 Немецкие пляжи переполнены. Кого на них не пустят? (фото) | Кадр дня | DW | 21.07.2020

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Кадр за кадром

Немецкие пляжи переполнены. Кого на них не пустят? (фото)

Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочитают в этом году отдыхать на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей.

Тиммендорфер-Штранд

Шарбойц • На балтийских пляжах в этом году следят не только за тем, как туристы ведут себя на воде, но и за тем, все ли предписанные нормы они соблюдают на суше. Особенно важно: дистанция! И, как видно на фотографиях, соблюсти ее не так уж и просто. Туристам рекомендовано пользоваться специальными онлайн-приложениями, информирующими о том, есть ли на пляжах места. Например, о том, свободны пляжи Любекской бухты или нет, подскажет сайт strandticker.de.

Тиммендорфер-Штранд

Курорт Тиммендорфер-Штранд на Балтийском море в земле Шлезвиг-Гольштейн

В прошедшие июльские выходные доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды. Но власти прибрежных регионов уверены, что смогут обеспечить достойный отдых всем желающим: пляжи на Балтике очень длинные и широкие - места хватит всем.

Цинновиц

Курорт Цинновиц на Балтийском море в земле Мекленбург-Передняя Померания

Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания ввела до августа запрет на въезд на свою территорию так называемых туристов-однодневок (нем. Tagestouristen). Речь идет о жителях крупных городов соседних земель, желающих в течение одного дня съездить на море и вернуться обратно. Чтобы попасть на море, они теперь должны предъявить документ, подтверждающий проживание в гостинице на территории Мекленбурга - Передней Померании. Такая мера позволяет ограничить поток туристов и поддержать местный гостиничный бизнес.

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    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

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    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

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    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

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    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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