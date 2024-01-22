В ПАСЕ обжаловали полномочия делегаций Азербайджана и ФРГ

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) считают, что Баку нарушил главные принципы сотрудничества Совета Европы, не пригласив наблюдателей от ПАСЕ на выборы президента Азербайджана, запланированные на 7 февраля. Об этом заявил во время открытия зимней сессии ассамблеи в понедельник, 22 января, в Страсбурге глава группы социалистов, депутат от Германии Франк Швабе (Frank Schwabe).

Наблюдателей от ПАСЕ не пригласили на выборы президента Азербайджана

Именно Швабе обнародовал инициативу обжаловать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ в соответствии с процедурными правилами ассамблеи, что, по его словам, послужит четким сигналом официальному Баку. Немецкий политик также выразил возмущение тем, что в 2023 году докладчики ПАСЕ так и не смогли посетить политзаключенных в Азербайджане и побывать в Лачинском коридоре, хотя, как подчеркнул Швабе, содействие и организация тех визитов были прямой обязанностью азербайджанской делегации в ПАСЕ. "Это непростительное нарушение наших правил сотрудничества", - сказал немецкий депутат.

Представители от несуществующей в бундестаге фракции

Что касается полномочий делегации Германии, то они были обжалованы по инициативе главы группы консерваторов в ПАСЕ, британского депутата Иэна Лидделла-Грейнджера. Делегация ФРГ нарушила статью о процедурных правилах ассамблеи, которая "обязывает национальный парламент соблюдать принцип справедливого представительства политических партий и групп", отметил Лидделл-Грейнджер.

Дело в том, что в состав немецкой делегации включены два представителя от Левой партии, фракция которой уже "прекратила свое существование в бундестаге". Речь идет об Андрее Хунько (Andrej Hunkо) и Севим Дагделен (Sevim Dagdelen). Иэн Лидделл-Грейнджер уверен, что их включение в состав делегации от Германии нарушает процедурные правила ПАСЕ.

Обе инициативы были поддержаны необходимым числом депутатов ассамблеи и направлены в регламентный комитет, который изложит свои выводы и рекомендации по этому поводу в соответствующих резолюциях. Среди прочего комитет может предложить ограничить права делегации, нарушившей правила ПАСЕ. Голосование за резолюции ожидается в среду, 24 января.

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