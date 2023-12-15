Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на выборах в Азербайджане

Действующий президент Азербайджана будет участвовать в объявленных им внеочередных выборах в феврале. Наблюдатели считают, что Алиев хочет воспользоваться высоким рейтингом после возвращения под контроль Карабаха.

Правление партии "Йени Азербайджан" выдвинуло действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. В пятницу, 15 декабря, заместитель председателя правящей партии Тахир Будагов заявил, что партия поддерживает выдвижение правящего уже 20 лет Алиева, поскольку под его руководством Азербайджан добился "значительных достижений" и "исторической победы".

В начале декабря Алиев объявил о проведении в стране внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Как считают наблюдатели, он стремится извлечь выгоду из своего высокого рейтинга после возвращения под контроль Баку спорного региона Нагорный Карабах. По данным государственного института опросов общественного мнения, политику Алиева в конфликте с Арменией поддерживают около 75 процентов граждан.

Президент Азербайджана, согласно законодательству, избирается сроком на 7 лет. В прошлый раз президентские выборы проводились в этой стране весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.

Конфликт с Арменией

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль. Практически все из примерно 120 тысяч жителей Карабаха покинули этот регион и бежали в Армению.

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года, сменив на президентском посту своего отца Гейдара Алиева. Международные организации критикуют Баку за серьезные недостатки демократии. В 2009 году в ходе референдума была одобрена поправка в конституции, позволяющая главе государства занимать этот пост неограниченное число раз. В 2016 году была проведена еще одна реформа конституции, в ходе которой президентский срок был продлен до 7 лет. В том же году Алиев назначил свою жену Мехрибан вице-президентом.

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