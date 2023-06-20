ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

Хотя Беларусь не является членом Совета Европы (СЕ), ситуация в этой стране особенно на протяжении нескольких последних лет находится в поле пристального внимания организации. Почти весь сессионный день во вторник, 20 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) посвятила обсуждению поддержки демократических сил Беларуси и белорусского народа. Дебаты и голосование за резолюцию "Решение проблем, с которыми сталкиваются белорусы в изгнании", открыл флэшмоб "Вольного хора". Артисты в одеждах красных и белых цветов - национальные цвета Беларуси, ставшие символом борьбы с режимом Лукашенко, - исполнили несколько белорусских песен в поддержку политических заключенных.

Затем перед участниками сессии ПАСЕ выступила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, призвавшая депутатов решить на законодательном уровне в парламентах своих стран проблемы, с которыми сталкиваются белорусские граждане, вынужденно выехавшие за границу, спасаясь от репрессий.

"Не идите на компромисс с тиранией"

По словам Тихановской, каждый день в Беларуси в среднем 15 человек оказываются в тюрьме. "Я ничего не слышала от своего мужа Сергея, начиная с марта, и ми не знаем, жив ли Виктор Бабарико", - сказала она. Тихановская также сообщила, что офисы военной прокураторы РФ открываются по всей Беларуси, и назвала это риском для безопасности всей Европы.

Она предостерегла европейских политиков от соблазна пойти на "компромисс с тиранией". "Будьте едины в своей поддержке свободной Украины и свободной Беларуси. Дайте все необходимое для того, чтобы Украина победила в этой войне и чтобы вернуть нам нашу страну", - призвала лидер белорусской оппозиции.

Во время обсуждения резолюции о помощи белоруской диаспоре в Европе британский депутат от группы социалистов Саймон Расселл заявил, что ПАСЕ должна поддерживать оппозицию Беларуси, потому что Россия "подавляет эту страну в экономическом, политическом и военном смысле". А белорусы, выехавшие за границу, помогают беречь дух настоящей Беларуси, они поддерживают оппозиционные силы, предоставляют точную информацию о событиях, поддерживают репрессированных и "документируют преступления режима". "Они напоминают миру, что Беларусь и режим Лукашенко - не одно и то же", - заявил политик.

СЕ должен вести диалог с оппозицией

Путь к свободе Беларуси пролегает через победу Украины и через поражение России в войне, уверен украинский депутат от группы консерваторов Александр Мережко. Поэтому белорусская оппозиция должна делать все, чтобы приблизить эту победу: поддерживать украинскую армию, направлять добровольцев в белорусский полк имени Кастуся Калиновского, воюющего на стороне Украины, а также вести активное партизанское сопротивление в Беларуси, чтобы "русские войска не использовали ее территорию" в войне против Украины, перечислил Мережко.

Многие выступающие высказались в поддержку формализации отношений Совета Европы и Беларуси. "Несмотря на то что, Беларусь не член Совета Европы из-за того, что ее правитель не признает главных принципов демократии, белорусский народ заслуживает того, чтобы жить в демократической и свободной стране", - заявил польский депутат от Европейской народной партии Яцек Протасевич. Он выступил за то, чтобы "Переходной кабинет и Координационный совет Беларуси воспринимались в СЕ как единственное представительство белорусского общества", и именно с этими органами оппозиционной власти СЕ должен вестись обсуждение будущего страны.

Нужно облегчить пребывание белорусов в изгнании

После таких эмоциональных выступлений не стало неожиданностью то, что резолюция о поддержки белорусов за границей была принята ассамблеей единогласно - за нее проголосовало 87 депутатов. В документе говорится, что граждане Беларуси, вынужденные спасаться от режима Лукашенко в странах Европы, столкнулись там с множеством проблем: им сложно получить визы, легализировать свой статус, найти работу и жилье, открыть банковский счет и получить доступ к медицинскому обслуживанию. Поэтому страны-члены СЕ должны принять меры, "которые сделают вынужденную иммиграцию белорусов менее болезненной до их возвращения в демократическую Беларусь".

После фальсификации в августе 2020 года президентских выборов в Беларуси "несколько сотен тысяч белорусов" были вынуждены покинуть родину и искать убежища в государствах-членах СЕ, говорится в документе. Это изгнание и спешный выезд из страны повлекли за собой множество ситуаций, в которых белорусы сталкиваются за границей с нарушениями их основных прав. "Последствия этих препятствий в повседневной жизни могут быть драматичными, помимо риска репрессий для членов семьи, оставшихся в Беларуси", - отмечается в документе.

Чтобы изменить ситуацию, Ассамблея призвала страны-члены СЕ принять во внимание проблемы белорусов в изгнании, издав соответствующие законы и внедрив адекватные практики. Кроме того, ПАСЕ настоятельно рекомендовала национальным правительствам установить "рабочие отношения" с так называемыми "народными консульствами как представителями демократической Беларуси" и оказать им организационную и финансовую помощь. ПАСЕ призвала также парламенты стран-членов ЕС создать группы дружбы "для обмена лучшими мерами поддержки белорусов в изгнании" и для диалога с Офисом Светланы Тихановской.

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