Немцы снова могут ездить в Россию

Немцам при наличии действующей визы снова разрешат въезд в Россию. Правительство РФ в ночь на воскресенье, 4 апреля, опубликовало изменения в постановление о допуске в страну иностранцев. Они распространяются и на граждан третьих стран, имеющих вид на жительство в Германии.

Российско-германская внешнеторговая палата также сообщила о смягчении ограничений на въезд в РФ. Помимо Германии, в список вошли Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

При этом по-прежнему неизвестно, когда немцам снова начнут выдавать российские туристические визы. Примерно год назад из-за пандемии коронавируса выдача виз была по большей части приостановлена, а воздушное сообщение между двумя странами полностью прекращено.

С 1 апреля Россия возобновила регулярное авиасообщение с Германией, в связи с чем и приняла новое постановление о въезде в страну по воздуху. До этого немецкие пассажиры могли попасть на территорию РФ только по специальным разрешениям.

Распоряжение российского правительства о въезде для граждан и резидентов Германии было принято 31 марта.

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