в строительстве "Северного потока - 2" политизирован, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Несмотря на наличие конфликтов в отношениях с Москвой, Европе нужно сохранять с ней диалог.
Bildnummer: 53875266 Datum: 22.03.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 09: KIEV, UKRAINE. MARCH 22, 2010. Ninth grade students in a Ukrainian language lesson at a Kiev secondary school. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Schule Bildung Ukraine kbdig xsp 2010 quer o0 Unterricht, Schulunterricht, Buch, Schulbuch Bildnummer 53875266 Date 22 03 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 09 Kiev Ukraine March 22 2010 Ninth Grade Students in a Ukrainian Language Lesson AT a Kiev Secondary School PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society School Education Ukraine Kbdig xsp 2010 horizontal o0 Teaching Schools Book Textbook

Докладчица ПАСЕ: Изучение госязыка должно стать привлекательным 19.04.2021

Языковые законы Украины не дают нацменьшинствам времени для адаптации к новым реалиям. Напряженность в отношениях Киева и Москвы не должна влиять на политику, касающуюся нацменьшинств, считает докладчица ПАСЕ.
STRASBOURG, FRANCE - APRIL 25 : General view of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) during the PACE Spring session: the functioning of democratic institutions in Turkey in Strasbourg, France on April 25, 2017. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Сессия ПАСЕ примет резолюцию о Навальном 19.04.2021

Во время весенней сессии ПАСЕ примет резолюцию в связи с арестом и заключением Алексея Навального. Предложение делегации Украины внести в повестку дня вопрос об эскалации ситуации на границе с РФ отклонили.
Hendrik Daems besucht Moskau, März 2021 via Daniela Posdnjakova, 17.03.2021

Навальный - не главная тема: что обсуждал в Москве глава ПАСЕ? 17.03.2021

В ходе своего визита в Москву председатель ПАСЕ Рик Дамс встретился и с высшими чиновниками, и с правозащитниками. DW - о том, какие темы он обсуждал и с чем вернется в Страсбург?

Что происходит с Навальным в колонии или привет из "дружелюбного концлагеря". DW Новости (16.03.21) 16.03.2021

Алексей Навальный находится в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. На странице в Инстаграме он накануне поделился своими впечатлениями и своим новым фото. Между тем, сегодня - без участия Навального - прошло заседание по его жалобе в гарнизонном военном суде.
Der Vorsitzende der Enquete-Kommission Internet, Axel E. Fischer (CDU/CSU) hält am Freitag (20.01.2012) im Plenarsaal des Bundestages in Berlin eine Rede zu den Zwischenberichten der Kommission. Foto: Florian Schuh dpa/lbn

Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой 04.03.2021

Депутаты парламента ФРГ проголосовали за лишение иммунитета Акселя Фишера, ставшего фигурантом коррупционного расследования, связанного с получением денег от Азербайджана в ПАСЕ.
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