О чем Колесникова готова говорить с Лукашенко и что думает о Тихановской

Мария Колесникова возглавляла штаб экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого изначально считали главным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году. Но после ареста Бабарико и недопуска его к выборам, Колесникова стала частью женского политического трио, которое продолжило бороться за пост президента страны. Другие его участницы - Вероника Цепкало, жена еще одного оппонента Лукашенко, и кандидат в президенты Светлана Тихановская - под давлением властей были вынуждены покинуть Беларусь. Сейчас Мария Колесникова - единственная из объединенного штаба, кто остался в стране. О победе Тихановской, будущем протестов и трансфере власти она рассказала DW.

DW: Вы можете назвать Светлану Тихановскую законно избранным президентом Беларуси?

Мария Колесникова: Я, как и большинство белорусов, считаю, что Светлана победила на этих выборах. Другой вопрос, что выборы были нечестные с самого начала, и, естественно, действующий президент сейчас не легитимен.

- Что дает вам основания говорить, что Светлана Тихановская - законно избранный президент?

- Мы точно знаем, что она набрала большинство голосов. В том числе это видно по реакции жителей нашей страны на тот обман, который сейчас провозглашает Центральная избирательная комиссия, когда говорит, что за действующего президента проголосовало якобы 80%. Это абсолютная ложь. Если бы это было так, то не нужно было бы пять дней подряд бороться с собственным народом и в крови топить несогласие людей, которые точно знают, что их большинство.

- В социальных сетях некоторые пользователи осуждают Светлану Тихановскую за ее отъезд из Беларуси и обсуждают, не является ли этот шаг предательством. А что вы об этом думаете?

Светлана Тихановская (слева) и Мария Колесникова (справа) до отъезда Тихановской из страны

- Я не считаю, что это предательство. Я считаю, что все, сделанное Светланой за последние три месяца, - это абсолютно геройские поступки. Я Светлану лично очень поддерживаю, и наш штаб Светлану поддерживает, и мы поддерживаем ее решение. Потому что никому из нас неизвестно, о чем можно разговаривать три часа с высокопоставленными представителями силовых структур, когда ты приходишь в кабинет к председателю ЦИК совершенно по другому поводу - подавать жалобу. Конечно, на Светлану все три месяца оказывалось беспрецедентное давление, и в этом случае власти пытались на нее надавить. Я Светлану только поддерживаю и говорю, что она герой.

- Накануне дня выборов вас задержали. Правда, почти сразу выяснилось, что это задержание было ошибочным. А вы не боитесь, что сейчас вас могут задержать и уже не отпустят так легко, как в первый раз, учитывая, что уже начались задержания волонтеров из вашего штаба?

- Все три месяца, с самого первого дня, как я начала участвовать в этой кампании, у меня не было никаких иллюзий о том, на что способна действующая власть. Сейчас очень сложный момент в истории Беларуси, и для каждого из белорусов, как и для меня, существует вероятность, что нас могут задержать на улице, в подъезде или даже в собственной квартире. Но меня это осознание не останавливает и не заставляет бояться, потому что я знаю, что те процессы, которые начались в белорусском обществе, необратимы. Мы уже победили, и осталось какое-то время, чтобы эти процессы эволюционным образом произошли в самом обществе.

- Светлана Тихановская сегодня опубликовала видеозаявление, в котором призвала мэров городов выйти в эти выходные 15-16 августа на улицы для встреч с людьми. Об этом же говорили и вы вчера в своем обращении. Какого результата от этих встреч вы ожидаете?

- Прежде всего, это абсолютная легальная возможность для всех городов Беларуси выйти на легальную акцию без риска быть избитыми. Мы сейчас инициируем диалог гражданского общества с властью. Они должны набраться сил и услышать свой народ, потому что все три месяца, а до этого все 26 лет, они отказывались слушать, что волнует людей. Сейчас наступил момент, когда это сделать необходимо. И вот таким способом мы пригласили мэрию и власти послушать народ и просто организовать мирную акцию, в ходе которой не было бы избиений, светошумовых гранат и всего прочего насилия, которые мы наблюдаем последние дни.

- Во время предвыборной кампании сначала Виктор Бабарико, а потом Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и вы, были теми людьми, вокруг которых объединились белорусы - во всяком случае те из них, кто хочет перемен в стране. Вы согласны с тем, что сейчас, когда по всей стране проходят стихийные акции протеста, вы из лидеров превратились в наблюдателей?

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова во время президентской избирательной кампании

- Здесь сложный момент. С самого начала нашей деятельности мы говорили, что мы никогда не будем звать людей на улицы, не будем организовывать протесты или акции несогласия, как их правильно называть. То, что сейчас происходит, наверное, напрямую является результатом нашей деятельности. За три месяца нам удалось сделать то, что никому не удавалось на протяжении 26 лет. Нам удалось консолидировать людей вокруг себя, вокруг своих идей и принципов. Нам удалось зародить в людях веру в то, что они могут изменить свое будущее. И это намного важнее, чем организация акций несогласия или протестов.

Я сама была на акциях. Я видела, с каким ужасным насилием сталкиваются люди, как их бьют, запихивают в автозаки. Мне было важно быть там, быть с народом и увидеть, как это происходит. И я точно знаю, что эти тысячи людей, которые находились и сейчас находятся в тюрьмах, не забудут этого насилия. Для меня лично намного важнее, чтобы это насилие прекратилось, чтобы мы начали спокойно вместе строить новую будущую Беларусь.

- После президентских выборов в Беларуси начались беспрецедентно жесткие разгоны демонстрантов, столкновения с силовиками продолжались несколько дней и только вчера на улицах Беларуси перестали стрелять. Как не допустить возобновления насилия в стране?

- Вчера было заявление министра внутренних дел, когда он взял на себя всю вину и ответственность за то, что происходит и якобы начали отпускать людей. Хотя мы знаем, что отпустили только часть людей. Мы лично это расцениваем как попытку задобрить людей, в очередной раз им соврать и создать видимость того, что все налаживается, что белорусов услышали. Конечно, мы так это не воспринимаем, градус недовольства властью в обществе невозможно так погасить. Со своей стороны мы будем поддерживать тех людей, которые пострадали, оказывать юридическую, финансовую, любую другую необходимую помощь.

Мы надеемся, что власть услышит свой народ и прекратит уже применять насилие в отношение мирных граждан - это было бы идеально. Иллюзий ни у кого нет - мы не знаем, что будет сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому мы призываем все стороны - и власти, и людей, которые выражают несогласие, - быть спокойными, беречь себя и свои семьи. Представители силовых структур являются ответственными за насилие, и они должны знать, что все документируется и в эру интернета ничего невозможно скрыть. Они должны это осознать и прекратить. Каждый человек, который в этом участвует, обязан это прекратить, если он надеется жить в мирной Беларуси.

- Ваш прогноз, чем закончатся протесты в Беларуси?

- Я надеюсь, что они больше не будут такими жестокими. Я надеюсь, что у власти хватит ума и сил признаться в том, что Беларусь уже другая, что белорусы изменились и их надо слушать. Я надеюсь, что будут объявлены новые выборы и будут отпущены все политические заключенные и пострадавшие за последние дни. Естественно, мы не можем предсказать, как будут развиваться события, но надежда есть, что это все закончится мирным путем.

- Можете ли вы представить себе, что через несколько дней протесты прекратятся и Беларусь вернется к прежней жизни?

- Нет, не могу. Я вижу новых белорусов, я вижу, как мы все вместе изменились, я вижу надежду в их глазах. Они поверили, что они могут все изменить. И на самом деле они сейчас свободные люди - впервые за многие годы. Это невозможно никакими дубинками и автозаками переломить, это рождение нации. Это действительно исторический момент, и я счастлива, что я белоруска.

- Чувствуете ли вы сейчас поддержку Евросоюза?

- Да, мы чувствуем поддержку со стороны Евросоюза и со стороны международного сообщества. Это очень важно понимать, что мы не одни в такой ситуации. А с другой стороны, нужно понимать, что решить проблемы белорусов можем только мы сами. И мне кажется, белорусы хорошо это осознали, они благодарны за поддержку, но со своей стороны они решительно готовы идти до конца, до победы.

- Латвия, Литва, Польша и Эстония предложили созвать Национальной совет и организовать диалог с властью. Белорусский философ Владимир Мацкевич также предлагает создать переговорную группу для диалога с властью по поводу выполнения требований общества. Готовы ли вы сесть с Лукашенко за стол переговоров?

- Если существует хотя бы один процент, что это принесет плоды, что в Беларуси прекратится насилие и появится возможность мирных перемен, я готова сесть за стол переговоров с Александром Лукашенко.

- О чем хотите говорить с ним?

- О том, как в нашей новой Беларуси нам нужно будет жить дальше. О том, как остановить насилие, о том, как сделать так, чтобы трансфер власти произошел самым мирным из всех возможных способов.

- А вы вообще верите в то, что Лукашенко откажется от власти?

- У него нет никакого другого выбора.

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