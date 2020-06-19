Немецкие пляжи переполнены. Кого на них не пустят? (фото)

Шарбойц • На балтийских пляжах в этом году следят не только за тем, как туристы ведут себя на воде, но и за тем, все ли предписанные нормы они соблюдают на суше. Особенно важно: дистанция! И, как видно на фотографиях, соблюсти ее не так уж и просто. Туристам рекомендовано пользоваться специальными онлайн-приложениями, информирующими о том, есть ли на пляжах места. Например, о том, свободны пляжи Любекской бухты или нет, подскажет сайт strandticker.de.

Курорт Тиммендорфер-Штранд на Балтийском море в земле Шлезвиг-Гольштейн

В прошедшие июльские выходные доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды. Но власти прибрежных регионов уверены, что смогут обеспечить достойный отдых всем желающим: пляжи на Балтике очень длинные и широкие - места хватит всем.

Курорт Цинновиц на Балтийском море в земле Мекленбург-Передняя Померания

Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания ввела до августа запрет на въезд на свою территорию так называемых туристов-однодневок (нем. Tagestouristen). Речь идет о жителях крупных городов соседних земель, желающих в течение одного дня съездить на море и вернуться обратно. Чтобы попасть на море, они теперь должны предъявить документ, подтверждающий проживание в гостинице на территории Мекленбурга - Передней Померании. Такая мера позволяет ограничить поток туристов и поддержать местный гостиничный бизнес.

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